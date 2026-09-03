Carla Jeffery, actrița cunoscută din seria Zombies, a murit la doar 33 de ani

Actrița Carla Jeffery, cunoscută publicului pentru rolul lui Bree din seria „ZOMBIES” de la Disney, a murit la doar 33 de ani. Vedeta a fost găsită fără viață în locuința sa din California, iar vestea a provocat numeroase reacții în rândul fanilor care au urmărit-o de-a lungul carierei.

Carla Jeffery s-a născut pe 10 iulie 1993, în Houston, Texas, și și-a început cariera artistică încă din copilărie. La doar 12 ani a intrat în lumea actoriei, iar ulterior a obținut roluri în mai multe producții de televiziune și filme, printre care „Phat Girlz”, „iCarly”, „Good Luck Charlie”, „Shake It Up”, „Southland” și „Curb Your Enthusiasm”.

Rolul care i-a adus cea mai mare popularitate a fost cel al lui Bree, majoreta veselă de la liceul Seabrook, din franciza Disney „ZOMBIES”. Carla a făcut parte din distribuția tuturor celor trei filme și a continuat să dea voce personajului în seria animată „ZOMBIES: The Re-Animated Series”.

Actrița s-a confruntat și cu epilepsia încă din adolescență. A povestit că a început să aibă convulsii la vârsta de 18 ani și că, la începutul carierei, s-a temut că i-ar putea afecta șansele de a primi roluri. Ulterior, a ales să vorbească deschis despre experiența sa și să îi încurajeze pe ceilalți să nu își lase dizabilitățile să le limiteze visurile.

Vestea morții sale a fost confirmată de reprezentanții familiei. În mediul online au apărut speculații cu privire la cauza decesului, însă familia a respins informațiile potrivit cărora actrița ar fi consumat droguri. Cauza exactă a morții nu a fost făcută publică până în acest moment.

„Cu profundă tristețe împărtășim trecerea în neființă a iubitei noastre Carla Jeffery. Carla s-a alăturat familiei Alexanders Talent Management la vârsta de 12 ani. Timp de mai bine de 20 de ani, am avut privilegiul de a o vedea cum se dezvoltă și devine o femeie frumoasă, vibrantă și incredibil de talentată, al cărei zâmbet radiant poate lumina orice încăpere.”, a scris managerul ei, Carla Alexander .

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