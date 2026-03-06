Influencerița din România a dezvăluit sexul bebelușului! Nu se știe cine e tatăl, dar urmează să nască

Maria Vigheciu a dezvăluit sexul bebelușului pe care îl așteaptă. Influencerița a fost luată prin surprindere chiar de sora ei, iar imaginile postate pe o rețea de socializare au făcut înconjurul internetului.

La 10 ani distanță de când a devenit pentru prima dată mamă, Maria Vigheciu se pregătește să aducă pe lume cel de-al doilea copil. Influencerița a luat prin surprindere pe toată lumea, în special pe cei din comunitatea ei, deoarece în ultimul an nu a dat niciun semn sau indiciu cum că ar fi într-o relație de iubire sau că ar avea în plan să își mărească familia.

Cum a aflat Maria Vigheciu sexul bebelușului din pântec

Cel care a dezvăluit sexul micuțului din pântec a fost patrupedul Yuki, animalul de companie al Mariei. Sora ei, Iustina Vigheciu l-a „răpit” pe cătel și a pus la cale un plan de toată frumusețea. Lăbuțele animalului au fost „îmbibate” în vopsea albastră, iar urmele lăsate de el pe un tabloul alb au devenit capodoperă. Tabloul a fost împachetat și oferit viitoarei mămici, cadou pe care l-a deschis în ziua de Crăciun.

„Am aflat în cel mai frumos mod posibil. De Crăciun am primit un tablou pictat de lăbuțele lui Yuki, și acest filmuleț de la sora mea, @justina.vigheciu.

A fost o întreagă aventură. A venit să îl ia pe Yuki de acasă, l-a dus să picteze și apoi l-a dus la grooming, ca să nu văd vreo urmă de culoare. În Ajun mi-a adus tabloul, împachetat cu grijă, ca să îl pun sub bradul de Crăciun. Pentru că adevăratele cadouri sunt cele care nu pot fi cumpărate. Sunt cele simple, dar cu o însemnătate atât de mare.

Justi știe totul despre mine, de când îmi fura jurnalul :))) până am devenit mame, am crescut, iar detaliile importante despre noi sunt prețuite și păstrate în suflet cu mare grijă. Nici nu mă gândeam să aflu eu înaintea ei. Pentru că noi ne completăm și ne protejăm una pe cealaltă, așa cum știm și cum simțim mai bine”, a scris Maria Vigheciu pe Instagram.

Maria Vigheciu a devenit mamă prima dată la vârsta de 19 ani. A adus pe lume o fetiță, Anais (10 ani), care așteaptă cu nerăbdare să devină sora mai mare a fratelui ei, deoarece influencerița urmează să devină mamă de băiat. După despărțirea de tatăl fetiței sale, de care a divorțat în anul 2016, Maria și-a găsit alinarea în brațele lui Bogdan, însă nici această relație nu a fost numai lapte și miere. În anul 2023 s-au despărțit, apoi au decis să se împace și să își întemeieze o familie. Dacă mulți se întrebau cine este misteriosul bărbat din viața Mariei, iată că, la scurt timp după ce a anuțat că este însărcinată, CANCAN.RO a suprins-o pe influenceriță braț la braț cu fostul și actualul Bogdan – vezi AICI imagini cu cei doi.

