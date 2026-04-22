Ce decizie a luat medicul căsătorit după episodul din benzinărie cu Ruxandra Luca. Imaginile care au făcut înconjurul internetului au avut urmări

Pe data de 4 februarie, CANCAN.RO v-a prezentat un subiect cum rar întâlnești, iar protagoniștii erau fosta frumușică de la Neatza, Ruxandra Luca și medicul căsătorit. Cei doi au fost surprinși ziua, în amiaza mare în timp ce făceau lucruri neortodoxe pe bancheta din spate a mașinii doctorului, chiar în parcarea unei benzinării. Vedeta a plecat atunci de la emisiunea matinală și a dispărut o perioadă de pe rețelele de socializare. Acum, poate vă întrebați ce s-a întâmplat cu povestea lor „interzisă” de iubire, urmează să aflați chiar în rândurile de mai jos dacă Ruxandra și medicul căsătorit au păstrat legătura.

Ruxandra Luca, vedeta pe care o vedeam mereu în platoul emisiunii „Neatza”, în timp ce dădea sfaturi de parenting a fost subiect principal al showbiz-ului românesc în luna februarie. Frumoasa șatenă a fost surprinsă în timp ce se săruta cu patos cu un bărbat misterios, despre care am aflat ulterior că este un chirug destul de cunoscut, dar și cu verighetă pe deget. De la sărut la fapte a fost doar un pas. Dar acum vedeta TV pare că a depășit episodul mediatizat și a mers mai departe, pregătită pentru noi proiecte.

Ce s-a ales de idila celor doi

După acel episod Ruxandra Luca a dispărut o perioadă din peisaj. Vedeta a simțit nevoia să se retragă și să aibă o perioadă de liniște, departe de gurile răutăcioase care o judecau. Vedeta TV și-a văzut de viață și a avut timp să se reinventeze și să petreacă timp alături de persoanele dragi. Totul pare că îi priește, chiar în aprilie vedeta a decis să plece pe litoralul românesc alături de copiii ei, unde a publicat imagini în care se relaxează și se bucură de timpul petrecut alături de familie.(VEZI AICI MAI MULTE)

Ruxandra nu a păstrat prea mult timp tăcerea și fiind o femeie asumată, a recunoscut că nu este un om perfect și a spus totul pe față.

„Am ales să tac o perioadă. Nu pentru că nu aș fi avut ce spune, ci pentru că, uneori, liniștea este singurul loc în care îți poți regăsi echilibrul. Nu sunt un om perfect. Sunt un om care trăiește, care învață, care greșește și care merge mai departe cu responsabilitate față de viața lui și față de cei pe care îi iubește. Astăzi aleg să merg înainte. Cu aceeași sinceritate cu care am trăit întotdeauna și cu aceeași demnitate cu care îmi voi trăi fiecare zi. Vă mulțumesc celor care au ales să vadă omul, dincolo de zgomot”, a transmis prezentatoarea TV.

După ce și-a pierdut locul de la emisiunea matinală de pe Antena 1, sursele noastre spun că doctorul a decis să pună punct relației cu Ruxandra și s-a întors la familie, în cuibușorul matrimonial. Soția chirurgului a decis să treacă peste această infidelitate. Poate așa a fost să fie, iar acum șatena își poate vedea liniștită de viitoarele proiecte ce o așteaptă.

Ruxandra Luca a revenit în televiziune

Plecarea șatenei din echipa matinalului „Neatza” a reprezentat un moment important în carieră, lăsând loc speculațiilor despre viitorul său în televiziune. Cu toate acestea, revenirea pe platourile de filmare confirmă faptul că legătura cu acest domeniu nu a fost întreruptă definitiv. Ruxandra a făcut o postare în compania actorilor Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, într-un cadru asociat producției „Happy Café”.

„Ah, ce stare de bine am după filmările de azi. Mi-era dor tare de ei și de munca mea în televiziune. Mă simt o răsfățată a vieții, care viață mi-a dat lecții valoroase, oameni unul și unul în jur, plus posibilitatea să fac ceea ce iubesc și să mai câștig și bani din asta. Îmi place cum e la mine în suflet acum”, a scris Ruxandra Luca. (VEZI AICI MAI MULTE)

NU RATA:

Revenire surpriză! Ruxandra Luca reapare pe platourile TV alături de Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman

Ruxandra Luca a rămas singură după amantlâc, dar nu s-a descurajat: ”Am să-mi găsesc fericirea”