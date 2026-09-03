Anca Serea, anunț despre noul membru al familiei: „Cel de-al șaptelea copilaș”

Anca Serea și-a întâmpinat copiii cu o surpriză la revenirea acasă, aducând în familie un pui de cavapoo. Momentul în care cei mici au deschis cutia în care se afla animalul de companie a fost filmat și distribuit pe rețelele sociale, reacțiile lor fiind pline de entuziasm.

Vedeta a decis să adopte un câine și l-a prezentat familiei pe Crispy, noul membru al casei. Pentru a transforma totul într-o surpriză completă, l-a așezat pe cățeluș într-o cutie, iar copiii au descoperit treptat ce se ascunde în interior. Fiecare dintre ei l-a luat în brațe și s-a jucat cu patrupedul, integrându-l imediat în rutina lor.

Anca Serea, anunț despre noul membru al familiei

Anca Serea a pregătit dinainte și un spațiu dedicat lui Crispy, astfel încât acesta să se simtă confortabil încă din prima zi.

Pe Instagram, vedeta a publicat imaginile cu momentul întâlnirii dintre copii și cățeluș, reacțiile lor confirmând că surpriza a fost pe placul tuturor.

„Faceți cunoștință cu Crispy, cel mai nou și, probabil, cel mai răsfățat membru al familiei noastre. A venit în viața noastră și, în doar câteva zile, ne-a cucerit pe toți”, a scris Anca Serea în descrierea videoclipului.

În înregistrare se aud vocile copiilor, care încearcă să petreacă cât mai mult timp alături de animalul de companie. Pe lângă acest moment, vedeta a povestit pe InstaStory că în ultimele zile s-a confruntat cu o răceală puternică, având gâtul inflamat, dureri de cap și o stare generală de slăbiciune.

„Cel de-al șaptelea copilaș”

Perioada este una încărcată pentru ea, în condițiile în care fiica sa, Sara, se pregătește să plece la facultate, mama sa se află în spital, iar Anca are de participat la o nuntă în Chișinău și de pregătit mai multe bagaje.

Răceala a apărut într-un moment în care vedeta spune că are numeroase responsabilități și speră să își recapete energia pentru a le duce la bun sfârșit. În aceste zile, Crispy a devenit și compania ei în momentele de odihnă. Anca Serea a glumit pe seama agitației din casă, unde cresc mai mulți copii, și a mărturisit că a fost nevoită să intervină pentru a-l proteja pe cățeluș din joaca celor mici.

„Voi auziți ce se întâmplă la noi în casă? Vă imaginați cum e viața cu mulți copii? Am salvat cățelul de pe mâna lor, așa că astăzi vreau să vi-l prezint pe cel de-al șaptelea copilaș, care este această superbitate”, a spus vedeta, în timp ce în fundal se aud țipetele copiilor.

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