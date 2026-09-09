Nepotul Anastasiei Soare s-a căsătorit. ”Regina sprâncenelor”, apariție strălucitoare

Nepotul Anastasiei Soare s-a căsătorit. ”Regina sprâncenelor”, apariție strălucitoare
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Anastasia Soare, la nunta nepotului său/foto: Instagram
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Anastasia Soare a avut parte de un moment special în familie. „Regina sprâncenelor” a revenit în România pentru un eveniment important, nunta nepotului său, Dimitri, care și-a unit destinul cu Andra. Ceremonia și petrecerea au avut loc la Constanța, iar celebra antreprenoare din industria frumuseții a fost prezentă alături de familie pentru a marca așa cum se cuvine ziua cea mare.

Prezența Anastasiei Soare la Constanța a avut o semnificație aparte, având în vedere că evenimentul a reunit familia cu ocazia căsătoriei lui Dimitri și Andra. „Regina sprâncenelor” a profitat de ocazia specială pentru a fi alături de cei dragi într-un moment important din viața tânărului cuplu.

Anastasia Soare a atras toate privirile la nunta nepotului său

Pentru eveniment, Anastasia Soare a optat pentru o apariție elegantă și sofisticată, în ton cu stilul care a consacrat-o de-a lungul anilor. Vedeta a atras toate privirile într-o rochie albă, lungă, mulată pe siluetă, cu un detaliu spectaculos care a transformat întreaga ținută: o trenă neagră, foarte lungă, care pornea din zona umerilor și se desprindea elegant în spatele ei.

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Contrastul dintre albul rochiei și negrul trenei a creat un efect vizual puternic. Rochia, aparent simplă prin croială, a fost pusă în valoare de detaliile atent alese. În partea superioară, ținuta a avut un element decorativ amplu, asemenea unei flori supradimensionate, așezat pe un umăr. Accesoriul a oferit un plus de eleganță și a făcut ca ținuta să aibă un aer aparte.

Anastasia Soare la nunta nepotului său/foto: Instagram

La capitolul accesorii, Anastasia Soare a păstrat aceeași linie rafinată. Ea a purtat cercei aurii, de dimensiuni generoase, care au completat ținuta și au pus în evidență coafura. Părul blond a fost aranjat în bucle lejere, cu volum, lăsate să cadă în jurul feței. Machiajul a fost unul elegant, cu accent pe ochi și pe trăsăturile feței.

Ținuta a fost completată de mai multe brățări aurii purtate la una dintre mâini. Întregul look a combinat elemente clasice cu unele spectaculoase, în special prin intermediul trenei negre care a urmărit silueta și s-a întins pe podea.

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