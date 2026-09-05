O adolescentă de 14 ani a murit, după ce a fost tratată acasă cu antibiotice. Anda a ajuns la spital cu branula în mână

O adolescentă de 14 ani din Baia de Fier a murit la scurt timp după ce a ajuns la Spitalul din Novaci, într‑un caz care a declanșat o anchetă penală pentru ucidere din culpă. Fata fusese transportată cu ambulanța în stare critică, iar medicii au constatat că era deja cianotică în momentul preluării. La spital, a fost diagnosticată cu edem pulmonar, însă starea ei s‑a degradat rapid.

La câteva minute după sosirea în camera de gardă, minora a intrat în stop cardio‑respirator. Echipa medicală a început imediat procedurile de resuscitare și a fost intubată, iar timp de aproximativ două ore s‑au făcut eforturi pentru a o stabiliza. În ciuda intervențiilor repetate, fata nu a răspuns manevrelor, iar medicii au fost nevoiți să declare decesul.

O adolescentă de 14 ani a murit, după ce a fost tratată acasă cu antibiotice

Cadrele medicale au observat că adolescenta avea montată o branulă, semn că primise anterior tratament intravenos acasă. Ulterior, au aflat că și sora ei geamănă, precum și mama lor, aveau branule montate și ar fi urmat același tip de tratament pentru o afecțiune respiratorie. Cele două au declarat că se tratau la domiciliu pentru pneumonie, iar această situație i‑a determinat pe medici să anunțe poliția.

Primele verificări indică faptul că minora ar fi primit acasă un tratament medicamentos administrat intravenos, posibil cu antibiotic, pentru o răceală severă care ar fi evoluat cu complicații. Polițiștii încearcă acum să stabilească exact ce substanțe au fost folosite, cine a administrat tratamentul și în ce condiții, precum și dacă există o legătură directă între acesta și decesul fetei.

Inspectoratul Județean de Poliție Gorj a transmis că, în noaptea de 4 septembrie 2026, polițiștii au fost sesizați de personalul medical al spitalului cu privire la moartea minorei. La fața locului s‑a deplasat un echipaj de poliție și un tehnician criminalist, iar examinarea preliminară a corpului nu a evidențiat urme vizibile de violență.

Anda a ajuns la spital cu branula în mână

Trupul fetei a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Gorj pentru efectuarea necropsiei, care va stabili cauza exactă a morții.

„La data de 4 septembrie 2026, în jurul orei 01:00, poliţiştii din Novaci au fost sesizaţi de personalul medical al Spitalului Novaci cu privire la faptul că o minoră, de 14 ani, ar fi venit cu un echipaj ambulanţier la unitatea de primiri urgenţe, prezentând simptome care au necesitat evaluare medicală de specialitate, ulterior aceasta decedând”, a transmis IPJ Gorj.

În prezent, ancheta este deschisă in rem pentru ucidere din culpă, iar dosarul va fi înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria Novaci după finalizarea cercetărilor.

Moartea fetei a provocat o durere profundă în familie. Sora geamănă a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale:

„Am venit pe lume împreună dar viața ne-a despărțit prea devreme. O parte din mine a plecat o dată cu tine, sora mea! Vei rămâne cu mine pentru totdeauna în inima mea, în fiecare amintire și în fiecare zi în care îmi va fi dor de tine.”

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