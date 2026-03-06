Ruxandra Luca, apariție surprinzătoare! Pleacă din Antena 1 și începe un nou proiect?

Ruxandra Luca surprinde din nou! Un mesaj enigmatic pe rețelele sociale stârnește valuri de speculații. Iată ce a putut să transmită după incidentul din benzinărie!

În ultimele săptămâni, viața Ruxandrei Luca s-a schimbat radical, după ce paparazzi CANCAN.RO au surprins-o într-o postură delicată. Mamă a trei copii și divorțată recent, vedeta Antena 1 a împărțit România în două cu aventura, la propriu, din benzinărie. Dacă mulți au judecat-o și criticat-o pentru amantlâc, au fost și voci care au aplaudat-o pentru modul în care își trăiește viața romantică.

Ce mesaj a transmis Ruxandra Luca

Prezentatoarea de televiziune Ruxandra Luca a captat atenția publicului în această dimineață după ce a publicat pe conturile sale de socializare o actualizare care a declanșat imediat reacții și comentarii din partea fanilor. Imaginea postată recent o surprinde pe vedetă la birou, îmbrăcată într‑o ținută casual‑chic, un top alb simplu, jeansi și pantofi eleganți, combinație care a generat aprecieri pentru stilul relaxat, dar rafinat.

Mesajul care a însoțit fotografia este scurt și criptic: „Ne revedem curând”. Tonul său sugestiv și lipsa detaliilor au alimentat imediat interesul comunității online, iar speculațiile privind posibile proiecte sau reveniri iminente nu au întârziat să apară. Fanii au început rapid să comenteze, încercând să descifreze sensul exact al anunțului și ce urmează în cariera prezentatoarei.

Ruxandra Luca prezenta, de ani de zile, rubrica de parenting din cadrul emisiunii Neața de la Antena 1, însă postul TV s-a dezis de ea după incidentul din benzinărie și a fost pusă pe ”hold”. Nimeni nu știe dacă măsura este una definitivă sau dacă șefii de la Antenă vor doar ca publicul să uite ieșirea scandaloasă a Ruxandrei, preferând să o țină departe de ecran câteva luni, până când ecoul momentului controversat se va estompa.

Se pare că după ce ar fi plecat din Antena, Ruxandra nu a stat pe „bară”. Vedeta a dat de înțeles că va începe un nou proiect, poate tot pe parenting… cine știe. Dar, cert este că Ruxandra vrea să ne mai țină în suspans.