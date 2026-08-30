Performanță istorică pentru România la canotaj. Echipajul de 8+1 feminin a cucerit aurul

România a făcut senzație la Campionatele Mondiale de Canotaj! Fetele din echipajul de 8+1 feminin au avut o evoluție spectaculoasă la Amsterdam și au pus mâna pe medalia de aur. Tricolorele au dominat finala și au încheiat cursa cu un rezultat care a ridicat tribunele în picioare: un nou record mondial!

Cristina Drugă, Geanina Juncanariu, Ancuţa Bodnar, Maria Lehaci, Magdalena Rusu, Amalia Chelaru, Adriana Adam, Simona Radiş și cârmaciul Victoria Petreanu au intrat în finală hotărâte să nu lase nimic la voia întâmplării.

Performanță istorică pentru România la canotaj

Româncele au accelerat încă de la start și au început să se desprindă de rivale. Pe măsură ce cursa a avansat, avantajul tricolorelor a devenit tot mai clar. La final, România a oprit timpul la 05:51.88. Echipajul românesc a cucerit aurul și a stabilit un nou record mondial la 8+1 feminin.

Pentru Simona Radiș, victoria a venit la doar câteva zile după un alt succes important. Sportiva cucerise deja medalia de aur în proba de dublu rame, alături de Adriana Adam. Prin noua victorie de la Amsterdam, Radiș și-a trecut în palmares încă un titlu mondial la această ediție. Iar ziua avea să devină și mai spectaculoasă pentru delegația României.

Echipajul de 8+1 mixt a încheiat competiția într-un mare stil. Cristina Drugă, Amalia Chelaru, Adriana Adam, Florin Lehaci, Cosmin Iulian Pleșescu, Ciprian Tudosă, Ștefan Berariu, Simona Radiș și Victoria Petreanu au câștigat finala cu timpul de 05:35.75. Succesul a adus o bornă istorică pentru două dintre sportivele României.

„Este un vis devenit realitate”

Simona Radiș și Adriana Adam au ajuns la trei medalii de aur cucerite la aceeași ediție a Campionatelor Mondiale, o performanță fără precedent în istoria competiției.

„Este un vis devenit realitate”, au declarat sportivele.

Canotajul românesc a venit în Olanda cu ambiții mari, iar sportivele au răspuns pe măsură. Finalele au adus emoții, tensiune și momente spectaculoase, însă cel mai important lucru a rămas pe tabelă: România a cucerit aurul mondial și a stabilit un nou reper în proba de 8+1 feminin.

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