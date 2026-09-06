Nattasha Black face bani frumoși din meseria de dominatoare! Câte zile pe lună muncește concurenta Insula Iubirii

Una dintre concurentele Insula Iubirii care a atras atenția din prima în acest an este Nattasha Black. Inițial, aceasta a surprins prin look-ul său, iar mai apoi atenția a picat pe meseria pe care aceasta o practică. Bruneta este dominatoare de șapte ani, un job mai puțin popular. Acum, concurenta a vorbit și despre câștigurile din acest domeniu.

Nattasha și Lorenzo par să fie cuplul care a atras cel mai mult atenția până acum, mai ales din prisma meseriilor pe care le au. Fanii Insula Iubirii i-au analizat intens, iar primele pronosticuri deja au fost făcute. Atenția tuturor a picat pe brunetă, asta după ce a dezvăluit că este dominatoare de șapte ani. Meseria ei este una aparte, iar pentru a o practica aceasta a făcut o școală specială la Londra.

Nattasha Black are o meserie din care face bani frumoși

Colegii de la Insula Iubirii au fost surprinși să afle ce meserie practică Nattasha Black, așa că au fost interesați să afle cât mai multe. Chiar Armina, soția lui Marcel, s-a arătat foarte interesată de subiect și nu a ezitat să îi pună brunetei mai multe întrebări.

Aceasta a fost curioasă să afle dacă Nattasha face bani frumoși din meseria pe care o practică, iar răspunsul brunetei a fost unul pozitiv. Se pare că profesia de dominatoare îi aduce câștiguri substanțiale, dar și mult timp liber. Concurenta a dezvăluit că lucrează doar 7-8 zile pe lună.

„Armina: Se câștigă și bine în ce faci tu, nu? Nattasha: Da și lucrez doar 7-8 zile pe lună. Armina: I-auzi, noi lucrăm o lună. Nattasha: Fiecare după diplome. Și la mine e de muncă când facem videoclipuri, filme. De aia am zis că pentru mine camerele nu sunt o problemă, că sunt obișnuită”, a fost conversația dintre cele două.

Așa cum a precizat, Nattasha Black nu a devenit dominatoare peste noapte. Aceasta a urmat o școală specială la Londra, iar abia după ce a obținut diploma a început să profeseze.

„Am văzut că este la Londra școală de dominație, m-am înscris, am făcut cursul, am făcut orele, am și diplomă, iar când am terminat școala am început să fac sesiuni (…) Oameni cu funcții foarte înalte (n.r. sunt clienții ei), care, la rândul lor, vor să fie conduși de cineva. Nu este niciun contact între nimeni, este doar ordine și disciplină. Eu din asta trăiesc”, a mărturisit Nattasha Black, la Insula Iubirii.

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Foto: Instagram