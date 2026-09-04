Trump răsucește cuțitul după plecarea lui Harry și Meghan! Dacă eram familia regală, nu-i primeam înapoi

Trump răsucește cuțitul după plecarea lui Harry și Meghan! Dacă eram familia regală, nu-i primeam înapoi
Donald Trump râde de Harry și Meghan, sursa-colaj CANCAN.RO
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Donald Trump nu pare deloc afectat de plecarea Prințului Harry și a lui Meghan Markle din Statele Unite. Dimpotrivă. Președintele american a declarat că este „fericit” că ducii de Sussex au părăsit SUA pentru o ședere prelungită în Marea Britanie și a reluat criticile dure la adresa cuplului. Trump a spus că nu a fost niciodată un admirator al celor doi și i-a acuzat că au tratat familia regală britanică „cu mare lipsă de respect”. Cele mai dure cuvinte au fost îndreptate din nou către Meghan, despre care președintele american susține că s-a comportat lipsit de respect atât față de regretata Regină Elisabeta a II-a, cât și față de Regele Charles al III-lea.

Donald Trump: „Sunt fericit”

Președintele Donald Trump a declarat miercuri că se bucură de faptul că Prințul Harry și Meghan Markle au plecat din Statele Unite și s-au mutat în Marea Britanie.

Întrebat în Biroul Oval despre revenirea ducilor de Sussex în Regatul Unit, Trump nu și-a ascuns sentimentele.

„Sunt fericit. Nu, nu am fost un admirator al lor”, a declarat Trump.

Președintele american și-a explicat apoi antipatia față de cuplu, susținând că Harry și Meghan s-au comportat nepotrivit față de monarhia britanică.

„Am considerat că au tratat familia regală cu mare lipsă de respect. Nu mi-a plăcut. Nu mi-a plăcut felul în care s-au comportat. Am considerat că ea a fost teribil de lipsită de respect față de regină, față de Regele Charles.”

Trump o laudă pe Regina Elisabeta a II-a și îl numește pe Charles „un tip grozav”

În timp ce i-a criticat pe ducii de Sussex, Donald Trump a avut numai cuvinte de laudă pentru familia regală.

Președintele american a amintit de relația sa cu Regina Elisabeta a II-a și a spus că a ajuns să o cunoască foarte bine.

„Am avut o relație foarte bună cu regina. Foarte bună. Am ajuns să o cunosc foarte bine”, a spus Trump.

Nici Regele Charles al III-lea nu a fost uitat.

„Este grozav, un tip grozav”, a declarat președintele american despre actualul monarh.

„Dacă aș fi fost familia regală, nu i-aș fi primit înapoi”

Trump a mers și mai departe și a spus că, dacă decizia i-ar fi aparținut, nu i-ar fi primit pe Harry și Meghan înapoi în Marea Britanie.

„Nu știu, poate că eu sunt diferit. Nu i-aș fi primit înapoi. Sincer, dacă aș fi fost familia regală, nu i-aș fi primit înapoi”, a declarat el.

Revenirea celor doi în Regatul Unit nu înseamnă însă și revenirea lor în rolurile oficiale pe care le-au abandonat în 2020.

Harry și Meghan vor rămâne membri ai familiei regale fără atribuții oficiale și nu își vor relua îndatoririle în numele Regelui Charles al III-lea.

Harry și Meghan au revenit în Marea Britanie după șase ani în SUA

Harry și Meghan au anunțat la sfârșitul lunii august că se mută din California în Marea Britanie pentru o perioadă mai lungă, după șase ani petrecuți în Statele Unite.

Cei doi au ajuns pe Aeroportul Internațional Birmingham pe 26 august și intenționează să locuiască într-o reședință privată, care nu aparține familiei regale, situată în afara Londrei.

În același timp, cuplul intenționează să își păstreze locuința din California.

Copiii lor, Prințul Archie, în vârstă de șapte ani, și Prințesa Lilibet, în vârstă de cinci ani, au fost înscriși la școli britanice și și-au început cursurile în septembrie.

Războiul dintre Donald Trump și Meghan Markle durează de ani întregi

Declarațiile președintelui american reprezintă un nou episod al conflictului său verbal cu Meghan Markle, care durează de mai mulți ani.

