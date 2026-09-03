Fuego, mărturisire emoționantă despre Anca Pandrea. Cum a ajutat-o după moartea lui Iurie Darie

Fuego a făcut o mărturisire emoționantă după dispariția Ancăi Pandrea! Artistul a povestit că actrița a suferit enorm după moartea bărbatului pe care l-a iubit cu toată ființa ei, Iurie Darie, și că, în ultimii ani de viață, aproape se sufoca de dorul său.

Fuego a avut o legătură aparte cu Anca Pandrea și nu a uitat niciodată perioada în care actrița a încercat să meargă mai departe după pierderea lui Iurie Darie. Artistul i-a fost aproape într-un moment în care durerea devenise parte din viața ei, iar amintirea marelui actor ocupa un loc uriaș în sufletul său.

Acum, vestea morții Ancăi Pandrea l-a făcut pe Fuego să vorbească despre ea cu o emoție greu de ascuns. Artistul a rememorat inclusiv felul în care actrița a încercat să păstreze vie amintirea celui care i-a fost partener de viață și alături de care a trăit una dintre cele mai cunoscute povești de dragoste din lumea artistică.

Fuego, mărturisire emoționantă după moartea Ancăi Pandrea

Anii de după moartea lui Iurie Darie au fost extrem de grei pentru Anca Pandrea. Actrița a dus dorul bărbatului alături de care și-a împărțit viața și a continuat să vorbească despre el cu aceeași dragoste. Fuego a văzut această suferință și a încercat să îi fie aproape. Sprijinul său a venit inclusiv într-o perioadă în care actrița avea probleme de sănătate și avea nevoie de ajutor.

Artistul a povestit că, prin proiectul său caritabil, a contribuit la realizarea bustului lui Iurie Darie. Gestul a avut pentru actriță o însemnătate aparte: a fost încă o modalitate prin care a putut păstra aproape imaginea celui pe care îl considera marea ei iubire.

„Eu cred că Anca, dragă de ea, acum e fericită că e lângă marea ei iubire. A suferit enorm după moartea lui Iurie Darie, marele nostru actor, și și-a dorit enorm de mult ca să-i păstreze amintirea vie. E adevărat că prin proiectul meu de caritate, Art by Fuego, artă pentru suflet, am sprijinit-o pe Anca pentru realizarea bustului maestrului Iurie Darie. Avea și alte nevoi, pentru că avea foarte multe medicamente de luat și era bolnavă”, a declarat artistul pentru Click!.

Mărturia lui Fuego este cu atât mai emoționantă cu cât artistul privește acum despărțirea de Anca Pandrea prin prisma poveștii sale de iubire cu Iurie Darie. Pentru el, gândul că actrița s-a reîntâlnit, într-un fel, cu omul pe care l-a așteptat atât de mult reprezintă singura consolare într-un moment atât de dureros.

Povestea de iubire care a rămas vie după moarte

Anca Pandrea și Iurie Darie au format un cuplu care a rămas în memoria publicului. Dragostea lor a fost intensă, iar după moartea actorului, actrița a continuat să îi păstreze amintirea vie. Pentru cei din jur, era imposibil să nu observe cât de mult îi lipsea Iurie Darie. Timpul a trecut, însă dorul nu a dispărut. Anca Pandrea a continuat să îl poarte în suflet, iar Fuego a fost unul dintre oamenii care au cunoscut această latură profundă a suferinței sale.

„Proiectul meu pur si simplu ajută, din vânzarea picturilor mele, bănuții merg către tinerii foarte talentați și artiștii bolnavi și suferinzi ai României și ai Republicii Moldova. Îmi pare rău să aud această veste și vreau doar atât să cred că acolo în ceruri, Anca acum e fericită pentru că e lângă marea ei iubire. Dumnezeu să o odihnească în pază și să o ierte și noi să ne aducem aminte românii că pe firmamentul artei românești a existat cândva un mare actor care a jucat toate rolurile posibile și o actriță care l-a iubit enorm pe Iurie Darie și cred că aceste două stele au scris o pagină importantă a artei noastre românești’, a adăugat acesta.

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