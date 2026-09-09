Lorenzo, dezgustat de meseria propriei iubite. De ce nu vrea să o vadă niciodată pe Nattasha la treabă

Lorenzo, dezgustat de meseria propriei iubite. De ce nu vrea să o vadă niciodată pe Nattasha la treabă
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Lorenzo și Nattasha
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Sezonul 10 al emisiunii „Insula Iubirii” vine cu povești de iubire, provocări neașteptate și situații care îi pun pe concurenți în fața unor adevăruri pe care, poate, nu le-au discutat niciodată în cuplu. Printre perechile care au acceptat testul de 21 de zile se numără și Nattasha Black și Laurențiu Bălăucă, cunoscut drept Lorenzo, ambii în vârstă de 31 de ani și stabiliți în Marea Britanie.

Cei doi formează un cuplu de aproximativ un an și șapte luni și au venit în Thailanda pentru a vedea dacă relația lor poate rezista tentațiilor și distanței. Încă de la prezentarea concurenților, Nattasha a atras atenția prin ocupația pe care o are. Bruneta lucrează de mai mulți ani ca dominatoare, o profesie despre care puțini dintre concurenții emisiunii știau detalii.

Lorenzo, deranjat de meseria Nattashei?

Nattasha a dezvăluit că activează în acest domeniu de aproximativ șapte ani și că meseria îi oferă nu doar venituri consistente, ci și un program de lucru atipic. Concurenta nu este nevoită să muncească zilnic, astfel că are numeroase zile libere, lucru care îi permite să își organizeze viața într-un mod diferit față de cei care au un program clasic de muncă.

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Nattasha/Sursa foto: Facebook

Dacă Nattasha pare complet asumată în privința meseriei sale, situația devine ceva mai complicată atunci când vine vorba despre partenerul ei. Lorenzo a lăsat impresia că, deși susține că acceptă ceea ce face iubita sa, nu este deloc confortabil cu ideea de a vedea concret cum se desfășoară activitatea acesteia.

De altfel, concurentul a recunoscut în cadrul discuțiilor purtate în vila băieților că nu a vrut niciodată să asiste la activitatea partenerei sale. Mai mult, simpla idee de a vedea ceea ce face Nattasha în timpul muncii pare să îi provoace o reacție puternică de respingere.

Lorenzo: Ea când e cu mine acasă, e în alt mediu, nu știu ce face ea, cum se comportă ea. Adică știu așa, în general, dar nu știu rolul ei, ce atitudine are, că n-am stat niciodată să o urmăresc așa, chiar cum se comportă ea.

Marco: Deci n-ai asistat niciodată?

Lorenzo: Nu, dar nu vreau eu să… Puteam să mă duc, dar nu vreau. Nu, nu, mă dezgustă, nu pot să văd așa ceva.

Ce meserie rară are Lorenzo de la Insula Iubirii 2026? Cu ce se ocupă iubita lui, focoasa Nattasha

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