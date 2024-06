Justina Vigheciu este însărcinată pentru a doua oară! Cum a dat vestea cea mare celebra influenceriță: „Am aflat ce înseamnă împlinirea”

Bucurie mare în showbiz-ul de la noi! O cunoscută influenceriță este însărcinată pentru a doua oară, vestea cea mare fiind dată chiar de ea în mediul online. Justina Vigheciu și Victor, soțul ei, urmează să devină părinți. Vedeta a transmis un mesaj emoționant prin care i-a luat prin surprindere pe toți cei care o urmăresc. Imaginile înduioșătoare vorbesc de la sine!

Justina Vigheciu și soțul ei urmează să devină din nou părinți. Influencerița este în culmea fericirii de când a aflat că este iar însărcinată, așa că s-a gândit cum ar putea să dea vestea cea mare. După numeroase pregătiri, vedeta și partenerul ei au anunțat că devin părinți pentru a doua oară, prin intermediul unui videoclip de-a dreptul emoționant. Protagonistă în clipul video este micuța lor, Nadine, care abia așteaptă un frățior sau o surioară.

Justina Vigheciu a lăsat, în mediul online, un mesaj înduioșător despre clipele minunate pe care le trăiește, gravidă fiind. Tânăra mămică abia așteaptă să-și țină la piept pruncul, mărturisind în fața celor care o urmăresc, că se simte împlinită din toate punctele de vedere. Viața i-a oferit fix ce și-a dorit, iar lucrurile s-au așezat la timpul potrivit.

„A fost la un moment dat un gând timid, o dorință arzătoare în sufletul meu. Să iubesc și să fiu iubită. Și uite așa, am aflat ce înseamnă împlinirea. Am reușit să îmi îndeplinesc visul și am ales să primesc în viața mea fericirea, adică pe tatăl tău. Și când am crezut ca mai mult nu se poate și iubirea noastră nu se poate duce mai departe de atât, un suflet pur ne-a ales pe noi. Sora ta, Nadine.

Și pentru ca viața ne-a arătat cat de frumoasă poate fi, în inima noastră a mai încolțit o dorință. Să vii tu, dragul nostru copil, nevăzut și neauzit, dar deja atât de iubit. Să vii, să cunoști iubirea, să îți deschidem porțile către lumea noastră. Te așteaptă multe aici! Cea mai nerăbdătoare este Nadine, micuța noastră.

Ea va fi sora ta mai mare, ghidul tău, protectorul tău, prietena ta de nădejde. Împreună, veți descoperi tainele lumii, veți râde, veți plânge, veți crește împreună, legați de un fir invizibil, dar neîntrerupt, numit iubire. Iar atunci când vei veni pe lume, dragul nostru copil, vei găsi în brațele noastre un cămin plin de iubire și căldură, unde vei crește fericit și înconjurat de dragostea noastră necondiționată. Te iubim dincolo de cuvinte și suntem nerăbdători să te primim în familia noastră, micuțul nostru dar prețios”, a fost mesajul emoționant postat de Justina, pe rețelele de socializare.