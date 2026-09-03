Maria Avram, mesaj pentru Ella Vișan? Ce a scris fosta concurentă pe Instagram

Maria Avram, mesaj pentru Ella Vișan? Ce a scris fosta concurentă pe Instagram
Ella Vișan și Maria Avram / Sursa foto: Social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Relația dintre Maria Avram și Ella Vișan pare să fi ajuns într-un punct complet diferit față de perioada de după „Insula Iubirii”. Cele două foste concurente au fost apropiate o vreme, dar drumurile lor s-au separat ulterior. Deși nu mai păstrează legătura, Maria Avram a făcut recent o declarație care a atras atenția asupra fostei sale colege.

Maria Avram și Ella Vișan au rămas în atenția publicului după participarea lor la sezonul 9 al emisiunii „Insula Iubirii”. Deși experiența din Thailanda nu le-a apropiat din primele momente și relația dintre ele a fost una destul de tensionată la început, lucrurile s-au schimbat considerabil după încheierea filmărilor. Odată revenite acasă, cele două au ajuns să petreacă tot mai mult timp împreună și să construiască o relație de prietenie.

Vestea că legătura dintre Ella Vișan și Maria Avram s-a rupt i-a surprins pe cei care le urmăreau în mediul online. În cadrul unui podcast, soția lui Marius Avram a vorbit despre ruptura dintre ele. Blondina a mărturisit că atitudinea fostei sale prietene a făcut-o să se simtă profund dezamăgită.

Mesajul subliminal transmis de Maria Avram

Deși relația dintre cele două foste concurente s-a încheiat, un detaliu dintr-o postare recentă a soției lui Marius Avram nu a trecut neobservat. Înaintea lansării noului sezon „Insula Iubirii”, aceasta a făcut o trimitere subtilă la expresia asociată cu fosta ei prietenă.

Maria a publicat o imagine pe rețelele sociale și a însoțit-o de un text în care le-a povestit urmăritorilor cum și-a petrecut ziua. Alegerea anumitor cuvinte din mesaj a atras imediat atenția celor care cunosc povestea dintre cele două foste concurente.

„Am avut o zi VULNERABILĂ, sper că și voi!”, a scris Maria Avram, pe Instagram.

Maria a fost dezamăgită de Ella

Fosta concurentă a fost cea care a confirmat public că legătura dintre ea și Ella Vișan s-a rupt. Totuși, ea a preferat să păstreze discreția în privința motivelor și nu a oferit detalii concrete despre ceea ce a dus la îndepărtarea celor două.

Sursa foto: Social media

Maria Avram a vorbit despre distanțarea dintre ea și Ella Vișan. Blondina a recunoscut că anumite gesturi ale fostei sale prietene au făcut-o să se simtă dezamăgită. Cu toate acestea, a precizat că despărțirea lor nu a fost urmarea unui conflict direct sau a unei dispute.

Din declarațiile sale reiese că Maria consideră că prietenia dintre ele nu a fost una reciprocă. Ea susține că a rămas alături de Ella și i-a oferit sprijin chiar și atunci când aceasta era criticată. Fosta concurentă a precizat că nu a ținut cont de opiniile negative apărute în mediul online.

„Nu a avut loc o discuție finală, eu consider că am fost alături de ea 100 la sută, nu am luat nimic de bun din ceea ce spuneau oamenii, am fost sincer alături de ea. Când mă atașez o fac cu sufletul, nu o fac de fațadă sau să fiu falsă.

Între timp am aflat niște lucruri care m-au dezamăgit profund, lucruri care nu au avut nicio treabă cu realitatea, despre mine și Marius, casa noastră, lucruri care m-au deranjat foarte tare”, a spus Maria Avram, la Face to Face Podcast.

CITEȘTE ȘI:Cum se înțeleg Ella Vișan și Maria Avram după Insula Iubirii. Adevărul despre relația lor a ieșit la iveală

