Revenire surpriză! Ruxandra Luca reapare pe platourile TV alături de Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman

Revenirea în lumina reflectoarelor pentru Ruxandra Luca pare să marcheze o nouă etapă în cariera sa, după o perioadă în care numele ei a fost mai prezent în context monden decât profesional. Fosta prezentatoare de televiziune a reapărut recent pe platourile de filmare, unde a fost surprinsă alături de o echipă cunoscută publicului, dar și în compania actorilor Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, într-un cadru asociat producției „Happy Café”. Iată ce a spus aceasta!

Imaginile publicate pe rețelele sociale indică faptul că vedeta a revenit într-un mediu familiar, cel al televiziunii, sugerând implicarea într-un nou proiect. Chiar dacă detaliile oficiale despre formatul sau rolul său nu au fost dezvăluite, pare că vedeta o duce bine după plecarea de la emisiunea moderată de Răzvan și Dani.

Ruxandra Luca a revenit în televiziune

În urmă cu aproximativ două luni, Ruxandra Luca a fost în centrul atenției după apariția unor imagini surprinse de CANCAN, în care aceasta se afla în compania unui bărbat căsătorit. Episodul respectiv a alimentat discuțiile, iar vedeta a ales să păstreze discreția. În această perioadă, accentul pare să fi fost pus mai mult pe familie, ea fiind mamă a trei copii.

Plecarea sa din echipa matinalului „Neatza cu Răzvan și Dani” a reprezentat un moment important în carieră, lăsând loc speculațiilor despre viitorul său în televiziune. Cu toate acestea, revenirea pe platourile de filmare confirmă faptul că legătura cu acest domeniu nu a fost întreruptă definitiv. Dimpotrivă, noile imagini sugerează o reintegrare într-un proiect care ar putea aduce o direcție diferită față de rolurile anterioare.

„Ah, ce stare de bine am după filmările de azi. Mi-era dor tare de ei și de munca mea în televiziune. Mă simt o răsfățată a vieții, care viață mi-a dat lecții valoroase, oameni unul și unul în jur, plus posibilitatea să fac ceea ce iubesc și să mai câștig și bani din asta. Îmi place cum e la mine în suflet acum”, a scris Ruxandra Luca.

