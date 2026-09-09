Prințul Marco a mers până la capăt cu ispita lui Montoya! Flirtul nevinovat s-a transformat într-o poveste incendiară pe Insula Iubirii!

Prințul Marco a mers până la capăt cu ispita lui Montoya! Flirtul nevinovat s-a transformat într-o poveste incendiară pe Insula Iubirii!
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Ce pare acum, la început, doar o chimie nevinovată, ajunge să se transforme într-unul dintre cele mai fierbinți momente ale sezonului. CANCAN.RO tocmai ce a aflat ce urmează să se mai întâmple în Thailanda și vă spunem punctul până în care va merge Printul Marco cu ispita care i-a făcut ochi dulci încă din primul episod, dar și cum va reacționa Bianca atunci când va vedea totul la bonfire. Mai jos aveți toate detaliile!

Prințul Marco Dăscăliuc a venit la „Insula Iubirii” alături de Bianca Ghiurcă. Cei doi sunt împreună de 10 ani, iar de 3 ani sunt căsătoriți. Aceștia au venit în Thailanda pentru a-și testa relația, însă, pe măsură ce zilele trec, tentațiile din Thailanda încep să-și facă efectul. Iar dacă până acum, telespectatorii au văzut doar anumite gesturi și momente care i-ar putea alimenta gelozia Biancăi, vă spunem că urmează ca lucrurile să escaladeze serios.

Prințul Marco cedează în fața tentației!

Prințul Marco, ispitit de Gabriella la „Insula Iubirii”

Deși CANCAN.RO v-a dezvăluit (AICI) că după terminarea testului de 21 de zile de la „Insula Iubirii”, relația dintre Prinț și Bianca ar fi trecut prin mai multe suișuri și coborâșuri, iar cei doi au plecat împreună de pe meleagurile thailandeze. Ajunși acasă, lucrurile s-au schimbat radical, Marco a fost surprins în timp ce și-a petrecut o vacanță la mare alături de ispita Frankie. Ca mai apoi, să serbeze ziua de naștere a Biancăi, chiar la restaurantul lor.

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Dar să revenim la ce se va întâmpla în emisiune!

Încă din primul episod, Prințul Marco a fost atras de Gabriella „Montaya”. Zâmbetul lui din momentul în care a văzut-o a dat de gol orice urmă de suspiciune. Iar aproprierea dintre cei doi ajunge într-un final în care limitele stabilite înainte de plecarea în Thailanda sunt cu mult depășite.

Prințul cade în ispită și duce aventura până la capăt! De data aceasta, Marco nu va mai putea să pună totul în seama unei glume, a unei petreceri sau chiar a atmosferei din vilă. Prințul cedează tentației, iar ceea ce s-a întâmplat între el și Gabriella, ajunge în cele din urmă și la urechile Biancăi, sau mai bine zis, în fața ochilor ei.

Gabriella a reușit să-l facă pe Prințul Marco să cedeze/ Sursa foto: Instagram

Reacția Biancăi când vede imaginile cu Marco și Gabriella

De partea cealaltă, Bianca nu ajunge să facă același pas cu vreunul dintre băieții din vila fetelor și nici nu este atrasă de vreo ispită. Însă, pe parcursul reality show-ului, aceasta are reacții din ce în ce mai puternice la imaginile cu Marco. Gelozia o consumă, iar fiecare bonfire vine cu o doză și mai puternică de nervi. Iar ceea ce urmează să vadă, va fi cu totul la alt nivel.

Momentul-cheie vine când Bianca vede imaginile cu Marco și cu Gabriella și, de data aceasta, nu mai are în față un simplu flirt. Ceea ce vede este suficient pentru a înțelege că soțul ei a mers mult mai departe decât și-ar fi imaginat… Prințul a cedat cu totul ispitei!

Reacția Biancăi este pe măsura imaginilor pe care le-a văzut. Copleșită de furie, aceasta izbucnește și pleacă de la bonfire.

Cu toate acestea, decizia celor doi de la finalul emisiunii a fost una neașteptată! Prințul Marco își dă seama de ceea ce a făcut și încearcă să repare căsnicia. Așa că, Bianca îl iartă și pleacă împreună acasă!

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