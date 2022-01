E scandal uriaș în lumea fetelor de oraș! Ba chiar cele două protagoniste sunt cunoscute, poate sunt chiar ”floarea cea vestită” a Capitalei. Bianca Iordache, fosta iubită a lui Alex Bodi, și Allena și-au încrucișat săbiile. Tăioase rău! Un misterios bărbat însurat ar fi ”mărul discordiei”! Și ce răutăți se aruncă de ambele părți! Invectivele au sărit peste tot. Amenințări, „dovezi” de prostituție, mașini devastate, cap de pereți… Poliție, instanță! CANCAN.RO are uluitoarele detalii de la ”circul” iscat între cele două într-o seară ce s-ar fi vrut ca oricare alta.

Bianca Iordache și Allena ar fi fost prietene… cândva. Doar că s-a dus prietenia brusc. De la un bărbat însurat, alături de care, pe rând, cele două ar fi ”petrecut”, pe ”cinsteală” mare din partea lui, susțin sursele CANCAN.RO.

Ceva nu s-a legat. Au ajuns, peste noapte, să se dușmănească. Fiecare are „dreptatea” ei. Susțin, sus și tare, în story-uri, că e vinovată cealaltă. S-a ajuns la amenințări, la defăimări, la Poliție, la instanță. Povestea curge spectaculos. Fiecare cu stilul ei, mai mult sau mai puțin plăcut.

”Mi-a vandalizat mașina! N-am ce să-ți fac, fetiță!”

Să râzi, să plângi? E la alegere. Povestea curge. Praf a făcut-o Allena pe rivală, care avea să dea startul discuțiilor incendiare.

”Am vrut să postez doar conversațiile, voice-urile cu ea, când vorbește, cum înjură ca la ușa corturlui. Efectiv, comportament de pușcăriașă. Nu-mi place să mă uit la televizor, la showbiz-uri, pentru că promovează tocmai genul ăsta de scursuri.

Pe mine lumea mă cunoaște, știe cine sunt, cum sunt eu, dar nu pot să mă las călcată în picioare de un asemenea specimen, de o asemenea scursură a societății. Prima oară mi-a vandalizat mașina.

S-a dus, mi-a zgâriat-o, mi-a turnat nu știu ce pe ea, smoală, nu știu ce… Băăă, voi vă dați seama ce-i în sufletul ăleia? E negru! E neagră de ură. Vă dați seama cât mă urăște ea pe mine? Eu știu de ce mă urăște, nu pot să spun aici motivele… Dar n-am ce să-ți fac, fetiță! Scrie, ea, aici pe story și ne dă nouă lecții de moralitate și începe ea să vorbească, ea, cu accentul ăla, se chinuie mult… În realitate, ea vorbește ca o pușcăriașă. Păcat că nu pot posta voice-urile pe care le am, să le ascultați”, a conturat Allena imaginea celei care i-a fost iubită lui Alex Bodi.

”Te simți ca un gunoi, de aia îi faci gunoi pe cei din jur!”

Nu era finalul. Mai avea multe de spus, multe „săgeți otrăvite” în tolbă: ”Și încă nu se oprește din amenințări. Ce-o să-mi facă ea mie… Păi de acum o să-și facă Poliția și instanța treaba cu tine! Păi crezi că te mai bag în seamă? A fost în seara asta când te-am mai băgat în seamă. Dar toată lumea știe că ești scursura Bucureștiului. Și ce să mai zic? Ne vedem în instanță! Am coborât prea mult, la nivelul tău.

Această psihopată nu are loc de mine. Dar eu o înțeleg, că și eu dacă aș fi ca ea, probabil nu aș suporta multă lume. Oricum are mulți dușmani individa asta. Prietene nu are, poate 2-3 acolo care, probabil, oricum și alea…așa…

Din cauza caracterului, nimeni nu ar vrea să aibă de a face cu ea. La ea, în toate propozițiile te face gunoi. Eu am rămas proastă când am văzut. Scria «ești un gunoi, gunoi, gunoi…» Asta îmi demonstrează că tu așa te simți. Te simți ca un gunoi și de aia îi faci pe cei din jur gunoi. Pentru că tu ești un gunoi, în adevăratul sens al cuvântului. Tu te simți un gunoi, iar în seara asta ai vrut să te faci auzită”, și-a încheiat ”pledoaria” Allena.

Cont fals, propuneri să meargă cu bărbați care ”plătesc bine” și poze din vitrine

Se pare, însă, că postase, pe un cont fals, făcut pe numele Biancăi, discuții din care reiese că fosta lui Bodi îi propune să meargă la ”produs”, la bărbați. Iar Bianca a luat foc. Avea să spună, la rândul ei, că i-a fost spart contul, că i-a fost schimbată parola… Mai mult, a postat imagini cu vitrine din Amsterdam și susține că fata de acolo este chiar Allena!

