Bărbatul celebru cu care s-a afișat Ruxandra Luca. Lucrează la Antena 1

Ruxandra Luca a reușit din nou să stârnească rumoare pe Instagram, după ce a postat un story în care apărea alături de o prezență misterioasă. Chipul bărbatului era acoperit strategic, iar mesajul scurt, dar cu subînțeles, “long time no see”, a aprins imediat curiozitatea urmăritorilor.

Cine era personajul care o făcea pe Ruxandra să zâmbească atât de larg și de relaxat, de parcă se reîntâlnise cu cineva important din trecutul ei? Evident, internetul a început să speculeze, însă răspunsul avea să vină chiar de la ea, puţin timp mai târziu.

Bărbatul celebru cu care s-a afișat Ruxandra Luca

Într-un reel postat ulterior, Ruxandra a decis să-l “demascheze” pe misteriosul companion.

Cei doi apăreau într-un clip scurt, făcând un outfit check sincronizat, în stilul deja consacrat al influencerilor care știu să transforme orice moment într-un mic spectacol vizual.

“Outfit Check: Moving forward, stylishly”, a scris ea în descriere, semn că întâlnirea nu era deloc întâmplătoare.

De notat mai este că vibe-ul dintre ei era unul cât se poate de relaxat și familiar. Şi nici nu ne-am fi putut aştept la altceva, având în vedere că bărbatul din imagini era nimeni altul decât Cătălin Anchidin.

Lucrează la Antena 1

Pentru cei care nu-l cunosc, Cătălin Anchidin este specialistul pe film de la “Neatza cu Răzvan şi Dani” şi fostul coleg de breaslă al Ruxandrei, pe vremea când îşi prezenta consacrata rubrică de parenting la aceeaşi emisiune.

Revederea dintre el și Ruxandra pare însă să fi fost una cât se poate de prietenoasă, având în vedere hashtagul “friends”, pe care vedeta “l-a aruncat” în descriere.

Cătălin a răspuns şi el în acceaşi notă, lasându-i un comentariu cu “Love”, care s-ar putea traduce mai mult într-un mod platonic decât într-unul de altă natură.

CITEŞTE ŞI: Ruxandra Luca, apariție surprinzătoare! Pleacă din Antena 1 și începe un nou proiect?

Cum a reacționat opinia publică după ce Ruxandra Luca a revenit? ”Cum ți-a trecut prin cap să faci asta la vârsta ta?”