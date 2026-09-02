Orașul în care frumusețea te pândește după fiecare colț! 6 experiențe pentru care Florența merită văzută măcar o dată

Florența este considerată leagănul Renașterii, iar o plimbare prin oraș înseamnă, practic, o întâlnire cu Michelangelo, Rafael, Donatello, Botticelli și familia Medici. Palatele, bisericile, sculpturile și muzeele păstrează încă urmele perioadei extraordinare în care arta, literatura, știința și tehnologia au cunoscut o dezvoltare fără precedent. De la capodoperele lui Botticelli din Galeriile Uffizi și monumentalul „David” al lui Michelangelo până la parfumurile create cândva pentru Caterina de Medici și mormintele uneia dintre cele mai puternice familii ale Europei, Florența oferă numeroase modalități de a păși direct în lumea Renașterii. Iată șase experiențe care merită incluse într-o vizită în oraș.

Florența, orașul în care a înflorit Renașterea

Florența este renumită drept leagănul Renașterii, perioada dintre anii 1490 și 1520 care a adus noi niveluri de cultură și inovație în Italia și în mare parte din Europa. Influența ei s-a făcut simțită în toate domeniile cunoașterii, de la artă și literatură până la știință și tehnologie.

Este suficient să ne gândim la Leonardo da Vinci, întruchiparea omului renascentist, cu mașinile sale zburătoare, studiile anatomice și picturi precum „Mona Lisa”.

La Florența, această extraordinară dezvoltare a culturii artistice și intelectuale a fost posibilă datorită patronajului negustorilor bogați și al familiilor nobiliare, în special al familiei Medici. Artiști precum Michelangelo, Rafael, Donatello și Perugino au fost atrași aici pentru a lucra la palate, biserici și alte clădiri care există și astăzi, mărturii ale geniului lor.

Florența este, desigur, un oraș viu, care s-a schimbat enorm față de secolul al XVI-lea. Cu toate acestea, multe dintre clădirile și operele de artă ale Renașterii au fost păstrate, iar descoperirea lor este obligatorie pentru cei care ajung aici. Și nu, nu este nevoie nici de corset, nici de armură de cavaler.

Capodoperele lui Botticelli de la Galeriile Uffizi

Din punct de vedere tehnic, Galeriile Uffizi au fost construite spre sfârșitul secolului al XVI-lea, după perioada considerată propriu-zis Renașterea, însă muzeul găzduiește astăzi cea mai importantă colecție de artă renascentistă din lume.

Clădirea a găzduit inițial birourile administrației și magistraturii familiei Medici, iar în secolul al XVIII-lea a fost deschisă publicului ca muzeu. Astăzi, vizitatorii pot admira aici capodopere realizate de Giotto, Botticelli, Piero della Francesca și Tițian, dar și arhitectura spectaculoasă a clădirii și priveliștile asupra Florenței.

Este recomandat ca biletele sau tururile să fie rezervate în avans, pentru a evita cozile foarte mari. În anumite perioade, muzeul rămâne deschis până mai târziu, iar orele de seară reprezintă una dintre cele mai bune variante pentru cei care vor să evite aglomerația.

De neratat: „Nașterea lui Venus” este probabil cea mai cunoscută lucrare a lui Botticelli expusă la Uffizi, însă merită văzută și „Primăvara”, pictură în care apar nouă personaje mitologice, printre care Venus, Mercur și cele trei Grații.

Parfumul creat pentru Caterina de Medici

O experiență complet diferită poate fi trăită la Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella, considerată cea mai veche farmacie din lume. Istoria sa începe în anul 1221, când călugării dominicani de la Basilica di Santa Maria Novella au început să prepare tincturi medicinale și balsamuri.

Faima produselor realizate de călugări s-a răspândit, iar în 1533, când Caterina de Medici s-a logodit cu Henric al II-lea al Franței, aceasta le-a cerut să creeze un parfum special pentru ea. Așa a apărut „Acqua della Regina”, sau „Apa Reginei”, un parfum cu note citrice care avea să cucerească și curtea regală a Franței.

Astăzi există magazine Santa Maria Novella din Roma până la New York, însă arhitectura vechii farmacii din sediul original de la Florența face ca tocmai această locație să merite vizitată. Iar cei care vor să ia acasă o bucățică parfumată din istoria orașului pot cumpăra una dintre sticlele celebrului parfum.

Pentru o experiență și mai interactivă există și Aquaflor, o altă parfumerie istorică din Florența, unde sunt organizate ateliere în cadrul cărora vizitatorii își pot crea propriul parfum.

Față în față cu David al lui Michelangelo

Copii ale celebrei sculpturi „David” pot fi văzute în Piazza della Signoria și Piazzale Michelangelo, însă pentru original trebuie să ajungi la Galleria dell’Accademia. Muzeul a fost amenajat special pentru a găzdui celebra operă a lui Michelangelo.

