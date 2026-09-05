Marcel Maluma și-a jignit propria soție în fața tuturor. Ce a spus despre Armina

Marcel Maluma și-a jignit propria soție în fața tuturor. Ce a spus despre Armina
Marcel Maluma și-a jognit soția în fața camerelor de filmat/ sursă foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Din rolul de ispită, în rolul de concurent. Este povestea lui Marcel Maluma, fosta ispită din sezonul 8, care a venit la Insula iubirii 2026 alături de Armina, soția sa, pentru a-și testa relația de cuplu. Nici bine nu a fost difuzat primul episod din acest sezon, că „Hola mami, que guapa” a dat-o în bară. 

Vineri, 4 septembrie, a început sezonul 10 din Insula iubirii, iar Marcel Maluma a reușit deja să comită o gafă. Fosta ispită a scăpat porumbelul pe gură și și-a jignit soția în fața camerelor de filmat. În stilul inconfundabil, vrând cel mai probabil să pună accent pe faptul că aspectul fizic al Arminei este mai puțin importanta în fața „dotărilor” intelectuale, Maluma Baby a făcut o boacănă de zile mari.

Marcel Maluma și Armina, soția sa/ sursă foto: Instagram

Marcel Maluma a dat-o în bară

În încercarea de a părea soțul ideal, Maluma Baby a dat-o grav în bară. Deși a numit-o pe Armina femeia vieții lui, a ținut neapărat să-i amintească, în fața camerelor de vedere, că bustul ei nu e tocmai generos. Crezând că vorbele sale sunt complimente, când a adăugat că „îmbunătățiri de acest fel se pot face oricând”, mai mult a pus „sare pe rană”.

Reporter: Ea este tiparul tău de femeie?

Marcel: Da, ea este tiparul meu de femeie. E înaltă, arată bine, are corp de mondeling (n.r fotomodel), ce vrei mai mult de atât?! Nu are sâni sau nu știu ce, ăștia nu e… sânii se pun oricând… Aici contează (n.r face semn spre cap)… dacă îl ai pe Chat GPT e bine.

@insula.iubirii.2026 #insulaiubirii #insulaiubiriisezon10 #temptationisland #marcel #chulo ♬ original sound – Insula Iubirii 2026

De ce au fost eliminați Marcel și Armina de la Insula iubirii

Potriviti surselor CANCAN.RO, cei doi nici nu au ajuns bine în Thailanda că Armina ar fi fost personajul principal în mai multe conflicte cu producția de la Antena 1. Atunci când l-a văzut pe Marcel în prezența ispitelor feminine, Armina a devenit extrem de geloasă. A uitat pentru câteva clipe scopul participării la emisiunea și și-a vărsat nervii pe o cameră de filmat, pe care a spart-o pe loc (vezi AICI detalii).

Marcel și Armina se iubesc de aproximativ 3 ani, iar în urmă cu doi ani s-au căsătorit civil. Locuiesc în Spania, Tenerife, unde Marcel lucrează ca barman și soția lui este recepționeră la un hotel. Înainte de cununia religioasă, care este planificată anul acesta, Marcel a vrut să-i demonstreze iubitei sale că este un bărbat demn de toată încrederea.

NU RATA: Motivul real pentru care Marcel și Armina au fost dați afară de la Insula iubirii 2026. Cum a comis-o soția lui Maluma

