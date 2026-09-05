Maria Covasa, replică jignitoare pentru Armina, soția lui Marcel Maluma. Mesajul transmis după primul episod Insula iubirii 2026

Spiritele deja s-au încins la Insula Iubirii, însă între o actuală concurentă, Armina, și o concurentă a sezonului 8, Maria Covasa. Ce le leagă pe ambele este, evident, Marcel. După ce soția lui „Maluma de România” a făcut câteva remarci acide la adresa blondinei, aceasta nu s-a abținut și a reacționat, transmițând la rândul ei câteva replici usturătoare.

Surpriza sezonului 10 Insula Iubirii este întoarcerea lui Marcel. De această dată, a schimbat taberele și a trecut din postura de ispită în cea de concurent. A mers în Thailanda alături de soția lui Armina, însă la suprafață a reapărut și povestea cu Maria Covasa, din sezonul 8.

Fanii show-ului Insula Iubirii nu au uitat cum acesta suspina după blondină, iar Armina s-a arătat cât se poate de deranjată de povestea din trecut. A făcut câteva comentarii răutăcioase la adresa Mariei (Vezi mai multe detalii AICI), iar blondina nu s-a abținut și a venit imediat cu replica.

Maria Covasa, atac dur la adresa Arminei

După ce a participat la Insula Iubirii, Maria Covasa a rămas o fană a emisiunii, așa că a urmărit și ea primul episod al noului sezon, ce a avut premiera ieri, 4 septembrie. Blondina a stat cu ochii pe televizor și s-a amuzat atunci când a văzut că povestea dintre ea și Marcel a fost adusă în prim-plan.

„Și acum sunt subiect de discuție, miau miau”, a scris Maria Covasa, în mediul online, în timp ce se uita la Insula Iubirii.

Însă, atunci când a văzut că Armina nu are prea multe cuvinte de laudă la adresa ei, Maria nu s-a mai abținut și a reacționat pe măsură. Aceasta a postat pe TikTok un clip în care a venit cu o replică jignitoare pentru brunetă.

„Știi cum e vorba aia… Când superi un gunoi, te vorbește tot tomberonul”, a fost mesajul jignitor transmis de Maria Covasa.

De asemenea, și prietenii Mariei au reacționat după ce au văzut ce a spus Armina, iar Maria a avut grijă să posteze toate reacțiile.

„Vă dă repost la amintiri, cum ar veni. Fetelor, succes în sezonul 10. Maria ești în gura lor… e de bine”; „Maria, numele tău e încă acolo”, au fost câteva din reacțiile acestora.

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Foto: Instagram