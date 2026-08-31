Kendall Jenner ar cheltui o avere pentru relația cu Jacob Elordi. Familia modelului, îngrijorată: „Ea rezervă avioanele private”

Kendall Jenner ar cheltui o avere pentru relația cu Jacob Elordi. Familia modelului, îngrijorată: „Ea rezervă avioanele private”
Sursa foto: Profimedia
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Relația dintre Kendall Jenner și Jacob Elordi pare să devină tot mai serioasă, însă nu toată familia modelului ar privi cu ochi buni rapiditatea cu care evoluează lucrurile. Cei doi au devenit aproape inseparabili în ultimele luni și au călătorit împreună în mai multe colțuri ale lumii, însă surse apropiate vedetei susțin că unii membri ai familiei sale se tem că aceasta investește prea mult în relație.

La începutul anului, Kendall Jenner vorbea despre cât de mult apreciază libertatea de care se bucura fiind singură.

„Îmi place independența pe care o am acum. Pot să fac ce vreau”, declara modelul în podcastul „In Your Dreams”.

Situația avea însă să se schimbe rapid. La scurt timp, Kendall, în vârstă de 30 de ani, a început o relație cu prietenul său de multă vreme, actorul Jacob Elordi, în vârstă de 29 de ani.

Cei doi au fost fotografiați împreună la o petrecere organizată cu ocazia premiilor Oscar în luna martie, iar în aprilie au fost surprinși sărutându-se la festivalul Coachella.

Au urmat numeroase călătorii împreună, printre destinațiile alese de cuplu numărându-se Hawaii, Tokyo, Australia și Idaho.

Familia lui Kendall Jenner ar fi îngrijorată de relația cu Jacob Elordi

Ritmul în care a evoluat relația ar fi provocat însă îngrijorare în familia lui Kendall Jenner.

O sursă citată de Daily Mail susține că unii dintre apropiații modelului consideră că aceasta îi acordă prea mult timp și prea multă atenție actorului.

„Unii membri ai familiei lui Kendall cred că petrece prea mult timp cu Jacob și că îi face prea mult pe plac. Sunt practic de nedespărțit. Ea le planifică toate vacanțele costisitoare, ea are casele luxoase, rezervă avioanele private și are toate conexiunile”, a declarat sursa.

Elordi s-ar fi instalat deja confortabil în locuințele lui Kendall din Beverly Hills și Montecito și a început să petreacă timp și cu cercul apropiat al iubitei sale.

Actorul i-a cunoscut pe Hailey și Justin Bieber și s-a apropiat de Kylie Jenner și de partenerul acesteia, Timothee Chalamet. De asemenea, a petrecut timp cu prietenele apropiate ale lui Kendall, printre care Renell Medrano și Lauren Perez.

Khloe Kardashian și-ar fi avertizat sora să fie prudentă

Familia lui Kendall s-ar bucura pentru ea, însă Khloe Kardashian ar fi una dintre persoanele care privesc relația cu mai multă precauție.

„Khloe este foarte afectuoasă și uneori se comportă ca și cum ar fi mama lui Kendall. Își susține enorm frații, este caldă, generoasă și bună, dar uneori se comportă și ca un părinte supraprotector. Așa că este firesc ca Khloe să-i spună lui Kendall să fie atentă”, a susținut sursa.

Potrivit acesteia, experiențele nefericite ale lui Khloe în propriile relații ar fi făcut-o mai precaută atunci când vine vorba despre bărbații din viața surorilor sale.

„Nu vrea să o sperie pe Kendall. Doar i-a spus surorii sale să rămână vigilentă”, a adăugat sursa.

Kylie Jenner ar avea însă o atitudine complet diferită. Ea ar fi fost chiar cea care i-a încurajat inițial pe Kendall și Jacob să formeze un cuplu și i-ar fi spus surorii sale să se bucure de relație.

O altă sursă vorbește despre „semnale de alarmă”

O a doua sursă citată de Daily Mail a formulat acuzații mai dure și susține că unul dintre motivele pentru care Elordi ar fi interesat de relație este atenția mediatică pe care i-o aduce asocierea cu Kendall Jenner.

„Este exact ceea ce își dorește Jacob, pentru că se bucură de fiecare moment al celebrității sale, iar Kendall nu face decât să-i ofere și mai multă atenție. Este ca un drog pentru ego-ul lui”, a susținut sursa.

Kendall a avut anterior relații cu mai multe persoane celebre, printre care Bad Bunny și baschetbaliștii Devin Booker, Ben Simmons și Blake Griffin.

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