Părinții lui Dragoș și ai Andreei, întâlnire de gradul zero după crima care a îngrozit România. Ce s-a întâmplat la morgă

Andreea, o tânără de doar 22 de ani, a avut parte de un sfârșit tragic. Aceasta a fost ucisă de Dragoș, fostul său iubit, subofițer al ISU Neamț. După ce a comis crima, tânărul de 25 de ani s-a sinucis. Acum familiile celor doi sunt distruse de durere și se pregătesc să îi conducă pe ultimul drum. Părinții acestora s-au întâlnit la morgă.

Incidentul s-a produs duminică seara, 30 august, iar polițiștii au fost alertați printr-un apel la 112, după ce o tânără fusese grav rănită. Victima era Andreea. Aceasta a ieșit în fața pizzeriei unde lucra, în satul Barticești. Era ultima ei zi de muncă înainte să plece la facultate în Iași. Fusese ademenită la telefon de Dragoș, iubitul de care se despărțise de câteva luni. Brusc, bărbatul de 25 de ani a coborât din mașină și s-a năpustit, cu un cuțit, asupra ei.

Camerele de supraveghere au surprins atacul fulgerător. După crimă, Dragoș a mers cu mașina aproximativ 11 kilometri și s-a oprit în satul Pildești. Acolo și-a abandonat mașina, iar ulterior a mers într-o pădure din apropiere, unde și-a pus capăt zilelor.

Părinții Andreei și ai lui Dragoș s-au întâlnit la morgă

Andreea și Dragoș se cunoșteau încă din liceu și au avut o relație vreme de 6 ani. Însă, în urmă cu doar câteva luni, tânăra a pus punct relației, iar această decizie se pare că nu a fost deloc ușor de acceptat de tânărul subofițer.

Bărbatul a recurs la gestul extrem și a îndoliat atât familia Andreei, cât și pe a sa. Acum, părinții celor doi s-au întâlnit în cea mai nefericită circumstanță. Mai exact, aceștia s-au întâlnit la morgă. Potrivit tatălui Andreei, între familii nu ar fi existat niciun dialog, iar părinții lui Dragoș nu au arătat nici cel mai mic gest de compasiune.

„Ne-am întâlnit cu amândoi părinții, dar nu am vorbit nimic. Nu, nu am văzut nimic (n.r. niciun gest de compasiune)”, a declarat tatăl Andreei, în cadrul unei emisiuni TV.

De asemenea, părinții Andreei au mărturisit că au aflat despre moartea lui Dragoș de la televizor, după ce tânărul a fost găsit spânzurat. Se pare că autoritățile nu i-au anunțat ce s-a întâmplat cu cel care le-a ucis fiica.

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