Acasă » Știri » Cum a slăbit Ruxandra Luca 4 kilograme în 3 luni? ”Nu din cauza divorțului”

Cum a slăbit Ruxandra Luca 4 kilograme în 3 luni? ”Nu din cauza divorțului”

De: Andreea Stăncescu 27/03/2026 | 06:20
Cum a slăbit Ruxandra Luca 4 kilograme în 3 luni? ”Nu din cauza divorțului”
Cum a slăbit Ruxandra Luca
Are o siluetă de invidiat la 42 de ani și este mama a trei copii, Albert, Aris și Ava. Deși a trecut printr-un divorț dureros, vedeta spune clar că schimbările din viața personală nu au legătură cu felul în care arată astăzi. Pierderea în greutate nu a fost rezultatul suferinței, ci al unor alegeri conștiente legate de stilul de viață.

După ce mulți au asociat slăbitul cu despărțirea prin care a trecut, ea a ținut să clarifice că transformarea fizică a apărut recent, în urma unor obiceiuri mai sănătoase. Ce a schimbat Ruxandra Luca în viața sa pentru a avea o siluetă de invidiat!

Cum a slăbit Ruxandra Luca 4 kilograme

În ultimele luni, Ruxandra Luca adoptat o dietă echilibrată, bogată în proteine și cât mai săracă în zahăr și alimente procesate. Accentul a fost pus pe calitatea ingredientelor și pe echilibru, nu pe restricții drastice.

Pentru ea, sănătatea este prioritară, iar aspectul fizic plăcut vine ca un efect secundar. Își dorește să își mențină forma și chiar să dezvolte mai multă masă musculară, însă nu din motive estetice, ci pentru a se simți bine în propriul corp și pentru a avea energie în viața de zi cu zi. Vedeta de la Neatza consideră că standardele de frumusețe sunt subiective, iar echilibrul interior contează mai mult decât orice.

Sportul joacă, de asemenea, un rol esențial în rutina ei. Merge la sală de cel puțin trei ori pe săptămână, indiferent cât de încărcat este programul, și spune că mișcarea o ajută nu doar fizic, ci și mental, fiind o formă de terapie personală.

