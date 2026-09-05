Regina Elisabeta a dat-o afară de la cină pe Sophie, Ducesa de Edinburgh, dintr-un motiv surprinzător: Pleacă odată!

Cinele în familie pot deveni ceva mai complicate atunci când soacra ta este Regina Elisabeta a II-a. Sophie, Ducesa de Edinburgh, și-a amintit recent un episod savuros petrecut la Castelul Balmoral, în timpul Jocurilor Olimpice de la Rio din 2016. Mare pasionată de sport, Sophie încerca să urmărească pe ascuns scorul unui meci decisiv al echipei feminine de hochei pe iarbă a Marii Britanii, în timp ce lua masa alături de familia regală. Agitația ei nu a trecut însă neobservată de Regină, care, exasperată în cele din urmă, i-a dat practic voie să abandoneze masa și să fugă la televizor. Povestea avea să devină și mai amuzantă când Regina însăși a apărut în pragul bibliotecii pentru a vedea finalul dramatic al partidei.

Cinele în familie sunt puțin diferite atunci când soacra ta este Regina Elisabeta.

Într-un interviu recent acordat BBC Radio 5 de Sophie, Ducesa de Edinburgh, discuția a ajuns la împlinirea a zece ani de când echipa feminină a Marii Britanii a câștigat medalia de aur la hochei pe iarbă, la Jocurile Olimpice de la Rio din 2016.

Sophie, în vârstă de 61 de ani, este o mare pasionată de sport și patronează England Hockey din 2006. Ea și-a amintit că a urmărit fiecare meci al turneului olimpic, în ciuda diferenței de fus orar.

Meciul care a picat exact în timpul cinei cu Regina

Problemele au apărut atunci când finala dintre Marea Britanie și campioana olimpică en-titre, Țările de Jos, s-a desfășurat chiar în timpul unei cine de familie cu Regina, la Balmoral, locul unde membrii familiei regale se reunesc în mod tradițional la sfârșitul verii. Sophie a povestit că a încercat din răsputeri să afle scorul în timpul mesei.

Numai că încercările ei au început, în cele din urmă, să o enerveze pe suverană.

„De fapt, cineva care ajuta la servirea mesei și care era un mare fan al hocheiului continua să intre și să-mi șoptească scorul”, a povestit Sophie.

Ducesa devenea din ce în ce mai agitată.

„Nu-mi găseam locul și, în cele din urmă, Majestatea Sa stătea acolo și a spus: «Of, pentru numele lui Dumnezeu, pleacă odată!»”

Sophie a fugit direct în bibliotecă

Sophie și-a amintit că atunci a „fugit în bibliotecă” pentru a urmări restul meciului. Nu a rămas singură prea mult timp. I s-a alăturat socrul său, Prințul Philip, despre care Sophie spune că „adora sportul de calitate”.

Philip părea însă aproape la fel de amuzat de reacțiile nurorii sale ca de partida propriu-zisă. Sophie sărea în picioare și țipa în timp ce încuraja echipa Marii Britanii.

„Cred că se uita mai mult la reacțiile mele decât la televizor, pentru că literalmente trăiam și respiram fiecare moment”, a povestit ea.

Regina Elisabeta n-a rezistat și a venit și ea să vadă meciul

În ultimele momente ale finalei, scorul era egal. Sophie s-a întors la un moment dat și a avut parte de o surpriză: Regina Elisabeta ajunsese și ea în bibliotecă. Suverana „stătea în prag și se uita”.

Numai că tensiunea loviturilor de departajare care urmau să decidă medalia de aur s-a dovedit prea mare chiar și pentru Regină. Potrivit nurorii sale, Elisabeta a II-a nu a mai putut să privească.

„Nu putea face față presiunii”, a spus Sophie. „A trebuit să plece din nou.”

Sophie a izbucnit în lacrimi

În cele din urmă, Marea Britanie a câștigat seria loviturilor de departajare, iar echipa feminină a obținut astfel prima sa medalie olimpică de aur la hochei pe iarbă.

Sophie și-a amintit că era într-o „mare de lacrimi”, în timp ce Prințul Philip continua să fie extrem de amuzat de entuziasmul ei.

Familia regală urmărea finala de la Castelul Balmoral, în timpul tradiționalei vacanțe de vară petrecute în Highlands, în Scoția.

Balmoral, locul în care Regina se simțea cel mai fericită

Proprietatea de pe râul Dee, în Aberdeenshire, era deosebit de iubită de Regina Elisabeta. Suverana obișnuia să plece în Scoția spre sfârșitul lunii iulie și să nu se întoarcă la Londra până în octombrie, diferiți membri ai familiei alăturându-i-se pe parcursul șederii.

Nepoata sa, Prințesa Eugenie, vorbea despre legătura Reginei cu Balmoral în documentarul din 2016 Our Queen at Ninety.

„Cred că bunica este cea mai fericită acolo. Cred că iubește foarte, foarte mult Highlands”, spunea Eugenie.

După moartea Reginei Elisabeta la Balmoral, în septembrie 2022, domeniul scoțian a rămas un loc de refugiu pentru urmașii ei. Regele Charles, în vârstă de 77 de ani, a continuat tradiția mamei sale de a petrece o parte din sfârșitul verii la Balmoral după urcarea pe tron.

Prințul William și Kate Middleton, ambii în vârstă de 44 de ani, merg de obicei acolo împreună cu cei trei copii ai lor, Prințul George, de 13 ani, Prințesa Charlotte, de 11 ani, și Prințul Louis, de 8 ani, alături de alți membri ai familiei regale.

„Familia mea are legături profunde cu acel loc și a fost o parte atât de frumoasă a copilăriei și a anilor în care am crescut”, declara Prințul William pentru Country Life.

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