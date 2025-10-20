Influencerița din România a anunțat că este însărcinată pentru a doua oară, dar nimeni nu știe cine este tatăl copilului

Maria Vigheciu se pregătește să devină mamă pentru a doua oară. Influencerița și-a surprins comunitatea de pe o rețea de socializare cu anunțul, mai ales în contextul în care nu și-a exprimat dorința de a vrea să-și mărească familia. Imaginile înduioșătoare s-au viralizat în spațiul public.

Maria Vigheciu face parte din brigada influencerițelor cu renume din România. Tânăra a devenit prima dată mamă la vârsta de 19 ani, iar acum se pregătește din nou de venirea pe lume al celui de-al doilea copil.

Maria Vigheciu este însărcinată cu cel de-al doilea copil

Până când burtica nu a mai putut fi ascunsă, influencerița a preferat să țină sarcina ascunsă. Recent, într-o postare pe o rețea de socializare, Maria Vigheciu și-a luat prin surrpindere prietenii virtuali cu mai multe fotografii în care își lasă burtica la vedere: ”Am ținut un secret”, a scris tânăra în dreptul imaginilor. Creatoare de conținut este deja mama unei fete de 10 ani, pe nume Anays.

Postarea Mariei Vigheciu a stârnit un val de reacții din partea utilizatorilor, mai ales că aproape toată lumea s-a întrebat cine este tatăl copilului. Influencerița a preferat să nu ofere informații despre bărbatul din viața ei, lăsându-i pe urmăritori cu ”ochii în soare”. „Cine este norocosul tată?”, a întrebat cineva în comentarii, iar răspunsul ironic a venit din partea surorii Mariei, Justina Vigheciu, care a spus: „Eu.”

În anul 2023, tânăra a anunțat public că ea și Bogdan, iubitul ei, au decis să se despartă. Ulterior, și-au mai acordat o șansă, însă în prezent nu știe sigur dacă mai sunt sau nu împreună. Vestea că Maria Vigheciu urmează să devină din nou mamă a fost o surpriză pentru mulți dintre urmăritorii ei.

Maria Vigheciu și tatăl fetiței sale au divorțat în anul 2016. În urmă cu ceva timp, influencerița a oferit câteva detalii despre relația pe care a avut-o cu bărbatul de care s-a despărțit.

„Am avut o conexiune foarte puternică. Ne completam foarte bine pe multe capitole. Lucrul ăsta ne-a făcut să vrem o familie împreună. Deși iubirea noastră era foarte mare, la un moment dat s-a rupt ceva. Nu vreau să vorbesc despre ce mi-a greșit el. Consider că ce mi-a greșit el mie de fapt și-a greșit lui. Nu l-am mai văzut capabil să mă iubească. Mai mult decât atât, el nu era capabil să se iubească pe el”, a spus Maria Vigheciu în 2020, pe YouTube.

