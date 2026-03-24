Loredana Groza, secretul unei siluete de invidiat. Alimentul care îi susține energia artistei

De: Elisa Tîrgovățu 24/03/2026 | 15:01
Foto: Instagram

Loredana Groza se află printre vedetele din showbiz-ul românesc care continuă să atragă admirația prin silueta sa impecabilă. Artista adoptă un stil de viață echilibrat și disciplinat, fără să renunțe însă la micile răsfățuri care o ajută să își păstreze talia subțire.

Blondina, una dintre cele mai apreciate artiste din România, a vorbit deschis despre stilul său de viață, dar și despre alegerile care o ajută să se mențină în formă. Vedeta a mărturisit că alimentația vegetală îi susține energia zilnică. Mai mult decât atât, contribuie la reducerea inflamațiilor, dar și la prevenirea unor probleme de sănătate pe termen lung.

Un moment intens comentat în spațiul public rămâne fotografia devenită virală în care Loredana Groza poartă aceeași rochie roz din perioada în care avea 16 ani și a câștigat Trofeul Mamaia, o piesă vestimentară care continuă să i se potrivească perfect.

Artista este recunoscută pentru disciplina sa, pentru pasiunea pentru sport și pentru stilul de viață atent organizat, în care alimentația joacă un rol esențial în menținerea echilibrului.

Sursa foto: Instagram

Secretul din spatele unei siluete de invidiat

„Mănânc orice, mai puțin proteină animală. Adică sunt vegană. Mai fac excepții, mai mult pește. Dar, în rest, țin această dietă vegană și mă simt foarte bine. Cred că, atunci când mănânci vegan, ai mai puține inflamații, ai mai puține probleme de sănătate și cred că eviți dezvoltarea unor afecțiuni cronice.

Sfătuiesc pe toată lumea să încerce, măcar o săptămână, două, și să vadă diferența între energia pe care o au când consumă carne și energia pe care o au atunci când nu mai consumă carne”, a declarat Loredana Groza, pentru Viva.

Tocmai pentru că adoptă un stil de viață sănătos, artista nu este tentată de gustările târzii. Blondina recunoaște că preparatele culinare nu reprezintă o problemă pentru ea.

„Nu, noaptea nu mă duc la frigider, că noaptea obișnuiesc să dorm. Sau să călătoresc dacă nu dorm. (râde) În orice caz, nu stau la frigider. Nu sunt pofticioasă”, a mai adăugat cântăreața.

