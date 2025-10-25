Acasă » Exclusiv » MISTER total, după ce influncerița a anunțat că este însărcinată pentru a doua oară. L-a ținut ascuns, dar… El este tatăl copilului Mariei Vigheciu!

MISTER total, după ce influncerița a anunțat că este însărcinată pentru a doua oară. L-a ținut ascuns, dar… El este tatăl copilului Mariei Vigheciu!

De: Rebeka Pascu 25/10/2025 | 18:31
MISTER total, după ce influncerița a anunțat că este însărcinată pentru a doua oară. L-a ținut ascuns, dar... El este tatăl copilului Mariei Vigheciu!
A luat pe toată lumea prin surprindere când a anunțat că este însărcinată pentru a doua oară! Influencerița care a devenit mamă la doar 19 ani și a divorțat de tatăl fiicei sale în 2016, a mai avut o relație ulterior cu Bogdan, dar a anunțat despărțirea de acesta în 2023. De atunci și până acum, Maria și-a ținut viața amoroasă cât se poate de „secretă”. Și totuși… întrebarea rămâne: cine este tatăl bebelușului? Ei bine, CANCAN.RO are răspunsul! Am surprins-o chiar alături de cel care urmează să o facă mamă pentru a doua oară!

Maria Vigheciu a devenit pentru prima oară mamă la vârsta fragedă de 19 ani, iar acum, fiica ei, Anays este domnișoară în toată firea! Chiar dacă șatena nu dădea niciun semn că și-ar mai dori un copil, iată că viața a avut alte planuri pentru ea (VEZI AICI). Influencerița a divorțat în 2016 de tatăl fiicei sale. Motivul? Bărbatul i-ar fi greșit atât de tare, încât nu l-a mai văzut capabil de iubire. Și-a găsit după ceva timp alinarea în brațele lui Bogdan, dar relația s-a încheiat în 2023… Sau, cel puțin, așa știam noi, până acum! Imaginile surprinse de CANCAN.RO contrazic total declarațiile influenceriței de acum 2 ani!

S-a aflat cine este tatăl celui de-al doilea copil al Mariei Vigheciu/Foto:Instagram

Maria Vigheciu, din nou cu fostul sau…actualul!

Dacă mulți se întrebau cine este tatăl bebelușului, iată că, la scurt timp după ce a anunțat că este însărcinată, CANCAN.RO a surprins-o pe Maria Vigheciu în compania posibilului viitor tătic! În 2023 declara că relația dintre ea și Bogdan s-a încheiat, apoi ar fi încercat să mai dea o șansă relației, dar cert este că cei doi nu s-au mai afișat împreună…PÂNĂ ACUM! CANCAN.RO are imagini cu celebra influenceriță și fostul/actualul iubit la doar câteva zile după ce șatena a anunțat că va deveni mamă pentru a doua oară.

Câte căsnicii vei avea în funcție de ZODIA ta
Câte căsnicii vei avea în funcție de ZODIA ta
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...
Maria Vigheciu și Bogdan, din nou împreună, la scurt timp după ce a anunțat că este însărcinată!

A încercat să fie cât mai discretă în ceea ce privește viața personală, dar CANCAN.RO are ochi peste tot! Misterul este elucidat: Bogdan nu a fost „scos din schemă” în tot acest timp! Cei doi au ieșit împreună la o cafenea din București. Au stat la o masă, au vorbit, cei-i drept, nu au avut gesturi tandre unul cu celălalt. Cu toate acestea, aflându-se într-un local împreună la scurt timp după ce vedeta a dezvăluit că este însărcinată, nu poate fi o simplă întâlnire între doi foști! Asta ar fi chiar… ciudat!

Maria Vigheciu și Bogdan în urmă cu câțiva ani/ Foto:Social media

CITEȘTE ȘI: Influencerița din România a anunțat că este însărcinată pentru a doua oară, dar nimeni nu știe cine este tatăl copilului

NU RATA: Influencerii ţepuiţi, SCANDAL la tribunal! Au cerut mii de euro pentru o colaborare, dar au rămas cu buza umflată

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

