Ținuta neașteptată purtată de Anastasia Soare la nunta nepotului său: „Te-ai gândit să ieși tu în evidență, nu mireasa”

Anastasia Soare s-a întors pe meleagurile natale pentru un moment deosebit în familie. Dimitri, nepotul celebrei femei de afaceri, și-a unit destinul cu Andra, iar Anastasia nu putea lipsi de la acest eveniment important din viața celor doi. „Regina Sprâncenelor” le-a fost alături și a participat la bucuria unei zile memorabile pentru tinerii însurăței.

O ocazie deosebită a readus-o pe Anastasia Soare în țară. Cunoscuta antreprenoare s-a întors în România pentru a lua parte la unul dintre cele mai fericite momente din viața nepotului ei, Dimitri. Acesta a spus marele „DA” la Constanța, alături de familie, prieteni și oameni dragi.

Imagini de la nunta nepotului Anastasiei Soare

Vedeta a împărtășit cu urmăritorii săi câteva fotografii de la nunta lui Dimitri și a Andrei, marcând astfel un moment important din povestea celor doi. Prezența sa nu a trecut neobservată, antreprenoarea optând pentru un look rafinat, care i-a evidențiat silueta și a reflectat stilul elegant pe care îl afișează de fiecare dată la evenimentele importante.

Pentru această ocazie, Anastasia Soare a mizat pe un contrast spectaculos. Antreprenoarea a purtat o rochie albă, lungă, cu croială cambrată, peste care a adăugat o trenă amplă, de culoare neagră. Ținuta a fost completată de un accesoriu statement așezat pe unul dintre umeri, cu un design floral de dimensiuni generoase.

Alegerea vestimentară a combinat rafinamentul cu o notă îndrăzneață, transformând apariția Anastasiei Soare într-una dintre cele mai elegante prezențe ale evenimentului.

„Regina Sprâncenelor”, criticată dur de internauți

Anastasia Soare a stârnit reacții după apariția de la nunta nepotului său, unde a optat pentru o ținută predominant albă. Chiar dacă ținuta sa a atras toate privirile, alegerea vestimentară a vedetei nu a fost pe placul tuturor. Mai mulți internauți au taxat-o în mediul online pentru faptul că a purtat alb la nunta nepotului său.

„Nu pot să înțeleg cum de se face că la fiecare nuntă se gândesc anumite femei fix atunci să poarte alb și crem. Atâta ego-centrism, 1 zi are mireasa în viața ei, nu se poate respecta? Prea multă nonșalanță. Chiar dacă speri / asumi că nu o va deranja – este într-o poziție în care oricum nu poate spune nimic! Dar de ce merită riscul de a deranja? Ca să nu mai spun ce impresie proastă și chichoteli se crează în rândul invitaților despre doamnele care s-au trezit fix în acea zi cu chef de purtat alb, se terminaseră variantele. Am pățit și eu la cununie și nunta mea – cămașa albă/crem, pantalon alb, pantofi alb, compleu alb cu dantelă, și rude și prietene. Nu aș face asta niciodată, lipsă de considerație”, a scris o internaută la fotografiile postate de vedetă pe rețelele de socializare.

Și alte persoane au considerat că alegerea vestimentară a Anastasiei Soare nu a fost potrivită pentru context. Unele comentarii au criticat faptul că rochia albă ar fi atras prea mult atenția, mai ales în fotografiile în care antreprenoarea apare alături de mireasă.

„Cum să te îmbraci în alb la nuntă? Asta dă dovadă de egoism. Te-ai gândit tu să ieși în evidență ,nu mireasa. Iar poza lângă mireasă, niciodată nu am văzut așa ceva, mireasa efectiv e umbrită de cealaltă ”mireasă”. Urât. Asta ține de bun simț, nu de norme. Clar nimeni nu zice să nu ieși din tipare, dar totuși se vede nasol de tot. Săraca fata”, „Rochie albă ar trebui sa aibă doar mireasa!”, au scris alte persoane în secțiunea de comentarii.

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