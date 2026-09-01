Brad Pitt s-a căsătorit în secret cu Ines de Ramon? Detaliul care a declanșat speculațiile

Brad Pitt s-a căsătorit în secret cu Ines de Ramon? Detaliul care a declanșat speculațiile
Sursa foto: Profimedia
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Brad Pitt a declanșat speculații potrivit cărora s-ar fi căsătorit în secret cu iubita sa, Ines de Ramon, după o remarcă făcută într-un interviu recent. Actorul în vârstă de 62 de ani a folosit o formulare care a atras atenția, deși nici el, nici partenera sa nu au anunțat până acum că s-ar fi logodit sau că ar fi făcut pasul cel mare.

Momentul apare într-un amplu interviu acordat de Brad Pitt revistei Esquire, realizat chiar în locuința actorului din Los Angeles.

În timp ce Pitt pregătea un platou cu brânzeturi, mezeluri și biscuiți pentru jurnalistul Ryan D’Agostino, acesta din urmă i-a spus actorului că beneficiază de un adevărat „tratament regal”.

Răspunsul lui Pitt a fost cel care a provocat ulterior speculațiile.

„Doar o zi obișnuită la familia Pitt”, a răspuns actorul.

Formularea a atras atenția în condițiile în care Brad Pitt locuiește împreună cu Ines de Ramon, iar cei doi formează un cuplu de aproape patru ani.

Brad Pitt și Ines de Ramon s-ar fi căsătorit în secret?

O sursă citată de RadarOnline consideră că alegerea cuvintelor ar putea reprezenta un indiciu că relația celor doi a trecut deja la următorul nivel.

„Practic, o numește pe Ines «doamna Pitt». Nu a spus «doar o zi obișnuită acasă la Brad». El a cumpărat casa în august 2025. Ines s-ar fi mutat acolo în octombrie, dar este totuși ciudat să spui «casa familiei Pitt» dacă ea este doar iubita lui”, a declarat sursa.

Brad Pitt și Ines de Ramon nu au anunțat însă public că s-ar fi căsătorit, iar în interviul acordat Esquire există chiar un detaliu care pune sub semnul întrebării interpretarea sursei.

Vorbind despre călătoriile sale și despre faptul că nu se pricepe să-și facă bagajele, actorul s-a referit la Ines de Ramon drept „iubita sa de câțiva ani”.

Pitt a povestit că aceasta este mult mai organizată decât el atunci când călătoresc și chiar își așază hainele în sertarele hotelurilor, lucru pe care actorul spune că încearcă să-l învețe de la ea.

Brad Pitt și Ines de Ramon sunt împreună de aproape patru ani

Cei doi au devenit tot mai deschiși în privința relației lor în ultima perioadă și au început să apară mai frecvent împreună în public.

Ines s-ar fi mutat în noua locuință a actorului din Los Angeles în luna octombrie a anului trecut.

O sursă citată de RadarOnline susține că Pitt și de Ramon s-ar comporta deja ca un cuplu căsătorit și amintește inclusiv apariția lor la nunta lui Taylor Swift și Travis Kelce.

„A treia oară ar putea fi cu noroc pentru Brad. El și Ines par extrem de îndrăgostiți. Cu siguranță arătau și se comportau ca un cuplu căsătorit la nunta lui Taylor Swift”, a declarat sursa.

Pentru Brad Pitt ar fi vorba despre cea de-a treia căsătorie. Actorul s-a căsătorit cu Jennifer Aniston în 2000, iar cei doi au divorțat cinci ani mai târziu.

Ulterior, Pitt a început o relație cu Angelina Jolie, cu care s-a căsătorit în 2014. Jolie a cerut divorțul în 2016, iar procesul s-a încheiat abia în 2024.

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