În 2019, Trump a numit-o „nasty”, „răutăcioasă”, după ce a aflat că Meghan îl descrisese anterior drept „dezbinator” și „misogin”, într-un interviu din 2016.

Tensiunile au continuat și în timpul celui de-al doilea mandat prezidențial al lui Trump, acesta făcând în repetate rânduri declarații critice la adresa cuplului.

Trump despre Harry: „Are destule probleme cu soția lui”

În februarie 2025, Donald Trump a respins ideea deportării Prințului Harry din Statele Unite și a lansat atunci un nou atac la adresa lui Meghan.

„Are destule probleme cu soția lui. Ea este groaznică”, spunea Trump.

Președintele american a acuzat-o în trecut pe Meghan că îl „folosește” pe Prințul Harry și a sugerat că ducele ar fi dominat de soția sa.

Nici Harry nu a evitat aluziile politice. În decembrie, prințul a făcut o glumă în timpul unei apariții televizate despre americanii care ar fi „obsedați de regalitate” și care „au ales un rege”. Remarca a fost interpretată pe scară largă drept o înțepătură la adresa lui Trump.

Întoarcerea în Marea Britanie nu îi transformă din nou în membri activi ai familiei regale

Mutarea reprezintă o schimbare importantă pentru Harry și Meghan după ruptura spectaculoasă produsă în 2020, când au renunțat la rolurile lor de membri activi ai familiei regale și au plecat în America de Nord.

Decizia a provocat tensiuni majore în interiorul monarhiei britanice.

Relațiile s-au deteriorat și mai mult după apariția, în 2023, a volumului autobiografic Spare, în care Prințul Harry și-a prezentat nemulțumirile și conflictele cu familia regală.

Chiar dacă Harry și Meghan s-au întors acum în Marea Britanie, statutul lor nu se schimbă: cei doi rămân membri ai familiei regale fără rol oficial și nu vor îndeplini atribuții în numele Regelui Charles al III-lea.

CITEȘTE ȘI: Copiii lui Harry și Meghan intră direct în liga bogaților! Școala cu piscină, teatru, caiac și meniu gourmet

Meghan Markle, acuzată că îi trata „extrem de nepoliticos” pe candidații la angajare. Regulile pe care le-ar fi impus la interviuri

