Semnul divin pe care Elena Udrea l-a primit în închisoare: ”Fix în noaptea de Înviere”

Elena Udrea a petrecut trei ani în închisoare, o perioadă extrem de dificilă care i-a pus la încercare atât răbdarea, cât și tăria interioară. În acest timp, fostul politician a mărturisit că a primit semne și protecție divină, iar legătura cu credința a fost un sprijin esențial pentru a trece peste provocările vieții din spatele gratiilor.

În tot acest răstimp, cea mai mare suferință a fost separarea de fiica sa, Eva. Vizitele limitate au reprezentat un efort emoțional considerabil, iar fiecare întâlnire a fost prețioasă.

Pe parcursul celor trei ani petrecuți în închisoare, Elena Udrea și-a găsit refugiul în credință și în relația cu Dumnezeu. Această apropiere spirituală i-a oferit puterea de a face față celor mai grele momente și i-a adus alinare în perioadele de suferință intensă.

”Dumnezeu a făcut ca în timpul închisorii să fiu extrem de bine. Dincolo de această suferință pentru copil, i-am spus asta și judecătorului la eliberare. Eva a fost de 156 de ori în închisoare. Copilul acela și-a petrecut sărbătorile, ziua de naștere, zilele mele de naștere în închisoare. Aproape că a făcut pușcărie o dată cu mine. Aceasta suferință, care era uriașă, și pe asta mi-a dat Dumnezeu putere să trec prin ea, fără să o iau razna, să rămân cu mintea limpede”, a declarat Elena Udrea.

Elena Udrea a citit Biblia într-un an

Pe durata detenției, Elena Udrea a dedicat mult timp lecturii Bibliei, reușind să o parcurgă complet într-un an. Această experiență a reprezentat pentru ea un moment de reflecție profundă și un ghid spiritual, iar încheierea lecturii în noaptea de Înviere a fost percepută ca un semn cu o semnificație aparte. Lectura constantă i-a permis să găsească noi înțelesuri și să se apropie mai mult de valorile și învățăturile creștine.

”Am citit Biblia în închisoare. Mi-a luat un an de zile și două luni să o termin, dar am terminat-o fix în noaptea de Înviere, citind câte un capitol pe zi. Fix în noaptea de Înviere am terminat de citit Biblia. Asta nu putea să fie decât un semn. În 2024 am terminat-o și a fost o experiență… mi se face pielea de găină, unică și am continuat să o citesc și o citesc aproape zilnic și să cuget la ea, să încerc să înțeleg mai mult și de câte ori deschid Biblia și citesc în ea, sau aproape de fiecare dată, găsesc noi înțelesuri”, a mai spus Elena Udrea.