Statuia colosală are aproape 5,2 metri înălțime și cântărește peste șase tone, dar poate cel mai incredibil detaliu al poveștii sale este vârsta artistului. Michelangelo avea numai 26 de ani când a primit comanda și a terminat capodopera înainte să împlinească 30 de ani.

Cei mai mulți vizitatori intră în muzeu și se îndreaptă direct spre „David”, însă Galleria dell’Accademia mai ascunde o surpriză: o colecție impresionantă de instrumente muzicale istorice.

O zi în lumea familiei Medici, la Palazzo Pitti și Grădinile Boboli

Construit inițial în secolul al XV-lea pentru familia Pitti, somptuosul Palazzo Pitti a fost extins spre sfârșitul secolului al XVI-lea pentru marele duce Cosimo I de’ Medici. Tot el a amenajat și spectaculoasele Grădini Boboli, aflate lângă palat.

Un turist ar putea petrece aici o zi întreagă. Complexul cuprinde mai multe colecții și spații muzeale, printre care Tezaurul Marilor Duci, Muzeul Icoanelor Ruse, Galeria Palatină, Apartamentele Regale, Galeria de Artă Modernă și Muzeul Costumului și Modei, la care se adaugă grădinile.

Dacă timpul nu permite vizitarea tuturor, prioritatea ar trebui să fie Galeria Palatină, unde poate fi admirată cea mai mare concentrare de picturi ale lui Rafael din lume.

După ore întregi petrecute prin palat și grădini, o cafea devine aproape obligatorie. În apropiere se află Ditta Artigianale, una dintre cafenelele moderne cunoscute ale Florenței, care are mai multe locații în oraș.

Muzeul Bargello, comoara pe lângă care mulți turiști trec fără să intre

Numeroși vizitatori trec pur și simplu pe lângă Museo Nazionale del Bargello, amenajat în Palazzo del Bargello, o clădire din secolul al XIII-lea. Pentru cei care vor însă să pătrundă mai adânc în istoria Renașterii, muzeul merită din plin vizitat.

Palatul a fost construit în 1255, fiind prima clădire publică din Florența medievală. Spre sfârșitul secolului al XVI-lea a devenit sediul conducătorului poliției orașului, iar ulterior a fost folosit drept închisoare. În 1865, clădirea a renăscut într-o ipostază complet diferită, devenind primul Muzeu Național al Regatului Italiei recent unificat.

De atunci, aici se află una dintre cele mai importante colecții de sculptură renascentistă italiană din lume, cu opere realizate de Donatello, Michelangelo, Verrocchio, familia Della Robbia, Giambologna și Cellini. Și clădirea merită atenție, în special loggia de la etaj, decorată cu superbe fresce pe tavan.

După ce ai văzut „David” al lui Michelangelo la Accademia, aici poți face o comparație fascinantă, admirând versiunea eroului biblic realizată de Donatello.

Mormintele familiei Medici și operele lui Michelangelo din San Lorenzo

O altă oprire esențială este Basilica di San Lorenzo, strâns legată de istoria familiei Medici.

Cardinalul Giuliano de’ Medici, care avea să devină papă, i-a comandat lui Michelangelo proiectarea Noii Sacristii din interiorul bazilicii, unde sunt înmormântați patru membri ai puternicei familii Medici. Cunoscută drept parte a Capelelor Medici, această zonă a bisericii reprezintă o adevărată demonstrație de forță artistică.

Aici se află perechi de sculpturi alegorice care reprezintă Ziua și Noaptea, respectiv Aurora și Amurgul, alături de reprezentările ducilor Medici înmormântați aici. Nu trebuie ratată nici sculptura lui Michelangelo reprezentând-o pe Fecioara Maria cu Pruncul.

Iar după atâta Renaștere, există și o oprire mult mai pământească. Basilica San Lorenzo se află foarte aproape de Mercato Centrale, piața acoperită pe două niveluri unde vizitatorii pot face o pauză pentru a mânca.

Florența, orașul în care Renașterea încă trăiește

Poate acesta este marele farmec al Florenței: Renașterea nu pare închisă între pereții muzeelor. Se găsește în palate, biserici, piețe, grădini și chiar într-o parfumerie care își începe povestea în urmă cu peste 800 de ani.

Într-o singură călătorie poți sta în fața lui „David” al lui Michelangelo, privi „Nașterea lui Venus” a lui Botticelli, descoperi sculpturile lui Donatello, intra în lumea familiei Medici și mirosi parfumul creat pentru o viitoare regină a Franței.

Pentru câteva zile, Florența îți permite să faci ceea ce puține orașe europene mai pot oferi: să te plimbi prin prezent având impresia că Renașterea este încă la câteva străzi distanță.

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