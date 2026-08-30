Motivul pentru care Marian Grozavu donează inelul de 15.000 de euro pe care i l-a luat Biancăi Dan

Povestea de dragoste dintre Marian Grozavu și Bianca Dan a ajuns, definitiv, la ultimul capitol! După o relație intensă, trecută prin numeroase încercări și testată inclusiv pe „Insula Iubirii”, cei doi au ales să meargă pe drumuri separate. Iar acum, Marian este hotărât să închidă și unul dintre cele mai simbolice capitole ale relației lor: inelul de logodnă de 1.5 carate pe care i l-a oferit brunetei. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, fostul concurent de la „Insula Iubirii” a explicat de ce vrea să îl doneze. Inelul cu care a cerut-o de soție pe Bianca valorează o adevărată avere. Mai mult, acesta ne-a dezvăluit câți oameni și-au dorit deja bijuteria, dar și ce spune despre o eventuală nouă iubire! Vezi în rândurile de mai jos!

Marian Grozavu și Bianca Dan au trăit o poveste de dragoste cu multe suișuri și coborâșuri, iar relația lor a fost intens urmărită de public după experiența de la „Insula Iubirii”. La un moment dat, Marian a sperat că cei doi vor ajunge în fața altarului și a cerut-o de soție pe Bianca, oferindu-i un inel spectaculos de 1.5 carate. Planurile de viitor nu s-au concretizat însă, iar cei doi au ajuns, într-un final, să meargă pe drumuri separate.

Marian Grozavu: „Ea a avut șansa să-l aibă și a ales să nu!”

Acum, Marian Grozavu pare hotărât să închidă definitiv și capitolul simbolizat de bijuteria aleasă pentru Bianca. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, acesta ne-a mărturisit că ia în calcul două variante: să vândă inelul sau, surprinzător, să îl ofere cadou unui cuplu care are deja nunta planificată.

Interesul este uriaș! Marian spune că a primit deja peste 500 de mesaje, multe dintre ele de la oameni care îi povestesc situațiile lor de viață și speră să fie aleși pentru a primi bijuteria. Acesta ne-a dezvăluit că inelul valorează în jur de 15.000 de euro și spune că se gândește serios ca acesta să ajungă la cineva căruia să îi poarte noroc.

CANCAN.RO: De ce ai decis să vinzi inelul oferit Biancăi?

Marian Grozavu: Păi, nu am decis neapărat să-l vând. Ori îl vând, ori îl donez, una dintre variante. Adică, unul dintre criteriile pe care le iau în calcul este să-l donez unui cuplu care are deja nunta planificată. Sau, dacă este cineva care insistă foarte mult și vrea să-l cumpere… Nu cred că o să merg pe varianta asta, deși sunt oameni care vor să-l cumpere.

Dar cred că o să merg pe varianta în care, dacă mie nu a avut cum să-mi aducă noroc, poate altora o să le aducă bucurie. E un inel destul de scump și am zis că, dacă între mine și Bianca nu a fost să fie, poate altcineva o să se bucure de el. Și atunci am decis să fac asta.

CANCAN.RO: Ai avut până acum doritori? Ți-au dat oamenii mesaje?

Marian Grozavu: Doamne, nici nu știu dacă vreți să știți câte mesaje am! Deci am peste 500 de mesaje.

CANCAN.RO: Majoritatea îți cer să-l donezi, nu?

Marian Grozavu: Da, majoritatea vrea să-l donez, fiecare vine cu o poveste. Dar o să aleg eu și o să stau să răspund fiecăruia. Bine, sunt și persoane care vor să-l cumpere.

CANCAN.RO: Păi, asta aveam să te întreb și eu, de preț. În jur de cât valorează?

Marian Grozavu: Bine, hai că zic. Dacă e mai mult de 10.000 de euro pe carat, deci ar fi undeva la 15.000 de euro.

CANCAN.RO: Tu ce faci? Cum ești?

Marian Grozavu: Mă simt bine, uite, cu alergătura, cu munca, îmi văd de treaba mea, merg mai departe.

CANCAN.RO: Dar Bianca ți-a scris? A văzut cumva poza cu inelul sau ți-a zis ceva?

Marian Grozavu: Dar eu de unde să știu? Eu am blocat-o peste tot și nu mai știu nimic de ea.

CANCAN.RO: Am înțeles. Cu siguranță a văzut, știi cum suntem noi, fetele, ne trimitem una alteia.

Marian Grozavu: O fi văzut, n-o fi văzut. Atâta timp cât ea a avut șansa să-l aibă și a ales să nu… Eu i l-am dat, dar ea a zis că nu vrea să mai fim împreună. Atunci am decis să închid și povestea inelului.

CANCAN.RO: Am înțeles. Tu ești deschis spre o nouă relație? Vorbești cu cineva?

Marian Grozavu: Dacă vreodată o să apară cineva, clar voi fi deschis. Știi cum e? Eu tot am încercat. Și dacă nu a fost să fie și ea a ales să nu mai fie, clar eu o să-mi văd de viață. Nu o să mă mai uit înapoi. Atunci când o să apară cineva care să merite, voi fi deschis să-mi dau o nouă șansă.

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