Mama saxofonistului lui Lele și Adrian Cuculis, dezvăluiri după scandalul cu Leo Kuweit: ”Adriana l-a sunat”

Scandalul în care au fost implicați Leo de la Kuweit și membrii trupei lui Lele ia o nouă turnură. Invitat la Dan Capatos Show, avocatul Adrian Cuculis a vorbit despre intervenția poliției și despre modul în care ar putea să se rezolve conflictul pe cale legală. Cuculis a explicat că problemele sistemului nu justifică lipsa unei reacții rapide în astfel de situații. Vezi toate detaliile pe CANCAN.ro!

Avocatul a făcut și o paralelă cu o experiență personală. Acesta susține că a apelat Poliția Română după ce ar fi primit mesaje insistente de la cineva. Potrivit lui Cuculis, oamenii legii au ajuns la biroul său după ce a solicitat ajutor prin 112 după aproape o oră. Vezi emisiunea integrală aici!

„Trebuie să înțelegem și o oarecare realitate în care se desfășoară niște lucruri. Treaba asta are strictă legătură cu profesionalizarea sistemului, raportată la subfinanțarea sistemului, la lipsa de personal, la cât de neatractivă a început să fie activitatea asta. Și, plus, mai spun ceva: cum îți explici tu că la nivelul instanțelor de judecată, practic avem vreo 5 milioane de dosare investite anul trecut? În fine, instanța de judecată, dar, una peste alta, violența este principalul factor. Când Poliția se mobilizează, eu cred foarte tare că lucrurile vor merge.”

Cum ar fi ajuns cei implicați la hotel

Potrivit informațiilor prezentate în emisiune, Adriana, fiica lui Dan Bursuc, ar fi luat legătura cu Lele înaintea incidentului. Aceasta ar fi întrebat în ce cameră se află membrii formației, susținând că vrea să treacă pe la ei.

„După câte am înțeles și eu, am auzit că Adriana l-a sunat pe liderul formației, pe Lele. Ar fi sunat, ar fi întrebat la ce cameră sunt, că vrea să vină pe la ei. Nu știu detalii mai multe”, a declarat Patricia, mama lui Eduard.

„Nu este normal ca ei să fie liberi”

Cazul a generat reacții puternice, mai ales după ce saxofonistul lui Lele a ajuns la spital cu mâna fracturată. În declarațiile sale anterioare, Eduard a susținut că mai multe persoane l-ar fi agresat.

„Nu e normal ca după asemenea faptă gravă ei să fie liberi, să-și facă treaba în continuare și băiatul meu să fie schilodit în spital”, a mai declarat mama saxofonistului.

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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