Tragedie în Capitală! Un bărbat a murit după ce a căzut de pe pasajul Obor

Un bărbat a murit sâmbătă dimineață în București, după ce a căzut de pe pasajul Obor din Sectorul 2. Polițiștii de la Serviciul Omoruri au preluat cazul și au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei.

Sesizarea a fost făcută prin apel la 112 în jurul orei 11:30, iar echipajele de poliție și SMURD au ajuns rapid la fața locului. Medicii au încercat să îl resusciteze pe bărbat, însă manevrele nu au avut rezultat, fiind declarat decesul.

Tragedie în Capitală

Primele informații indică faptul că bărbatul s-ar fi aruncat de la înălțime, însă motivul nu este cunoscut în acest moment. Anchetatorii analizează toate ipotezele pentru a clarifica modul în care s-a produs incidentul.

”Astăzi, 5 septembrie 2026, poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 9 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel 112, în jurul orei 11.30, cu privire la faptul că o persoană s-ar fi precipitat, de pe pasajul Obor, situat în Sectorul 2. Poliţiştii care s-au deplasat cu operativitate la faţa locului au constatat faptul că aspectele sesizate se confirmă”, a transmis Poliția Capitalei.

Un bărbat a murit după ce a căzut de pe pasajul Obor

Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost preluat de polițiști și transportat la Institutul Național de Medicină Legală, unde urmează să fie efectuată autopsia. Rezultatele necropsiei ar putea oferi detalii suplimentare despre contextul în care s-a produs tragedia.

Identitatea și vârsta victimei nu au fost comunicate public până în acest moment. Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu Serviciul Omoruri.

”Cercetările vor fi continuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu Serviciul Omoruri, în vederea stabilirii situației de fapt și a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul. Trupul neînsuflețit va fi transportat la Institutul Național de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei”, a mai transmis Poliția Capitalei.

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