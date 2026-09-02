BANC | Bulă și casierița plictisită

BANC | Bulă și casierița plictisită
BANC | Bulă și casierița plictisită
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Este miercuri, ziua de muncă abia începe, dar CANCAN ți-a pregătit un banc memorabil cu Bulă! Dacă simți că ai nevoie de o pauză de la rutină, gluma de azi vine la fix și promite o porție serioasă de râs.

În pauza de masă, Bulă dă o fugă până la poștă.
– Bună ziua, zice Bulă, aș dori să plătesc o factură.
Casierița, plictisită, zice:
– Vă rog să vă întoarceți la coadă și să vă așteptați rândul, ca toată lumea.
Bulă, mirat, iese din poștă și mai intră o dată. La ghișeu nu era nicio coadă. Supărat, se apropie de ghișeu și-i trage o palmă zdravănă casieriței.
– Cine-a dat? întreabă revoltată casierița.
La care Bulă:
– Nu știu, doamnă, nu vedeți ce aglomerație e?

BANC | Bulă și casierița plictisită

BANC | Bulă și casierița plictisită

Alt banc cu Bulă

Bulă la școală către profesoara de franceză care arată trăznet, îi face o declarație de dragoste după care îi spune că trebuie să facă dragoste cu ea neapărat.
– Bine Bulă, dar ce îmi oferi tu să fac dragoste cu tine?
– Pai doamna profesoară nu am bani, dar vă aduc cel mai gras curcan care îl am acasă.
Profesoara cade de acord. După ore se duce Bulă cu curcanul la profesoară.
Aceasta se dezbracă, Bulă se urcă, face ce face și la un moment dat se urcă și profesoara deasupra și în sfârșit, au terminat.
Bulă se îmbracă își ia curcanul și dă să plece la care profa’ întreabă:
– Ce faci Bulă?
Acesta raspunde:
– Pai să vedeți doamna profesoară, m-am urcat deasupra, v-am dat curcanul, v-ați urcat deasupra, imi dați curcanul.

Bulă la ora de geografie

Bula la ora de geografie este intrebat de profesoara:
– Bula, spune un afluent al lui Mississippi.
– Oh yo!?!
– Da, Bula, dar se spune Ohio.
– Spune si capitala Japoniei.
– Tot yo?!?
– Da, Bula, Tokyo. Ai luat 10, bravo!

Bulă lipsește câteva zile de la școală

Bula lipseste cateva zile de la scoala.
La intoarcere profesoara il intreaba:
– BUl, ce s-a intamplat de ai lipsit?
– Tata a fost ars, doamna profesoara.
– Grav?
– Cred ca da. Cei de la crematoriu dau flacara destul de mare!

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