Motivul pentru care Teo nu a plăcut-o niciodată pe Maria Avram, deși l-a scos la date: ”M-a omorât, nu mai puteam”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Ana Baniciu a spus ce înseamnă, de fapt, luxul pentru ea. Vacanță simplă la Eforie, alături de familie
Ana Baniciu a spus ce înseamnă, de fapt, luxul pentru ea. Vacanță simplă la Eforie, alături de familie
Alina Marymar, reacție după momentul în care Sorinel Puștiu a confundat-o cu Lambada. Ce a spus
Alina Marymar, reacție după momentul în care Sorinel Puștiu a confundat-o cu Lambada. Ce a spus
Mirela Vaida, momente cumplite în Uzbekistan. Ce i s-a întâmplat în timpul unui masaj
Mirela Vaida, momente cumplite în Uzbekistan. Ce i s-a întâmplat în timpul unui masaj
Cătălin Măruță, despre Denise Rifai după ce a înlocuit-o la „Furnicuțele”: „A făcut o treabă senzațională”
Cătălin Măruță, despre Denise Rifai după ce a înlocuit-o la „Furnicuțele”: „A făcut o treabă senzațională”
Fuego, mărturisire emoționantă despre Anca Pandrea. Cum a ajutat-o după moartea lui Iurie Darie
Fuego, mărturisire emoționantă despre Anca Pandrea. Cum a ajutat-o după moartea lui Iurie Darie
Cum încearcă Maduro să scape de procesul pentru narcoterorism
Mediafax
Cum încearcă Maduro să scape de procesul pentru narcoterorism
Angela Merkel a dezvăluit la București culisele celor 16 ani de putere la vârful Europei. Confesiuni politice și personale ale „cancelarului de fier”
Gandul.ro
Angela Merkel a dezvăluit la București culisele celor 16 ani de putere la vârful Europei. Confesiuni politice și personale ale „cancelarului de fier”
Diletta Leotta a încins atmosfera pe plajă! Cum s-a fotografiat vedeta TV
Prosport.ro
Diletta Leotta a încins atmosfera pe plajă! Cum s-a fotografiat vedeta TV
Cât de bine sunt verificate hotelurile de pe litoral și ce pot face turiștii când apar probleme. Explicațiile ANAT după cazul din Saturn
Adevarul
Cât de bine sunt verificate hotelurile de pe litoral și ce pot face turiștii când apar probleme. Explicațiile ANAT după cazul din Saturn
Cel mai deprimant oraș din lume. Nu există drumuri care să-l lege de restul țării și soarele nu răsare timp de 45 de zile
Digi24
Cel mai deprimant oraș din lume. Nu există drumuri care să-l lege de restul țării și soarele nu răsare timp de 45 de zile
Școala de lângă casă: facilitatea imobiliară care crește valoarea proprietăților
Mediafax
Școala de lângă casă: facilitatea imobiliară care crește valoarea proprietăților
Ce a pățit Vica Blochina după ce a ținut dieta Keto: „A fost o experiență groaznică”! Arată total diferit acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce a pățit Vica Blochina după ce a ținut dieta Keto: „A fost o experiență groaznică”! Arată total diferit acum
Nemții au scris despre cum a profitat Ion Țiriac de căderea comunismului și a construit un imperiu: „Munca monumentală a unui antreprenor neobosit”
Prosport.ro
Nemții au scris despre cum a profitat Ion Țiriac de căderea comunismului și a construit un imperiu: „Munca monumentală a unui antreprenor neobosit”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ce va face Codruța Filip cu inelul de logodnă și verigheta din fosta căsnicie cu Valentin Sanfira. Artista a luat decizia
Click.ro
Ce va face Codruța Filip cu inelul de logodnă și verigheta din fosta căsnicie cu Valentin Sanfira. Artista a luat decizia
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt șofer îl ocupă
Digi 24
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt șofer îl ocupă
Noua coaliție mortală ce amenință să destabilizeze și mai mult Orientul Mijlociu. Doi foști inamici s-au aliat în lupta contra SUA
Digi24
Noua coaliție mortală ce amenință să destabilizeze și mai mult Orientul Mijlociu. Doi foști inamici s-au aliat în lupta contra SUA
EXCLUSIV | De la ce distanță te înregistrează noile radare fixe montate pe DN 1, cu rol de calmare a traficului
Promotor.ro
EXCLUSIV | De la ce distanță te înregistrează noile radare fixe montate pe DN 1, cu rol de calmare a traficului
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Se poate face dragoste într-o zi de doliu național?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Se poate face dragoste într-o zi de doliu național?
Ce scule PARKSIDE fără fir găsești săptămâna aceasta la Kaufland? Modelul redus cu 37% este o ediție limitată cu semnătura lui Arnold Schwarzenegger
go4it.ro
Ce scule PARKSIDE fără fir găsești săptămâna aceasta la Kaufland? Modelul redus cu 37% este o ediție limitată cu semnătura lui Arnold Schwarzenegger
Câtă apă există pe Pământ?
Descopera.ro
Câtă apă există pe Pământ?
Kratos vine la București!
Go4Games
Kratos vine la București!
Angela Merkel a dezvăluit la București culisele celor 16 ani de putere la vârful Europei. Confesiuni politice și personale ale „cancelarului de fier”
Gandul.ro
Angela Merkel a dezvăluit la București culisele celor 16 ani de putere la vârful Europei. Confesiuni politice și personale ale „cancelarului de fier”
6 ingrediente naturale care pot ajuta bronzul să reziste mai mult
Mediafax Italia
6 ingrediente naturale care pot ajuta bronzul să reziste mai mult
Cât costă, de fapt, viața în Spania pentru un român. Te poți muta acolo cu o condiție!
Mediafax Spania
Cât costă, de fapt, viața în Spania pentru un român. Te poți muta acolo cu o condiție!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.