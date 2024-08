Motivul adevărat pentru care Simona Radiș nu are un iubit. Adevărul despre cea mai frumoasă canotoare româncă de la Jocurile Olimpice Paris 2024

Joi, 1 august 2024, Simona Radiș (25 de ani) și Ancuța Bodnar (25 de ani) au luptat din răsputeri să-și mențină titlul de campioane obținut la Jocurile Olimpie de la Tokyo (2020), însă au prin locul doi pe podium. Canotoarele românce au obținut medalia de argint la proba dublu vâsle de la Jocurile Olimpice 2024. În ciuda reușitelor sale profesionale, vicecampioana Simona Radiș nu se poate lăuda cu același succes și pe plan amoros. Care este motivul pentru care româncei îi este aproape imposibil să-și întemeieze o familie sau să aibă un iubit.

Simona Radiș a fost supranumită cea mai frumoasă canotoare de la Jocurile Olimpice de la Paris. Alături de Ancuța Bodnar (25 de ani), sportivele au obținut medalia de argint la proba de dublu vâsle de la JO Paris. La finalul probei, Simona Radiș a mărturisit că a luptat până la ultima suflare pentru a-și păstra medalia de aur de la Jocurile Olimpice de la Tokyo (2020).

”Pot să spun cu toată mândria că am dat efectiv totul. Dacă ar mai fi fost, nu aș mai fi putut. Nu sunt supărată. Sunt fericită că am luptat și nu am renunțat. Ne bucurăm că am reușit să obținem acest rezultat. O să încercăm să facem o cursă foarte bună și la 8+1. Pentru noi nu s-au încheiat Jocurile Olimpice. Ne vedem pe 3 august”, a transmis și Ancuța Bodnar.