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
A jucat lângă Thierry Henry, apoi și-a dat jos echipamentul pentru Armani! Viața incredibilă a lui John Halls
A jucat lângă Thierry Henry, apoi și-a dat jos echipamentul pentru Armani! Viața incredibilă a lui John Halls
Câte episoade are sezonul 10 Insula Iubirii, de fapt. Pe ce dată va fi marea finală
Câte episoade are sezonul 10 Insula Iubirii, de fapt. Pe ce dată va fi marea finală
Cum faci cel mai bun bulion de casă. Ingredientul secret pe care trebuie să îl adaugi în borcan
Cum faci cel mai bun bulion de casă. Ingredientul secret pe care trebuie să îl adaugi în borcan
Nuntă la 10.000 de metri, cu rochie din hârtie igienică! Mireasa a rămas mască atunci când a aflat ce-i pregătise echipajul
Nuntă la 10.000 de metri, cu rochie din hârtie igienică! Mireasa a rămas mască atunci când a aflat ce-i pregătise echipajul
Meteorologii Accuweather au actualizat prognoza pentru septembrie: Pe ce dată scăpăm de caniculă
Meteorologii Accuweather au actualizat prognoza pentru septembrie: Pe ce dată scăpăm de caniculă
Au MURIT într-un jacuzzi de lux. Copiii au fost cei care i-au găsit
Mediafax
Au MURIT într-un jacuzzi de lux. Copiii au fost cei care i-au găsit
Conducerea TVR și Radio România se schimbă. Gândul a obținut motivarea CCR în cazul alegerii șefilor televiziunii și radioului public, contestată de AUR. Surse: Documentul va fi publicat în Monitorul oficial azi sau mâine
Gandul.ro
Conducerea TVR și Radio România se schimbă. Gândul a obținut motivarea CCR în cazul alegerii șefilor televiziunii și radioului public, contestată de AUR. Surse: Documentul va fi publicat în Monitorul oficial azi sau mâine
Nemții au scris despre cum a profitat Ion Țiriac de căderea comunismului și a construit un imperiu: „Munca monumentală a unui antreprenor neobosit”
Prosport.ro
Nemții au scris despre cum a profitat Ion Țiriac de căderea comunismului și a construit un imperiu: „Munca monumentală a unui antreprenor neobosit”
Robert Kiyosaki, autorul „Tată bogat, tată sărac”, are datorii de 1,2 miliarde de dolari. Cum folosește împrumuturile
Adevarul
Robert Kiyosaki, autorul „Tată bogat, tată sărac”, are datorii de 1,2 miliarde de dolari. Cum folosește împrumuturile
Zelenski, reacție furioasă după schimbul de focuri între serviciile secrete ale Kievului: „Absolut rușinos”
Digi24
Zelenski, reacție furioasă după schimbul de focuri între serviciile secrete ale Kievului: „Absolut rușinos”
Singurii oameni din lume care pot călători FĂRĂ pașaport. De ce regulile nu li se aplică
Mediafax
Singurii oameni din lume care pot călători FĂRĂ pașaport. De ce regulile nu li se aplică
Ce a pățit Vica Blochina după ce a ținut dieta Keto: „A fost o experiență groaznică”! Arată total diferit acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce a pățit Vica Blochina după ce a ținut dieta Keto: „A fost o experiență groaznică”! Arată total diferit acum
Iubitul Simonei Halep, lovitură financiară de proporții! Colosul imobiliar One, în care Dorin Mateiu e acționar, a închiriat totul!
Prosport.ro
Iubitul Simonei Halep, lovitură financiară de proporții! Colosul imobiliar One, în care Dorin Mateiu e acționar, a închiriat totul!
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Nu i-a lăsat din preț și a călcat-o cu mașina. Un bărbat a băgat în spital o prostituată
Click.ro
Nu i-a lăsat din preț și a călcat-o cu mașina. Un bărbat a băgat în spital o prostituată
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt șofer îl ocupă
Digi 24
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt șofer îl ocupă
Noua coaliție mortală ce amenință să destabilizeze și mai mult Orientul Mijlociu. Doi foști inamici s-au aliat în lupta contra SUA
Digi24
Noua coaliție mortală ce amenință să destabilizeze și mai mult Orientul Mijlociu. Doi foști inamici s-au aliat în lupta contra SUA
Ești oprit în trafic pentru că ai fi lovit un pieton? S-ar putea să fii victima unei înșelătorii
Promotor.ro
Ești oprit în trafic pentru că ai fi lovit un pieton? S-ar putea să fii victima unei înșelătorii
BANCUL ZILEI. – Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!
Ce scule PARKSIDE fără fir găsești săptămâna aceasta la Kaufland? Modelul redus cu 37% este o ediție limitată cu semnătura lui Arnold Schwarzenegger
go4it.ro
Ce scule PARKSIDE fără fir găsești săptămâna aceasta la Kaufland? Modelul redus cu 37% este o ediție limitată cu semnătura lui Arnold Schwarzenegger
Câtă apă există pe Pământ?
Descopera.ro
Câtă apă există pe Pământ?
Kratos vine la București!
Go4Games
Kratos vine la București!
Conducerea TVR și Radio România se schimbă. Gândul a obținut motivarea CCR în cazul alegerii șefilor televiziunii și radioului public, contestată de AUR. Surse: Documentul va fi publicat în Monitorul oficial azi sau mâine
Gandul.ro
Conducerea TVR și Radio România se schimbă. Gândul a obținut motivarea CCR în cazul alegerii șefilor televiziunii și radioului public, contestată de AUR. Surse: Documentul va fi publicat în Monitorul oficial azi sau mâine
6 ingrediente naturale care pot ajuta bronzul să reziste mai mult
Mediafax Italia
6 ingrediente naturale care pot ajuta bronzul să reziste mai mult
CÂT COSTĂ O NOAPTE la HOTELUL lui CRISTIANO RONALDO din Spania! Pierde clienți...
Mediafax Spania
CÂT COSTĂ O NOAPTE la HOTELUL lui CRISTIANO RONALDO din Spania! Pierde clienți...
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.