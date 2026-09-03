Mama saxofonistului lui Lele și Adrian Cuculis, dezvăluiri după scandalul cu Leo Kuweit: ”Adriana l-a sunat”

Adrian Cuculis află informații din cazul scandalului de la hotelul din Buzău
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Scandalul în care au fost implicați Leo de la Kuweit și membrii trupei lui Lele ia o nouă turnură. Invitat la Dan Capatos Show, avocatul Adrian Cuculis a vorbit despre intervenția poliției și despre modul în care ar putea să se rezolve conflictul pe cale legală. Cuculis a explicat că problemele sistemului nu justifică lipsa unei reacții rapide în astfel de situații. Vezi toate detaliile pe CANCAN.ro!

Avocatul a făcut și o paralelă cu o experiență personală. Acesta susține că a apelat Poliția Română după ce ar fi primit mesaje insistente de la cineva. Potrivit lui Cuculis, oamenii legii au ajuns la biroul său după ce a solicitat ajutor prin 112 după aproape o oră. Vezi emisiunea integrală aici!

„Trebuie să înțelegem și o oarecare realitate în care se desfășoară niște lucruri. Treaba asta are strictă legătură cu profesionalizarea sistemului, raportată la subfinanțarea sistemului, la lipsa de personal, la cât de neatractivă a început să fie activitatea asta. Și, plus, mai spun ceva: cum îți explici tu că la nivelul instanțelor de judecată, practic avem vreo 5 milioane de dosare investite anul trecut? În fine, instanța de judecată, dar, una peste alta, violența este principalul factor. Când Poliția se mobilizează, eu cred foarte tare că lucrurile vor merge.”

Cum ar fi ajuns cei implicați la hotel

Potrivit informațiilor prezentate în emisiune, Adriana, fiica lui Dan Bursuc, ar fi luat legătura cu Lele înaintea incidentului. Aceasta ar fi întrebat în ce cameră se află membrii formației, susținând că vrea să treacă pe la ei.

„După câte am înțeles și eu, am auzit că Adriana l-a sunat pe liderul formației, pe Lele. Ar fi sunat, ar fi întrebat la ce cameră sunt, că vrea să vină pe la ei. Nu știu detalii mai multe”, a declarat Patricia, mama lui Eduard.

„Nu este normal ca ei să fie liberi”

Cazul a generat reacții puternice, mai ales după ce saxofonistul lui Lele a ajuns la spital cu mâna fracturată. În declarațiile sale anterioare, Eduard a susținut că mai multe persoane l-ar fi agresat.

„Nu e normal ca după asemenea faptă gravă ei să fie liberi, să-și facă treaba în continuare și băiatul meu să fie schilodit în spital”, a mai declarat mama saxofonistului.

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

CITEȘTE ȘI:

Adevăratul motiv al scandalului în care a fost implicat Leo de la Kuweit! Fiica lui Dan Bursuc, mărul discordiei

