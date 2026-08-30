Cine era, de fapt, Liliana Predescu, medicul ORL care și-a pierdut viața în accident. „Un om cu un suflet nobil”

S-a aflat cine era, de fapt, Liliana Predescu, medicul ORL care și-a pierdut viața într-un accident teribil produs la Drăgoieni. Moartea femeii de 63 de ani a lăsat în urmă multă durere, iar cei care au cunoscut-o au început să vorbească despre omul din spatele halatului alb.

Dincolo de cariera construită în ani de muncă, doctorița era cunoscută pentru felul în care se purta cu oamenii și pentru bunătatea sa. Liliana Predescu a lucrat mai bine de 25 de ani în sistemul medical din Gorj și era medic primar ORL la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu.

Cine era, de fapt, Liliana Predescu

În tot acest timp, a intrat în contact cu numeroși pacienți, iar colegii spun că profesionalismul nu era singura calitate care o făcea remarcată.

Doctorița era descrisă ca o persoană empatică, implicată și apropiată de cei care aveau nevoie de ajutor. Pentru pacienți, întâlnirea cu ea nu însemna doar un consult, ci și o vorbă bună într-un moment în care se confruntau cu probleme de sănătate. La scurt timp după tragedie, reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu au transmis un mesaj în memoria doctoriței.

„Un medic caracterizat de profesionalism, empatie, dăruire și competență”, dar și „un om cu un suflet nobil”, așa este descrisă Liliana Predescu de colegii săi.

Doctorița era implicată și în acțiuni caritabile și avea o dragoste aparte pentru animale, o latură a personalității sale despre care cei care au cunoscut-o vorbesc acum cu emoție.

Liliana Predescu ar fi ieșit din locuință pentru a-și căuta câinele. La scurt timp, avea să se producă tragedia. Accidentul a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, în localitatea Drăgoieni. Primele informații furnizate de polițiști arată că un bărbat de 38 de ani, aflat la volanul unui autoturism, circula dinspre Vâlcea spre Târgu Jiu când ar fi acroșat-o pe femeia de 63 de ani, care traversa strada.

Impactul a fost devastator. Echipajul medical ajuns la fața locului a încercat să o resusciteze pe doctoriță, însă manevrele nu au avut rezultat. Liliana Predescu a fost declarată decedată.

Ancheta continuă după moartea medicului

Polițiștii au început cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul și care au fost toate împrejurările tragediei. Șoferul implicat a fost verificat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ. În cauză a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

În timp ce anchetatorii încearcă să pună cap la cap toate informațiile, la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu rămâne golul lăsat de dispariția unui medic care și-a dedicat mai bine de un sfert de secol pacienților.

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