„Când aud faza cu «vai, de la divorț ai slăbit, așa-i?»… Jesus, au trecut 2 ani de la schimbările din viața mea, eu am slăbit vreo 4 kilograme în ultimele 3 luni, putem merge cu toții înainte? Mai există o mulțime de alte cauze pe lumea asta pentru care un om poate pierde niște kilograme. Mănâncă mai sănătos, de exemplu, mai proteic, mai fără zahăr, fără porcării, e mai preocupat de sănătate. Mi-e bine în varianta 90-60-90 și da, vreau să pun mai multă masă musculară pe mine. Tot pentru sănătate, nu ca să arăt cine știe cum. Arătatul bine e un bonus și ceva mega subiectiv.”, povestea Ruxandra Luca pe rețelele de socializare.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Valentin Sanfira, relație cu o asistentă de la Acces Direct. Acesta e motivul real al despărțirii
Știri
Valentin Sanfira, relație cu o asistentă de la Acces Direct. Acesta e motivul real al despărțirii
Vortex polar. Începând de mâine, ninge 8 zile la rând în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele afectate
Știri
Vortex polar. Începând de mâine, ninge 8 zile la rând în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele…
Guvernul României vine cu soluții după reclamațiile românilor privind cartea de identitate electronică
Mediafax
Guvernul României vine cu soluții după reclamațiile românilor privind cartea de identitate electronică
Imagini spectaculoase cu Planșeul Unirii filmat de sus de către reporterii Gândul. Cum arată acum cea mai mare lucrare de infrastructură din București
Gandul.ro
Imagini spectaculoase cu Planșeul Unirii filmat de sus de către reporterii Gândul. Cum...
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Prosport.ro
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a...
Domeniile care caută cu disperare specialiști. Ce salarii le oferă
Adevarul
Domeniile care caută cu disperare specialiști. Ce salarii le oferă
Ce valoare are bancnota de 10 milioane de riali, recent lansată de Iran, care se confruntă cu o inflație-record
Digi24
Ce valoare are bancnota de 10 milioane de riali, recent lansată de Iran,...
Care sunt cele mai proaste locuri într-un avion. Experții explică de ce trebuie evitate
Mediafax
Care sunt cele mai proaste locuri într-un avion. Experții explică de ce trebuie...
Parteneri
Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au schimbat-o RADICAL
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au...
Sorana Cîrstea e o femeie singură și a atras toate privirile cu apariția ei la un restaurant din Miami
Prosport.ro
Sorana Cîrstea e o femeie singură și a atras toate privirile cu apariția ei la...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Greșelile vestimentare ale Mirabelei Grădinaru, în America. Verdictul stilistului Florin Burescu: „Nu-s haine rele, sunt purtate rău.” Sfaturi pentru un look perfect
Click.ro
Greșelile vestimentare ale Mirabelei Grădinaru, în America. Verdictul stilistului Florin Burescu: „Nu-s haine rele, sunt...
Putin avertizează că războiul din Iran poate declanșa un șoc global ca pandemia COVID-19
Digi 24
Putin avertizează că războiul din Iran poate declanșa un șoc global ca pandemia COVID-19
Trump susține că oficialii de la Teheran au vrut să-l numească lider suprem al Iranului în locul lui Khamenei
Digi24
Trump susține că oficialii de la Teheran au vrut să-l numească lider suprem al Iranului...
Șoferii trebuie să prezinte, de acum, un nou document pentru reducerea perioadei de suspendare a permisului
Promotor.ro
Șoferii trebuie să prezinte, de acum, un nou document pentru reducerea perioadei de suspendare a...
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi...
Scule Parkside fără fir la reducere în catalogul Kaufland. Cea mai căutată este deja indisponibilă
go4it.ro
Scule Parkside fără fir la reducere în catalogul Kaufland. Cea mai căutată este deja indisponibilă
Ce s-a întâmplat după ce o femeie a auzit voci care îi spuneau...
Descopera.ro
Ce s-a întâmplat după ce o femeie a auzit voci care îi spuneau...
Jocul care schimbă complet seria Pokemon
Go4Games
Jocul care schimbă complet seria Pokemon
Imagini spectaculoase cu Planșeul Unirii filmat de sus de către reporterii Gândul. Cum arată acum cea mai mare lucrare de infrastructură din București
Gandul.ro
Imagini spectaculoase cu Planșeul Unirii filmat de sus de către reporterii Gândul. Cum arată acum...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Valentin Sanfira, relație cu o asistentă de la Acces Direct. Acesta e motivul real al despărțirii
Valentin Sanfira, relație cu o asistentă de la Acces Direct. Acesta e motivul real al despărțirii
Vortex polar. Începând de mâine, ninge 8 zile la rând în România, potrivit meteorologilor Accuweather. ...
Vortex polar. Începând de mâine, ninge 8 zile la rând în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele afectate
O fostă membră a Pussycat Dolls spune că a fost exclusă din proiectul de reuniune a trupei din cauza ...
O fostă membră a Pussycat Dolls spune că a fost exclusă din proiectul de reuniune a trupei din cauza opiniilor sale politice. „Nu ne-au spus nimic”
Acești pensionari din România primesc 400 lei de Paște. Cine se încadrează – vezi lista finală
Acești pensionari din România primesc 400 lei de Paște. Cine se încadrează – vezi lista finală
BANC | Bulă desenează femeia perfectă
BANC | Bulă desenează femeia perfectă
Cum arată casa din Snagov în care Bisoi locuiește cu chirie? Investiția se ridică la 2 milioane ...
Cum arată casa din Snagov în care Bisoi locuiește cu chirie? Investiția se ridică la 2 milioane de euro
Vezi toate știrile