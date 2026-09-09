Misterul morții Lucianei Păunescu se adâncește! Un apropiat vorbește despre bărbatul care ar fi băgat spaima în fosta vedetă Playboy + Imagini de la înmormântare

„Acum pun cap la cap toate lucrurile și, Doamne ferește, nu știu la ce să mă gândesc.” Noi detalii ies la iveală în cazul morții Lucianei Păunescu, fosta vedetă Playboy. CANCAN.RO prezintă, în exclusivitate, declarația care ridică noi semne de întrebare în jurul acestui caz.

Vă reamintim că Luciana Păunescu a murit pe 21 august 2026, la vârsta de 46 de ani, în Lugano, Elveția. După căsătorie a purtat numele de Luciana Monteleone și era căsătorită cu italianul Daniele Monteleone. Cei doi au avut o nuntă neobișnuită în 2012, la Belgrad, în cadrul unui festival dedicat noilor tehnologii, ceremonia fiind inspirată de mișcarea kopimistă și transmisă online.

Paul Popescu:”Totul pare atât de ciudat. De când s-a cuplat ea cu italianul, a cam dispărut din cercul nostru de prieteni”

Deși era absentă din lumina reflectoarelor și se concentrase mai mult pe cariera de business, apropiații spun că, în ultimii ani, Luciana s-a îndepărtat și de cercul său de prieteni și că nu mai păstra legătura cu cei care o cunoscuseră în trecut. Moartea sa ridică însă și mai multe semne de întrebare, în condițiile în care, potrivit unei declarații oferite de un apropiat, ultima dată când acesta a luat legătura cu Luciana, aceasta se pregătea să devină mamă. Își făcuse analizele medicale și, potrivit aceleiași mărturii, era într-o stare foarte bună.

CANCAN: Ce vi se pare suspect?

Paul Popescu: Totul pare atât de ciudat. Când am văzut mormântul, ea în sicriu, apoi treaba cu nunta… iar acum câțiva ani încerca să „dispară” din online, să nu apară în pozele nimănui. Tot spunea că are un „stalker” (o persoană care o urmărea și o hărțuia), că îi urmărește urmele.

Acum pot să mă gândesc la orice, sincer. Nu văd părinții în jurul gropii, nu e nimeni… Parcă e STAGED (înscenat). E doar părerea mea. Noi aveam un amic comun. Acum câțiva ani, Luciana a fost în România și, întâlnindu-ne toți, Luciana a făcut o poză cu fata amicului meu, o poză normală. Fetița a pus poza la momentul respectiv pe Facebook. După ceva timp, amicul meu a fost sunat de pe număr privat de Luciana și l-a rugat să dea poza jos, pentru că ea este urmărită de un stalker (o persoană care o urmărea și o hărțuia). Așa zicea ea atunci. Doar că mi se pare puțin suspect, văzând pozele. Parcă… nu știu. Mai ales că, de când s-a cuplat ea cu italianul, a cam dispărut din cercul nostru de prieteni. Apoi… nunta aia, secta aia și, pe deasupra, declarația asta. Acum… pun cap la cap toate lucrurile și, Doamne ferește, nu știu la ce să mă gândesc. Iar pozele cu groapa, sicriul… Nu știu ce să zic. Poate adevărul e mai simplu și chiar s-a prăpădit, așa, subit.Și revin la poze… Parcă e în grădină, să mă ierte Dumnezeu.

Vă reamintim că în 2007, în ediția cu numărul 96, apărea și Luciana Păunescu, prezentată drept „Miss Internet România 2007”. Apariția avea să-i aducă notorietate, însă Luciana nu s-a rezumat la lumea mondenă și și-a dorit să își construiască un viitor și în zona de business. Ulterior, aceasta a plecat în Italia, unde s-a căsătorit cu Daniele Monteleone. Cei doi au avut parte de o nuntă cu totul neobișnuită. Pe 29 aprilie 2012, la Belgrad, în timpul unui festival internațional dedicat noilor tehnologii și open data, Luciana și Daniele și-au unit destinele într-o ceremonie transmisă în direct pe internet.

Cei doi și-au scris singuri scenariul nunții, organizată după ritualul religiei kopimiste, o mișcare asociată libertății informației și culturii digitale. Luciana a purtat o rochie futuristă, în timp ce Daniele a ales o ținută medievală, ambele costume fiind găsite în recuzita Teatrului Comunal din Belgrad.

Ceremonia a fost oficiată de un prieten care purta o mască Anonymous.

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