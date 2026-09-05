Marcel Maluma și-a jignit propria soție în fața tuturor. Ce a spus despre Armina

Din rolul de ispită, în rolul de concurent. Este povestea lui Marcel Maluma, fosta ispită din sezonul 8, care a venit la Insula iubirii 2026 alături de Armina, soția sa, pentru a-și testa relația de cuplu. Nici bine nu a fost difuzat primul episod din acest sezon, că „Hola mami, que guapa” a dat-o în bară.

Vineri, 4 septembrie, a început sezonul 10 din Insula iubirii, iar Marcel Maluma a reușit deja să comită o gafă. Fosta ispită a scăpat porumbelul pe gură și și-a jignit soția în fața camerelor de filmat. În stilul inconfundabil, vrând cel mai probabil să pună accent pe faptul că aspectul fizic al Arminei este mai puțin importanta în fața „dotărilor” intelectuale, Maluma Baby a făcut o boacănă de zile mari.

Marcel Maluma a dat-o în bară

În încercarea de a părea soțul ideal, Maluma Baby a dat-o grav în bară. Deși a numit-o pe Armina femeia vieții lui, a ținut neapărat să-i amintească, în fața camerelor de vedere, că bustul ei nu e tocmai generos. Crezând că vorbele sale sunt complimente, când a adăugat că „îmbunătățiri de acest fel se pot face oricând”, mai mult a pus „sare pe rană”.

Reporter: Ea este tiparul tău de femeie? Marcel: Da, ea este tiparul meu de femeie. E înaltă, arată bine, are corp de mondeling (n.r fotomodel), ce vrei mai mult de atât?! Nu are sâni sau nu știu ce, ăștia nu e… sânii se pun oricând… Aici contează (n.r face semn spre cap)… dacă îl ai pe Chat GPT e bine.

De ce au fost eliminați Marcel și Armina de la Insula iubirii

Potriviti surselor CANCAN.RO, cei doi nici nu au ajuns bine în Thailanda că Armina ar fi fost personajul principal în mai multe conflicte cu producția de la Antena 1. Atunci când l-a văzut pe Marcel în prezența ispitelor feminine, Armina a devenit extrem de geloasă. A uitat pentru câteva clipe scopul participării la emisiunea și și-a vărsat nervii pe o cameră de filmat, pe care a spart-o pe loc (vezi AICI detalii).

Marcel și Armina se iubesc de aproximativ 3 ani, iar în urmă cu doi ani s-au căsătorit civil. Locuiesc în Spania, Tenerife, unde Marcel lucrează ca barman și soția lui este recepționeră la un hotel. Înainte de cununia religioasă, care este planificată anul acesta, Marcel a vrut să-i demonstreze iubitei sale că este un bărbat demn de toată încrederea.

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