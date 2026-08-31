În ce a investit banii multimilionarul de la Loto. Câștigătorul celui mai mare premiu din istorie, gest impresionant pentru familia lui

În ce a investit banii multimilionarul de la Loto. Câștigătorul celui mai mare premiu din istorie, gest impresionant pentru familia lui
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În 2009, un gălățean câștiga cel mai mare premiu din istoria Loto. Bărbatul a dat cea mai mare lovitură din viața lui și a pus mâna pe premiul de 11 milioane de euro! Ziua aceea l-a transformat pe fostul pompier în milionar peste noapte, fiind omul care câștigase cel mai mare premiu la loto. Ce s-a ales de el, cu ce se ocupă acum, dar și pe ce a cheltuit mare parte din premiu, aflați în rândurile următoare. CANCAN.RO a stat de vorbă cu el și a aflat că prin mare parte din avere a construit un mini oraș pentru familia sa. 

În vara lui 2009, Iulian Constandachi a dat lovitura pe care milioane de români o visează, dar extrem de puțini ajung să o trăiască. Fostul pompier din Galați a ghicit numerele câștigătoare la Loto 6/49 și a pus mâna pe un premiu de aproximativ 11 milioane de euro, la acea vreme cel mai mare câștig din istoria Loteriei Române. Dintr-o singură tragere, viața lui s-a schimbat radical.

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Iulian Constandachi, bărbatul care a câștigat 11 milioane de euro la Loto

A renunțat la meseria de pompier, s-a retras din agitația cotidiană și a început să investească banii într-un mod cu totul diferit de imaginea clasică a milionarului,  case, terenuri și un adevărat refugiu pentru familia extinsă. Au trecut 17 ani de la momentul care l-a transformat într-unul dintre cei mai cunoscuți milionari proveniți din lumea Loto, iar Iulian Constandachi spune că viața lui nu seamănă deloc cu scenariul pe care și l-ar imagina cineva pentru un om care a primit atât de mulți bani.

Românul care a câștigat 11 milioane de euro la Loto a construit un mini-oraș pentru familia lui

Premiul de aproximativ 11 milioane de euro l-a propulsat direct în topul celor mai mari câștigători din istoria Loteriei Române. Pentru un om obișnuit cu un salariu de pompier, schimbarea a fost uriașă. Iulian Constandachi nu s-a mutat în vreun palat și nici nu și-a umplut garajul de super-caruri extravagante. Dimpotrivă. Bărbatul ne spune că, deși a construit o pensiune și mai multe căsuțe, cel mai important lucru pentru el a fost liniștea. Chiar dacă și-a mutat viața la 2 Mai, Iulian Constandachi spune că nu și-a uitat originile. Se întoarce periodic la Galați, orașul de unde a plecat și unde a lucrat înainte ca un bilet la Loto să îi schimbe definitiv destinul.

Câștigătorul Loto a preferat să cumpere liniște cu banii câștigați

Sunt un om care își continuă viața normală. Mă recreez, mă plimb, ca pensionarul. Și pe aici, și prin străinătate, cum am buna plăcere. Fac activități gospodărești, grădinăresc. Am curte, stau la țară, știți cum e.  Eu locuiesc la 2 mai din 2009, după ce am câștigat. Am deschis aici o pensiune, dar nu-mi place să stau să închiriez, e prea multă bătaie de cap. O las goală, stau eu în ea ca un pensionar liniștit.  Am un teren unde am căsuțe, dar nu le închiriez. Nu le folosesc pentru turism, noi suntem familie mare, cine vrea să vină la mare, să stea la mine. Vin rudele mele, nepoții. Nu vreau să am bătaie de cap. Mai merg și pe la Galați, eu nu îmi uit originile, când am puțin timp, mai trec și pe acolo, a declarat Iulian Constandachi pentru CANCAN.RO. 

Iulian Constandachi: „Nu am copii”

Nici măcar mașina nu este una extravagantă, fostul pompier nu pare interesat să demonstreze nimănui cât de mulți bani are. Conduce un Mercedes GLS 350, însă spune că nu s-a aruncat la ceva extravagant. Cât despre averea pe care a câștigat-o, Iulian Constandachi spune că nu are cui să o dea mai departe, pentru că nu are copii. Se bucură în tihnă de liniștea pe care i-au oferit-o milioanele de euro, fără să epateze în vreun fel.

Copii nu am. Nu regret nimic în viața asta. Eu nu sunt un om avar, nu sunt lacom, îmi place să trăiesc în liniște, fără stres, până la urmă asta oferă banii, o viață liniștită. Nu trăim o mie de ani, cât trăim, să o facem să fie frumos.  Am un Mercedes GLS 350, nu m-am aruncat. Asta merge și vara, și iarna, și primăvara, și toamna, e și de familie. Sunt persoane care n-au muncit în viața lor și au mașini străine, nu? La mine e negru pe alb, sunt cel mai cinstit dintre toți, a mai povestit câștigătorul Loto. 

NU RATA – Cel mai mare premiu din istoria Loto 6/49. Câți bani intră efectiv în contul câștigătorului

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