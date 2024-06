Bianca Iordache a născut! Iubitul i-a fost aproape, deşi l-a „tradus”

Bianca Iordache a devenit mamă pentru prima dată, trăind unul dintre cele mai frumoase momente ale vieții sale! Surpriza mare a fost prezența tatălui fetiței sale la maternitate. Bruneta fusese surprinsă în timp ce își înșela partenerul cu nimeni altul decât Cătălin Cazacu.

Fosta parteneră a lui Alex Bodi a devenit mamă și radiază de fericire. A împărtășit vestea minunată cu o fotografie din maternitate, în care apare alături de bebelușul ei și de tatăl acestuia. Deși ultimele luni au fost dificile pentru Bianca Iordache din punct de vedere sentimental, nașterea copilului său a adus o rază de lumină, făcând ca toate problemele să pară să se fi evaporat.

Citește și: FIOROASA! FOSTA IUBITĂ A LUI ALEX BODI E ÎNSĂRCINATĂ ÎN 7 LUNI, DAR ȘI-A ÎNCORDAT ”MUȘCHII” PE UN PAZNIC!

Bianca Iordache nu a fost tocmai un model de fidelitate. Un videoclip obținut de CANCAN.RO spune multe despre acest lucru. Nu este clar când a avut loc „acțiunea”, dar se pare că a fost spre sfârșitul anului trecut. Ceea ce este sigur este că fostul ei iubit a surprins-o împreună cu celebrul crai, Cătălin Cazacu! Incidentul s-a petrecut într-o perioadă de tensiuni între cei doi, iar Nicu a decis să o urmărească pe Bianca. A filmat totul din mașină, intrând în parcarea blocului unde locuiește Bianca, unde a dat peste… Cătălin Cazacu.

„Am fost despărtiți cum am fost de altfel de foarte multe ori, eram și în momentul în care am aflat de sarcină. Însă, având în vedere că ne-am dorit un copil împreună și ne-am dorit să avem o viața în doi, cel puțin așa am crezut eu, am zis că acest copil îl va face să se maturizeze, să se schimbe și să realizeze că este cazul să se oprească din tot și să fie alt om.”, a spus atunci Bianca Iordache.