Cum a slăbit Ruxandra Luca 4 kilograme în 3 luni? ”Nu din cauza divorțului”

Are o siluetă de invidiat la 42 de ani și este mama a trei copii, Albert, Aris și Ava. Deși a trecut printr-un divorț dureros, vedeta spune clar că schimbările din viața personală nu au legătură cu felul în care arată astăzi. Pierderea în greutate nu a fost rezultatul suferinței, ci al unor alegeri conștiente legate de stilul de viață.

După ce mulți au asociat slăbitul cu despărțirea prin care a trecut, ea a ținut să clarifice că transformarea fizică a apărut recent, în urma unor obiceiuri mai sănătoase. Ce a schimbat Ruxandra Luca în viața sa pentru a avea o siluetă de invidiat!

Cum a slăbit Ruxandra Luca 4 kilograme

În ultimele luni, Ruxandra Luca adoptat o dietă echilibrată, bogată în proteine și cât mai săracă în zahăr și alimente procesate. Accentul a fost pus pe calitatea ingredientelor și pe echilibru, nu pe restricții drastice.

Pentru ea, sănătatea este prioritară, iar aspectul fizic plăcut vine ca un efect secundar. Își dorește să își mențină forma și chiar să dezvolte mai multă masă musculară, însă nu din motive estetice, ci pentru a se simți bine în propriul corp și pentru a avea energie în viața de zi cu zi. Vedeta de la Neatza consideră că standardele de frumusețe sunt subiective, iar echilibrul interior contează mai mult decât orice.

Sportul joacă, de asemenea, un rol esențial în rutina ei. Merge la sală de cel puțin trei ori pe săptămână, indiferent cât de încărcat este programul, și spune că mișcarea o ajută nu doar fizic, ci și mental, fiind o formă de terapie personală.