Mărturia care răstoarnă tot în scandalul în care au fost implicați Lele și Leo de la Kuweit: ”Putea să moară!”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Gabriela Lucuțar, mesaj dur pentru Adriana Bahmuțeanu după acuzațiile aduse: ”Nu am fost niciodată prietene”
Gabriela Lucuțar, mesaj dur pentru Adriana Bahmuțeanu după acuzațiile aduse: ”Nu am fost niciodată prietene”
Un bărbat a cumpărat 3 case cu 3 euro. Ce s-a întâmplat imediat după ce a devenit proprietar
Un bărbat a cumpărat 3 case cu 3 euro. Ce s-a întâmplat imediat după ce a devenit proprietar
Ramona Olaru și-a schimbat mașina. Vedeta de la Neatza cu Răzvan și Dani conduce acum un SUV de lux
Ramona Olaru și-a schimbat mașina. Vedeta de la Neatza cu Răzvan și Dani conduce acum un SUV de lux
Tzancă Uraganu’, în domeniul imobiliar! Artistul pregătește un proiect de amploare cu 3 blocuri, piscină și loc de joacă
Tzancă Uraganu’, în domeniul imobiliar! Artistul pregătește un proiect de amploare cu 3 blocuri, piscină și loc de joacă
Anca Serea, anunț despre noul membru al familiei: „Cel de-al șaptelea copilaș”
Anca Serea, anunț despre noul membru al familiei: „Cel de-al șaptelea copilaș”
Au MURIT într-un jacuzzi de lux. Copiii au fost cei care i-au găsit
Mediafax
Au MURIT într-un jacuzzi de lux. Copiii au fost cei care i-au găsit
Liviu a prins patru escroci în Capitală, la 80 de ani. Cum i-a păcălit pensionarul
Gandul.ro
Liviu a prins patru escroci în Capitală, la 80 de ani. Cum i-a păcălit pensionarul
Nemții au scris despre cum a profitat Ion Țiriac de căderea comunismului și a construit un imperiu: „Munca monumentală a unui antreprenor neobosit”
Prosport.ro
Nemții au scris despre cum a profitat Ion Țiriac de căderea comunismului și a construit un imperiu: „Munca monumentală a unui antreprenor neobosit”
Putin s-a făcut de râs la Vladivostok, în timp ce încerca să comunice cu echipajul unui vapor. Scena devenită virală pe internet
Adevarul
Putin s-a făcut de râs la Vladivostok, în timp ce încerca să comunice cu echipajul unui vapor. Scena devenită virală pe internet
Zelenski, reacție furioasă după schimbul de focuri între serviciile secrete ale Kievului: „Absolut rușinos”
Digi24
Zelenski, reacție furioasă după schimbul de focuri între serviciile secrete ale Kievului: „Absolut rușinos”
Satul în care clopotele unei biserici bat sub apă. Localitatea a fost inundată în urma apariției unui baraj
Mediafax
Satul în care clopotele unei biserici bat sub apă. Localitatea a fost inundată în urma apariției unui baraj
Ce a pățit Vica Blochina după ce a ținut dieta Keto: „A fost o experiență groaznică”! Arată total diferit acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce a pățit Vica Blochina după ce a ținut dieta Keto: „A fost o experiență groaznică”! Arată total diferit acum
Iubitul Simonei Halep, lovitură financiară de proporții! Colosul imobiliar One, în care Dorin Mateiu e acționar, a închiriat totul!
Prosport.ro
Iubitul Simonei Halep, lovitură financiară de proporții! Colosul imobiliar One, în care Dorin Mateiu e acționar, a închiriat totul!
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Nu i-a lăsat din preț și a călcat-o cu mașina. Un bărbat a băgat în spital o prostituată
Click.ro
Nu i-a lăsat din preț și a călcat-o cu mașina. Un bărbat a băgat în spital o prostituată
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt șofer îl ocupă
Digi 24
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt șofer îl ocupă
Noua coaliție mortală ce amenință să destabilizeze și mai mult Orientul Mijlociu. Doi foști inamici s-au aliat în lupta contra SUA
Digi24
Noua coaliție mortală ce amenință să destabilizeze și mai mult Orientul Mijlociu. Doi foști inamici s-au aliat în lupta contra SUA
Ești oprit în trafic pentru că ai fi lovit un pieton? S-ar putea să fii victima unei înșelătorii
Promotor.ro
Ești oprit în trafic pentru că ai fi lovit un pieton? S-ar putea să fii victima unei înșelătorii
BANCUL ZILEI. – Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!
Ce scule PARKSIDE fără fir găsești săptămâna aceasta la Kaufland? Modelul redus cu 37% este o ediție limitată cu semnătura lui Arnold Schwarzenegger
go4it.ro
Ce scule PARKSIDE fără fir găsești săptămâna aceasta la Kaufland? Modelul redus cu 37% este o ediție limitată cu semnătura lui Arnold Schwarzenegger
Câtă apă există pe Pământ?
Descopera.ro
Câtă apă există pe Pământ?
Kratos vine la București!
Go4Games
Kratos vine la București!
Liviu a prins patru escroci în Capitală, la 80 de ani. Cum i-a păcălit pensionarul
Gandul.ro
Liviu a prins patru escroci în Capitală, la 80 de ani. Cum i-a păcălit pensionarul
6 ingrediente naturale care pot ajuta bronzul să reziste mai mult
Mediafax Italia
6 ingrediente naturale care pot ajuta bronzul să reziste mai mult
CÂT COSTĂ O NOAPTE la HOTELUL lui CRISTIANO RONALDO din Spania! Pierde clienți...
Mediafax Spania
CÂT COSTĂ O NOAPTE la HOTELUL lui CRISTIANO RONALDO din Spania! Pierde clienți...
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.