Stelian Ogică a aflat din presă că ginerele său a fost implicat într-un accident grav: ”Raluca a fugit la biserică”

Stelian Ogică a povestit, la Dan Capatos Show, cum a aflat despre accidentul grav în care a fost implicat ginerele său, Adrian Ropotan. Primele informații au fost contradictorii, iar Ogică a aflat că Ropotan ar fi fost resuscitat. Ulterior, Ogică a aflat că informația nu era adevărată, însă panica deja se instalase în familie. Vezi totul pe CANCAN.ro!

Stelian Ogică a povestit că a fost sunat de presa sportivă chiar în ziua accidentului. Inițial nu a răspuns, însă insistența apelantului l-a făcut să ridice telefonul. Întrebarea primită l-a șocat, mai ales că nu știa absolut nimic despre tragedia produsă. Vezi emisiunea integrală aici!

„Eram sunat de cineva din presă, din presa sportivă. Nu am vrut să răspund prima dată, pentru că eram ocupat cu ceva. După aia am văzut că insistă. Am răspuns și mi-au pus o întrebare destul de stupidă. Au zis: «Și-a revenit ginerele tău? Pentru că este resuscitat». Am zis: «Nu se poate. Cum adică?» Când m-am uitat la televizor, vorbea domnul Arafat. După aia am sunat-o eu pe fiică-mea, am anunțat-o, că nici ea nu știa. Imediat am zis: «Îmbracă-te!» și am fugit. Ea a fugit la biserică, a stat zece minute la un părinte. Ne-am întâlnit pe autostradă și l-am luat și pe Gabi Bădălău și pe finul lor, băiatul primarului de la Bragadiru. Și am plecat împreună la Câmpulung.”

A ajuns la spital imediat după operația lui Adrian Ropotan

Stelian Ogică a declarat că, atunci când a ajuns la Câmpulung, Adrian Ropotan ieșise deja din operație. Acesta se afla în perioada de revenire după anestezie.

„Când am ajuns noi acolo, ieșise din operație, ieșise din anestezie, era operat. Mi-am dat seama că va putea trece peste momentul ăsta. N-a fost resuscitat el. Povestea este una, am s-o zic, dacă tot n-am zis-o niciodată pe nicăieri. E o poveste, crede-mă că dacă aș face un documentar pe chestia asta și l-aș expune public ca reală, nu te crede nimeni. Deci terapeutul care moare în nefericitul accident, este colegul meu de cameră din ’91, din cantonament. Pentru că pe vremea aceea jucam fotbal cu el la Sportul 1 Decembrie, o echipă de Liga a II-a. În februarie ’91 am plecat în cantonament. Deci poate să spună și Iorgulescu lucrul ăsta, poate să-ți confirme și fratele lui. Mă știam din ’87-’88 cu el. Am stat în aceeași camera. Mă întorc de acolo, din cantonament, și rămâne însărcinată mama fiicei mele. După aia mă întâlnesc cu el și îi spun: «Știi, când am venit din cantonament, deci o să fiu tată peste vreo câteva luni». Și el a ținut tot timpul în minte chestia asta. El era un tip foarte haios, foarte vesel tot timpul. Mi-a zis: «Bă, îți aduci aminte? Când am venit noi din cantonament mi-ai spus că a rămas nevasta însărcinată». Și eu zic: «Da». Păi exact, uitasem chestia asta. Ne întâlneam să bem și făceam un șpriț și îmi povestea de Adi. Adică, hai să spun o chestie, fac o paralelă, ce-mi place foarte mult de el. Adi a luat o echipă ciuruită, cu cinci accidentați, și s-a dus cu antrenamentul pierdut. S-a dus la FCSB 2, care crește copiii de prin toată țara. I-a bătut acasă. Dacă te uiți pe site-urile de sport, o să vezi Dinamo 2 FCSB 2. A jucat la ei acasă, 0-1.”

Cum descrie Ogică momentul prin care a trecut ginerele său

Stelian Ogică a mărturisit că Adrian Ropotan a trecut printr-o cumpănă mare. Din fericire, problemele medicale nu au fost atât de grave precum se temuse familia. Totuși, medicii au efectuat investigații pentru a exclude eventualele complicații interne.

„A avut o mică problem Raluca, am mers cu ea la doctor și a făcut o analiză. A intrat puțin în panică și a avut un șoc când l-a văzut pe el. Când l-a văzut și a început să vorbească, când a văzut că e conștient și are reacții, reacționează așa cum trebuie, s-a liniștit. Problema e că am fost puțin neliniștiți. Noi am făcut tomografia aia la cap, pentru că ne era frică să nu fie vreo problemă internă. Și, din fericire, nu, n-au fost atât de grave problemele. Dar au fost la limită, destul de grave. Eu cred că a fost o încercare.”

Dan Capatos a vrut să afle dacă experiența prin care a trecut familia îi face să se gândească la o schimbare. Mai exact, prezentatorul a întrebat dacă Ogică și partenera sa ar putea lua în calcul să locuiască împreună. Stelian Ogică a recunoscut că există o problemă, însă spune că trebuie găsit un compromis.

„Asta e cea mai mare problemă. Nu știu cum o vom rezolva. Poate o să existe o soluție. Trebuie să găsim un compromis de mijloc, pentru că într-adevăr ea are notariatul ei la Timișoara. Meseria pe care o are ea nu poate să o mute.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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