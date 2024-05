Cum a fost prinsă Bianca Iordache de iubit în timp ce îl ”traducea” cu vestitul crai, Cătălin Cazacu! ”Pentru ăsta îmi ceri tu bani?!” + Diva s-a lipit de perete

CANCAN.RO a intrat în posesia unei filmări BOMBĂ, în care Bianca Iordache este prinsă de iubit în timp ce-l înșela cu nimeni altul decât Cătălin Cazacu! Bărbatul, tatăl copilului pe care diva îl va aduce pe lume cât de curând, fiind însărcinată în luna a 7-a, a urmărit-o cu mașina și i-a surprins pe cei amorezi. Și asta nu e totul! Dialogul cu fostul iubit al Ramonei Olaru e, de-a dreptul, savuros. Avem imaginile și detaliile, în exclusivitate!

Bianca Iordache s-a despărțit de Nicu Gavrilă, tatăl copilului pe care îl va aduce pe lume la vară. Definitiv acum, pentru că, de-a lungul relației, certuri și separări s-au mai produs. Chiar Bianca povestea, la începutul anului, cum a decurs relația.

„Am fost despărtiți cum am fost de altfel de foarte multe ori, eram și în momentul în care am aflat de sarcină. Însă, având în vedere că ne-am dorit un copil împreună și ne-am dorit să avem o viața în doi, cel puțin așa am crezut eu, am zis că acest copil îl va face să se maturizeze, să se schimbe și să realizeze că este cazul să se oprească din tot și să fie alt om.

Din păcate, un om toxic nu are cum să se schimbe. El este genul de bărbat care nu poate să trăiască doar cu o femeie, nu poate să fie sincer, nu poate să iubească real si îi place să trăiască în minciună. Asta este viața și eu trebui să realizez într-un final că oamenii nu se schimbă niciodată.

Pentru mine este cel mai bine așa. Tot ce a făcut în această perioadă m-a ajutat să realizez, real, că nu este omul care am crezut și care să merite să ne aibă mai departe, lângă el”, a sintetizat Bianca.

(CITEȘTE ȘI: ”FOSTA” LUI ALEX BODI SUSȚINE CĂ ALLENA A ”PRESTAT” ÎN VITRINELE DIN AMSTERDAM! SCANDAL ”MONSTRU” ÎNTRE FETELE DE ORAȘ BIANCA IORDACHE ȘI ALLENA! PROPUNERI INCREDIBILE DE MERS LA ÎNTÂLNIRI CU BĂRBAȚI CARE ”PLĂTESC BINE!”)

A urmărit-o pe Bianca Iordache și a prins-o în ”fapt” cu Cătălin Cazacu

Să înțelegem că a înșelat-o! Doar că nici Bianca Iordache nu ar fi fost ușă de biserică. Iar filmulețul care a intrat în posesia CANCAN.RO spune multe… Nu știm când a avut loc ”acțiunea”, probabil, la finalul anului trecut, cert este însă că fostul iubit a prins-o cu celebrul crai Cătălin Cazacu!

S-a întâmplat într-o perioadă în care cei doi tocmai se certaseră, iar Nicu a urmărit-o pe Bianca. A mers cu mașina și a filmat totul. A intrat în parcarea de sub blocul unde locuiește Bianca și a dat de…Cătălin Cazacu. Fostul iubit al Ramonei Olaru se afla în mașină, în timp ce Bianca tocmai a apărut. Probabil, urma să urce în mașina fostului prezentator de la Antena Stars.

Bianca a rămas blocată, în fața mașinii, atunci când a dat ochii cu iubitul. Acesta, printre vorbe de duh, a coborât. ”Oooo, ce frumos, ce frumos …. Pentru ăsta-mi cereai tu mie bani?” Ea s-a retras și s-a lipit de un perete, nu a mai vrut să-l privească în ochi. Iubitul s-a dus la Cătălin, căruia i-a cerut să coboare. ”Stai, Cătăline, un pic. Stai să vorbim”. Cazacu a coborât. ”Te pup, Cătăline, ce faci?”, au fost cuvintele lui Nicu, iar Cazacu i-a răspuns la salut. ”Ia zi-mi și mie, de când umbli cu asta?”, a fost întrebarea. Moment în care filmarea se oprește. Dar era, oricum, de ajuns!

(NU RATA: ”FOSTA” LUI ALEX BODI SUSȚINE CĂ ALLENA A ”PRESTAT” ÎN VITRINELE DIN AMSTERDAM! SCANDAL ”MONSTRU” ÎNTRE FETELE DE ORAȘ BIANCA IORDACHE ȘI ALLENA! PROPUNERI INCREDIBILE DE MERS LA ÎNTÂLNIRI CU BĂRBAȚI CARE ”PLĂTESC BINE!”)

Fostul iubit al Biancăi Iordache, autodenunț pentru a-și salva libertatea!

La ora actuală, pe Nicu și pe Bianca îi leagă doar copilul, care va vedea lumina zile în luna iulie, diva fiind însărcinată în luna a șaptea (Vezi AICI imaginile cu Bianca Iordache). Cale de împăcare între ei nu ar mai fi.

Cine este Nicu Gavrilă, bărbatul alături de care Bianca a sperat să-și facă viitorul, însă a eșuat? Acesta ar avea niște legături controversate cu interlopi din Timișoara. Și, spun sursele noastre, ar fi fost implicat în tentativa de asasinat a jurnalistului Dragoș Boța, în anul 2019. Atunci, interlopii au plănuit să-l execute, potrivit înregistrărilor din dosar, după ce făcuse dezvăluiri despre afacerile cu droguri.

Procurorii DIICOT au descoperit că unul dintre ”băieții răi” din Timișoara a tocmit un asasin care să-l împuște în cap pe Boța.

Se pare că și fostul iubit al Biancăi ar fi fost implicat, doar că el ar fi ”sifonat”, astfel că și-a salvat libertatea.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.