Nu scăpăm de căldură nici în septembrie. Ce arată prognoza pentru România

Nu scăpăm de căldură nici în septembrie. Ce arată prognoza pentru România
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Vremea din România se menține peste valorile obișnuite pentru începutul toamnei, iar primele săptămâni din septembrie nu aduc modificări majore.

Temperaturile rămân ridicate în aproape toate regiunile, iar precipitațiile sunt puține, mai ales în zonele montane.

Nu scăpăm de căldură nici în septembrie

Primele zile ale lunii sunt dominate de un regim termic mai cald decât media climatologică. Vestul țării este zona cu cele mai mari abateri, unde valorile din termometre depășesc constant nivelurile normale pentru această perioadă. În același timp, lipsa ploilor devine evidentă, iar deficitul de apă este resimțit în special la altitudini mari.

Intervalul 7–14 septembrie păstrează același tipar. Temperaturile continuă să fie peste medie în majoritatea regiunilor, cu accent tot pe vestul României. Ploile rămân reduse, iar zonele montane sunt din nou cele mai afectate de lipsa precipitațiilor.

Ce arată prognoza pentru România

În perioada 14–21 septembrie, vremea se menține mai caldă decât ar fi normal, cu temperaturi medii ce depășesc valorile obișnuite la nivel național. Vestul rămâne regiunea cu cele mai evidente abateri pozitive. Totuși, regimul pluviometric începe să se echilibreze, iar cantitățile de apă prognozate se apropie de nivelurile considerate normale pentru această parte a lunii.

Ultima săptămână din septembrie aduce o apropiere de specificul climatologic al începutului de toamnă. Temperaturile rămân ușor peste medie în vest și centru, dar în restul țării se aliniază valorilor obișnuite. Precipitațiile se stabilizează și ele, cu cantități estimate în jurul normelor, marcând o schimbare față de debutul lunii, caracterizat printr-un deficit accentuat de ploi.

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