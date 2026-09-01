Mihai Bobonete, dezvăluiri despre fosta bonă a copiilor. Ce-a putut să facă femeia într-o noapte: ”L-am trimis urgent pe fratele meu acolo”

Mihai Bobonete și soția lui au o relație fericită, ce durează de mai bine de 30 de ani. Aceștia au și doi copii împreună, iar atunci când a fost cazul au trecut prin „chinul” de a găsi bona perfectă. Misiunea nu a fost deloc una ușoară, iar actorul din „Las Fierbinți” s-a lovit de numeroase probleme.

Copiii lui Mihai Bobonete au depășit de mult vârsta în care aveau nevoie de bonă, însă părinții încă își mai amintesc peripețiile prin care au trecut atunci când încercau să găsească un ajutor de nădejde. Deși au crezut că au angajat bona perfectă, în scurt timp și-au dat seama că s-au înșelat amarnic.

Mihai Bobonete și bona buclucașă

Mihai Bobonete a rememorat perioada în care a avut nevoie de ajutorul unei bone. După lungi căutări a angajat-o pe Ioana, cea care avea să îi facă numeroase probleme. Actorul a povestit o situație la care nu s-ar fi așteptat niciodată.

Mai exact, fericiți că au cu cine lăsa copiii, actorul și soția lui au decis să se bucure de o escapadă pe litoral. S-au distrat așa cum se cuvine, iar seara au sunat-o pe bonă pentru a verifica situația de acasă. Însă, aceștia au avut parte de o mare surpriză, căci se pare că și bona se distra pe cinste în lipsa lor. Aceasta consumase câteva pahare de alcool și se relaxa la televizor.

„Am ajuns la mare destul de târziu pe la 9 seara și pe la 21.30 când știam că e băița, băusem 2 pahare și eu și Cătălina, am zis să sunăm să vedem ce se întâmplă. Mi-a răspuns băută, că e bine copilul, doarme, ea se uita pe Antena 1 la concurs și mi-a spus că Temișan pare că nu îmbătrânește. Am întrebat-o dacă a băut ceva și mi-a spus că două pahare înainte de culcare. L-am trimis pe fratele meu urgent acolo”, a povestit Mihai Bobonete.

Iar dacă pentru acest derapaj a iertat-o, Mihai Bobonete a concediat-o în momentul în care a realizat că aceasta are și obiceiul de a fura. Și-a însușit o bluză a soției sale și cu greu a recunoscut adevărul.

„Am zis că nu are cum, într-o seară am ieșit la restaurant, Cătălina și-a pus pe ea o bluză plină de flori, dar nu i-a plăcut cum îi stătea, a dat-o jos, a pus-o pe umeraș, atârnată pe mânerul de la șifonier și când ne-am întors nu mai era. Abia a treia oară când am întrebat-o pe Ioana de bluză a recunoscut că e a luat-o”, și-a mai amintit Mihai Bobonete.

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