Localitățile din România în care sunt anunțate ninsori în septembrie 2026. Pe ce dată ninge, potrivit meteorologilor EaseWeather

Oficial a început toamna. Deși românii speră la una blândă, lucrurile nu stau chiar așa. Meteorologii de la EaseWeather au actualizat prognoza și spun că există câteva localități din țară în care ninsorile sunt așteptate încă din luna septembrie.

Începutul lunii septembrie vine cu vreme schimbătoare în toate regiunile țării. Mai mult decât atât, iarna își va face simțită prezența mai devreme decât ne așteptam. Potrivit meteorologilor EaseWeather, în această toamnă sunt anunțate ninsori. Specialiștii spun că temperaturile se răcesc brusc, iar încă din primele zile ale lunii septembrie sunt așteptate precipitații sub formă de ploaie.

Localitățile din România în care sunt anunțate ninsori în septembrie 2026

Chiar dacă unii își mai doresc câteva zile de vară, vremea nu ține cu ei. Luna septembrie vine cu schimbări de temperatură, astfel că de la caniculă termometrele vor arăta spre finalul lunii între 6 și 10 grade Celsius. În plus, precipitațiile sunt și ele prezente, în multe localități din țară. Vestea mai puțin plăcută pentru unii români este că ninsorile apar încă din septembrie. Potrivit meteorologilor EaseWeather, în Azuga și în alte orașe de la altitudini mari va ninge destul de mult.

Noile date puse la dispoziție de meteorologi pentru Azuga arată că primele două zile ale lunii septembrie vor fi însorite, cu temperaturi de 26 de grade Celsius. Cu toate acestea, din 3 septembrie, lucrurile se schimbă radical. Termometrele vor arăta nu mai mult de 19 grade Celsius, iar precipitațiile sub formă de ploaie își vor face simțite prezența. Următoarele zile, locuitorii din Azuga se vor mai bucura de soare, însă pe alocuri pot apărea înnorări.

Din data de 10 septembrie și până pe 12 septembrie va ploua fără oprire, iar temperatura scade brusc până la 15 grade Celsius. Nici zilele ce urmează nu vor scăpa cei prezenți la munte. Maximele vor fi cuprinse între 14-16 și 20-21 de grade Celsius. Finalul lunii septembrie vine cu o surpriză plăcută pentru cei care adoră zăpada. Pe data de 29 septembrie, vor fi precipitații sub formă de ploaie, iar temperatura va fi de doar 10 grade. Totuși, miercuri, 30 septembrie, va ninge în Azuga. Astfel, termometrele vor arăta nici mai mult, nici mai puțin de 10 grade Celsius.

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