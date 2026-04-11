Ruxandra Luca a rămas singură după amantlâc, dar nu s-a descurajat: ”Am să-mi găsesc fericirea”

Ruxandra Luca a intrat, din nou, în atenția internauților, după ce a publicat o postare pe rețelele de socializare. Vedeta de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a stârnit controverse, în urmă cu ceva timp, când s-a afișat în ipostaze intime alături de un medic chirurg.

Specialista în parenting a devenit cunoscută odată cu apariția constantă în cadrul emisiunii matinale „Neatza cu Răzvan și Dani”. Vedeta a devenit virală și în mediul online după ce a fost surprinsă în compania unui bărbat care ar fi căsătorit. Potrivit CANCAN.RO, în luna februarie a acestui an, cei doi au fost surprinși într-un cadru intim, chiar în plină zi.

Cu cine își va petrece vedeta sărbătorile pascale

Ruxandra Luca este mamă a trei copii, iar după divorțul de partenerul alături de care a stat 20 de ani, vedeta a încercat să își refacă viața. Se pare că bruneta a avut până acum doar eșecuri în dragoste. Mai mult decât atât, chiar ea a mărurisit, recent, printr-o postare pe rețelele de socializare, că este mai sigură ca niciodată că își va găsi fericirea.

„Sunt atât de sigură că am să îmi găsesc fericirea pe care o merit, parcă mai sigură ca niciodată”, a scris Ruxandra Luca, în mediul online.

În secțiunea de comentarii a postării, nu au lipsit mesajele de încurajare și susținere. Fanii i-au transmis complimente și numeroase gânduri bune, arătându-i că îi sunt alături și o susțin în această perioadă.

„Toate suntem puternice, dar nu toate reușim să fim mereu…Iubirea pe care sufletul și-o dorește este cea mai importantă. Îți doresc din suflet să fii fericită! La momentul potrivit, toate vor veni!” „Cu siguranță, Dumnezeu are un plan bine pus la punct pentru un suflet atât de frumos”

Ruxandra Luca s-a despărțit de tatăl copiilor săi în urmă cu aproape doi ani. După separare, cei doi au ajuns în fața instanței pentru a stabili în mod oficial aspectele legate de creșterea și responsabilitățile față de minori. Ambele părți și-au solicitat drepturile. Astfel, au încercat să ajungă la un cadru clar privind programul și implicarea fiecăruia în viața copiilor.

În urma procedurilor judiciare, s-ar fi stabilit și modul în care este organizat timpul petrecut de copii, aceștia rămânând în grija mamei. Cu toate acestea, tatăl continuă să fie prezent în viața lor. Se pare că se implică activ în educația și creșterea lor, păstrând o relație constantă cu cei trei minori.

