Doi adolescenți au murit pe o șosea din Suceava. Mașina s-a izbit de un cap de pod. Șoferul era minor

Doi adolescenți în vârstă de 16 ani au murit pe o șosea din Suceava. Tinerii au intrat cu mașina într-un cap de pod, iar apoi a urmat un incendiu.

Un accident teribil a avut loc sâmbătă, 5 septembrie, în localitatea Fântâna Mare din județul Suceava. Doi adolescenți, ambii în vârstă de 16 ani au murit în autoturismul pe care unul dintre ei îl conducea. Alexandru Mateiciuc, cel care se afla la volan a pierdut controlul mașinii, a ieșit pe carosabil și s-a izbit puternic de un cap de pod.

În urma impactului, a izbucnit un incendiu, iar apoi cei doi s-au stins din viață. O anchetă este acum în desfășurare pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia.

Doi adolescenți au murit pe o șosea din Suceava

Tragedia a avut loc sâmbătă, 5 septembrie, în jurul orei 06:00 dimineața. Cei doi adolecenți în vârstă de 16 ani au murit în localitatea Fântâna Mare din județul Suceava. Alexandru Mateiciuc din comună se afla la volan, iar în dreapta era prietenul său, Rareș Mercore. Conducătorul auto a pierdut controlul mașinii, a ieșit de pe carosabil și a lovit un cap de pod. Într-o curbă la stânga, tânărul a pierdut controlul direcției de mers, având o viteză mare.

În urma impactului, autoturismul a luat foc, astfel că atât Alexandru Mateiciuc, cât și pasagerul, Rareș Mercore, au decedat. La fața locului s-au deplasat polițiștii care au verificat situația și au constatat că adolescentul care se afla la volanul mașinii nu deținea permis de conducere. În acest moment, a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și conducere fără permis. Mai mult decât atât, autoritățile continuă ancheta pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul.

Ce spun autoritățile

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava a transmis informații cu privire la acest accident. Oficialii spun că la fața locului s-au deplasat mai multe autospeciale pentru stingerea focului și o ambulanță SMURD.

„La fața locului au intervenit pompierii militari cu o autospecială de stingere, cu accesorii pentru descarcerare, și o ambulanță SMURD. La sosirea echipajelor, s-a identificat un autoturism care a intrat în coliziune cu un cap de pod, iar în urma impactului mașina a luat foc și ardea generalizat. Din nefericire, după localizarea flăcărilor, în interiorul autoturismului au fost identificate două victime”, a transmis ISU.

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