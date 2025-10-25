MISTER total, după ce influncerița a anunțat că este însărcinată pentru a doua oară. L-a ținut ascuns, dar... El este tatăl copilului Mariei Vigheciu!

A luat pe toată lumea prin surprindere când a anunțat că este însărcinată pentru a doua oară! Influencerița care a devenit mamă la doar 19 ani și a divorțat de tatăl fiicei sale în 2016, a mai avut o relație ulterior cu Bogdan, dar a anunțat despărțirea de acesta în 2023. De atunci și până acum, Maria și-a ținut viața amoroasă cât se poate de „secretă”. Și totuși… întrebarea rămâne: cine este tatăl bebelușului? Ei bine, CANCAN.RO are răspunsul! Am surprins-o chiar alături de cel care urmează să o facă mamă pentru a doua oară!

Maria Vigheciu a devenit pentru prima oară mamă la vârsta fragedă de 19 ani, iar acum, fiica ei, Anays este domnișoară în toată firea! Chiar dacă șatena nu dădea niciun semn că și-ar mai dori un copil, iată că viața a avut alte planuri pentru ea (VEZI AICI). Influencerița a divorțat în 2016 de tatăl fiicei sale. Motivul? Bărbatul i-ar fi greșit atât de tare, încât nu l-a mai văzut capabil de iubire. Și-a găsit după ceva timp alinarea în brațele lui Bogdan, dar relația s-a încheiat în 2023… Sau, cel puțin, așa știam noi, până acum! Imaginile surprinse de CANCAN.RO contrazic total declarațiile influenceriței de acum 2 ani!

Maria Vigheciu, din nou cu fostul sau…actualul!

Dacă mulți se întrebau cine este tatăl bebelușului, iată că, la scurt timp după ce a anunțat că este însărcinată, CANCAN.RO a surprins-o pe Maria Vigheciu în compania posibilului viitor tătic! În 2023 declara că relația dintre ea și Bogdan s-a încheiat, apoi ar fi încercat să mai dea o șansă relației, dar cert este că cei doi nu s-au mai afișat împreună…PÂNĂ ACUM! CANCAN.RO are imagini cu celebra influenceriță și fostul/actualul iubit la doar câteva zile după ce șatena a anunțat că va deveni mamă pentru a doua oară.

A încercat să fie cât mai discretă în ceea ce privește viața personală, dar CANCAN.RO are ochi peste tot! Misterul este elucidat: Bogdan nu a fost „scos din schemă” în tot acest timp! Cei doi au ieșit împreună la o cafenea din București. Au stat la o masă, au vorbit, cei-i drept, nu au avut gesturi tandre unul cu celălalt. Cu toate acestea, aflându-se într-un local împreună la scurt timp după ce vedeta a dezvăluit că este însărcinată, nu poate fi o simplă întâlnire între doi foști! Asta ar fi chiar… ciudat!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.