Maria Avram, mesaj pentru Ella Vișan? Ce a scris fosta concurentă pe Instagram

Relația dintre Maria Avram și Ella Vișan pare să fi ajuns într-un punct complet diferit față de perioada de după „Insula Iubirii”. Cele două foste concurente au fost apropiate o vreme, dar drumurile lor s-au separat ulterior. Deși nu mai păstrează legătura, Maria Avram a făcut recent o declarație care a atras atenția asupra fostei sale colege.

Maria Avram și Ella Vișan au rămas în atenția publicului după participarea lor la sezonul 9 al emisiunii „Insula Iubirii”. Deși experiența din Thailanda nu le-a apropiat din primele momente și relația dintre ele a fost una destul de tensionată la început, lucrurile s-au schimbat considerabil după încheierea filmărilor. Odată revenite acasă, cele două au ajuns să petreacă tot mai mult timp împreună și să construiască o relație de prietenie.

Vestea că legătura dintre Ella Vișan și Maria Avram s-a rupt i-a surprins pe cei care le urmăreau în mediul online. În cadrul unui podcast, soția lui Marius Avram a vorbit despre ruptura dintre ele. Blondina a mărturisit că atitudinea fostei sale prietene a făcut-o să se simtă profund dezamăgită.

Mesajul subliminal transmis de Maria Avram

Deși relația dintre cele două foste concurente s-a încheiat, un detaliu dintr-o postare recentă a soției lui Marius Avram nu a trecut neobservat. Înaintea lansării noului sezon „Insula Iubirii”, aceasta a făcut o trimitere subtilă la expresia asociată cu fosta ei prietenă.

Maria a publicat o imagine pe rețelele sociale și a însoțit-o de un text în care le-a povestit urmăritorilor cum și-a petrecut ziua. Alegerea anumitor cuvinte din mesaj a atras imediat atenția celor care cunosc povestea dintre cele două foste concurente.

„Am avut o zi VULNERABILĂ, sper că și voi!”, a scris Maria Avram, pe Instagram.

Maria a fost dezamăgită de Ella

Fosta concurentă a fost cea care a confirmat public că legătura dintre ea și Ella Vișan s-a rupt. Totuși, ea a preferat să păstreze discreția în privința motivelor și nu a oferit detalii concrete despre ceea ce a dus la îndepărtarea celor două.

Maria Avram a vorbit despre distanțarea dintre ea și Ella Vișan. Blondina a recunoscut că anumite gesturi ale fostei sale prietene au făcut-o să se simtă dezamăgită. Cu toate acestea, a precizat că despărțirea lor nu a fost urmarea unui conflict direct sau a unei dispute.

Din declarațiile sale reiese că Maria consideră că prietenia dintre ele nu a fost una reciprocă. Ea susține că a rămas alături de Ella și i-a oferit sprijin chiar și atunci când aceasta era criticată. Fosta concurentă a precizat că nu a ținut cont de opiniile negative apărute în mediul online.

„Nu a avut loc o discuție finală, eu consider că am fost alături de ea 100 la sută, nu am luat nimic de bun din ceea ce spuneau oamenii, am fost sincer alături de ea. Când mă atașez o fac cu sufletul, nu o fac de fațadă sau să fiu falsă. Între timp am aflat niște lucruri care m-au dezamăgit profund, lucruri care nu au avut nicio treabă cu realitatea, despre mine și Marius, casa noastră, lucruri care m-au deranjat foarte tare”, a spus Maria Avram, la Face to Face Podcast.

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