Nattasha Black de la Insula Iubirii și-a lăsat colegii cu gura căscată! A dat toate detaliile despre meseria pe care o practică: „Am și diplomă”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
BANC | La ora de religie, profesorul îl întreabă pe Bulă: „Câte porunci sunt?”
BANC | La ora de religie, profesorul îl întreabă pe Bulă: „Câte porunci sunt?”
Meseria de excavatorist e doar de acoperire? Ocupația ilegală pe care o are Lorenzo, iubitul dominatoarei Nattasha
Meseria de excavatorist e doar de acoperire? Ocupația ilegală pe care o are Lorenzo, iubitul dominatoarei Nattasha
Înșelată la Insula iubirii, dar și după, Bianca Ghiurcă l-a iertat pe Prințul Marco? S-au dat de gol din prima seară
Înșelată la Insula iubirii, dar și după, Bianca Ghiurcă l-a iertat pe Prințul Marco? S-au dat de gol din prima seară
Concurenta care a venit la Insula Iubirii cuplata cu prietenul cel mai bun al fratelui ei: ”Băi, nu e ok, doamne ferește”
Concurenta care a venit la Insula Iubirii cuplata cu prietenul cel mai bun al fratelui ei: ”Băi, nu e ok, doamne ferește”
Claudia a fost tradusă de Ionuț cu doar două săptămâni înainte de Insula iubirii. Bărbatul și-a adus amanta chiar în casa iubitei
Claudia a fost tradusă de Ionuț cu doar două săptămâni înainte de Insula iubirii. Bărbatul și-a adus amanta chiar în casa iubitei
Poveste incredibilă din America: I-a salvat viața când era copil, iar acum îi devine cumnată
Mediafax
Poveste incredibilă din America: I-a salvat viața când era copil, iar acum îi devine cumnată
Un cunoscut bodyguard care l-a extorcat pe Florin Salam, trimis în judecată într-un dosar de mare violență instrumentat de DIICOT
Gandul.ro
Un cunoscut bodyguard care l-a extorcat pe Florin Salam, trimis în judecată într-un dosar de mare violență instrumentat de DIICOT
Ion Țiriac nu s-a ferit de cuvinte la 87 de ani, după ce a renunțat la miliardele de euro: „E trist că la vârsta mea trebuie să fiu aici”
Prosport.ro
Ion Țiriac nu s-a ferit de cuvinte la 87 de ani, după ce a renunțat la miliardele de euro: „E trist că la vârsta mea trebuie să fiu aici”
„Astea sunt vremurile”. 208.000 de euro pentru un apartament în sudul Capitalei. Cum văd românii explozia prețurilor la locuințe
Adevarul
„Astea sunt vremurile”. 208.000 de euro pentru un apartament în sudul Capitalei. Cum văd românii explozia prețurilor la locuințe
De ce i-a lăsat Freddie Mercury zeci de milioane fostei logodnice, Mary Austin: „Dacă vă puneți mintea la contribuție, veți înțelege”
Digi24
De ce i-a lăsat Freddie Mercury zeci de milioane fostei logodnice, Mary Austin: „Dacă vă puneți mintea la contribuție, veți înțelege”
Ansamblul rezidențial din nordul Bucureștiului care îți schimbă stilul de viață
Mediafax
Ansamblul rezidențial din nordul Bucureștiului care îți schimbă stilul de viață
Corina Bud a pozat nud și a pus fotografia pe internet. Cum arată artista la 46 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Corina Bud a pozat nud și a pus fotografia pe internet. Cum arată artista la 46 de ani
FOTO. Apariție incendiară a unei faimoase prezentatoare TV!
Prosport.ro
FOTO. Apariție incendiară a unei faimoase prezentatoare TV!
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
„Vârsta nu contează când ești îndrăgostit”. Iubitul de 22 de ani al fiicei lui Brigitte Macron, dezvăluiri despre relația cu partenera de 42 de ani
Click.ro
„Vârsta nu contează când ești îndrăgostit”. Iubitul de 22 de ani al fiicei lui Brigitte Macron, dezvăluiri despre relația cu partenera de 42 de ani
Nicușor Dan are un nume-surpriză pe lista pentru funcția de premier. Condițiile PSD și PNL pentru susținerea viitorului guvern (surse)
Digi 24
Nicușor Dan are un nume-surpriză pe lista pentru funcția de premier. Condițiile PSD și PNL pentru susținerea viitorului guvern (surse)
FOTO Harta lumii a fost modificată la ONU pentru o reprezentare mai apropiată de realitate. SUA s-au opus
Digi24
FOTO Harta lumii a fost modificată la ONU pentru o reprezentare mai apropiată de realitate. SUA s-au opus
Preț record pentru benzină, în România! Este cel mai înalt nivel al carburantului înregistrat vreodată la noi
Promotor.ro
Preț record pentru benzină, în România! Este cel mai înalt nivel al carburantului înregistrat vreodată la noi
BANCUL ZILEI. – Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!
Lidl oferă gadget-uri la prețuri mici: tabletă pentru desen la numai 12 lei
go4it.ro
Lidl oferă gadget-uri la prețuri mici: tabletă pentru desen la numai 12 lei
Până și bebelușii învață mai ușor decât modelele AI
Descopera.ro
Până și bebelușii învață mai ușor decât modelele AI
Kratos vine la București!
Go4Games
Kratos vine la București!
Un cunoscut bodyguard care l-a extorcat pe Florin Salam, trimis în judecată într-un dosar de mare violență instrumentat de DIICOT
Gandul.ro
Un cunoscut bodyguard care l-a extorcat pe Florin Salam, trimis în judecată într-un dosar de mare violență instrumentat de DIICOT
6 ingrediente naturale care pot ajuta bronzul să reziste mai mult
Mediafax Italia
6 ingrediente naturale care pot ajuta bronzul să reziste mai mult
CÂT COSTĂ O NOAPTE la HOTELUL lui CRISTIANO RONALDO din Spania! Pierde clienți...
Mediafax Spania
CÂT COSTĂ O NOAPTE la HOTELUL lui CRISTIANO RONALDO din Spania! Pierde clienți...
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.