Era doar începutul replicilor fără precedent.

”Duce omul ăla în stadiul ăla… Pe mine m-a dus în stadiul în care, pur și simplu, îmi venea să-mi smulg părul din cap. De nervi și de frustrare că nu este atât de, cum să spun… nu are sânge să vină să-mi spună în față ce are de spus. Și că mă vorbește în tot orașul pe la spate. De ce să faci asta? Vino și vorbește cu mine față în față, dacă ai ceva să-mi spui sau dacă ai o problemă cu mine.

Și acum, să înceapă războiul, zic! Sunt conștientă că va vorbi, va căuta să întoarcă planeta cu c…l în sus, să găsească ceva despre mine sau să spună ceva despre mine. Pe mine nu mă interesează, eu sunt un om foarte asumat, toată viața mea am fost asumată, ea nu a trecut cu mine prin viață, nu are niciun drept să mă înjure pe mine de morți și de familie.

Domnișoară miss Allena, altă dată când ai o problemă cu cineva, învață să fii matură și să rezolvi față în față lucrurile astea. Nu să stai la telefon și să înjuri și să ameninți, că nu rezolvi nimic. Absolut nimic. Te pup! O seară bună!”, a comentat Bianca Iordache.

”Te dai singură cu capul de pereți prin casă, îți spargi capul!”

Apoi i-a reproșat că jignește toate femeile din cercurile lor, la face prostituate, urâte, frustrate, terminate.

”Mai aveam ceva să-ți transmit. Tot ce am postat eu acum a fost pentru faptul că tu, uite, cum de altfel primesc foarte multe mesaje, pe toate femeile le faci curve, prostituate, terminate, urâte, frustrate, vai mama lor și voiața lor, iar tu te consideri doamnă și superioară peste toată lumea și nu-ți ajunge nimeni nici la degetul mic, dar, de fapt, tu ești tot ceea ce spui despre alte femei. Altă dată nu mai vorbi prost despre lume și asumă-ți cine ești, dacă faci ce faci, taci dracului și stai în banca ta. Nu te mai băga să te dai tu în fața lumii ceea ce nu ești”, spune Bianca.

Nu a speriat-o plângerea la Poliție pe care, chipurile, i-ar fi făcut-o Allena. ”Și încă ceva, mi-ai făcut plângere la Poliție că te ameninț și că ți-am făcut și că ți-am dres. Tocmai de asta am făcut postările astea, să nu mai fie discuții. Că tu astăzi, mâine te dai singură cu capul de pereți prin casă, îți spargi capul și, după aia, spui că ți l-am spart eu”, zice Bianca.

”Spui tuturor că-s fana ta nebună, că te copiez, păi, să te ferească Dumnezeu, nici dacă te mai naști de zece ori, tu nu ai cum să ajungi la nivelul meu, ca om, ca mentalitate, ca absolut tot. Eu nu sunt frustrată, nu mă uit în ograda nimanui, pe mine nu mă interesează de viața nimanui, eu nu stau să pun în c#r pe nimeni, sunt eu și atât. Eu și familia mea.

Și, ca să închei, în afară de mine și de familia mea, nu mă interesează de viața nimănui. Și așa ar trebui să faci și tu. Pentru că ești ditai femeia, ai un copil mare, nu să stai și să vorbești despre alți oameni. Și să-ți exprimi toate frustrările astea. Atât timp cât nu știi să te ridici, nu știi să ai grijă de sufletul tău și de viața ta, nu o să faci nimic. Ești nebună la cap, absolut nimic!

O să rămâi tu și cu story-urile tale și cu mesajele pe care mi le-ai dat, eu sunt cea mai frumoasă! Băi, femeie, ești bolnavă psihic. Tu ești caz de Bălăceanca. Să mor dacă te mint. Deja ți-am dat prea multă importanță și-ți fac și reclamă”, a continuat, vulcanic, Bianca Iordache.

”Mai ții minte când mă înjurai de toți morții? Și prostituată, și zdreanță!”

Rănită în orgoliu, Bianca avea s-o cheme la o discuție față în față, după ce Allena ar fi înjurat-o de toate cele. ”Mai ții minte când mă înjurai de toți morții și de toți răniții și că-mi faci tu mie chei, și că ce-mi faci tu mie… Și prostituată, zdreanță și Dumnezei… și sfinți și răniți! Mai ții minte? Și eu îți ziceam: vino, fata mea, să ne vedem față în față!

Nu m-ai ascultat, acum degeaba plângi și suni lumea să șterg. O să-ți blestemi ziua în care m-ai cunoscut și zilele în care mi-ai spus că eu am căutat anturaj cu tine. Că eu sunt un nimeni pe lângă tine.

M-ai rupt în două cu postările tale. Păi, fă, nebuno, pozele alea pe care tu le-ai postat eu le-am făcut la Boudoir Fame și le-am și postat și pe Instagramul meu, la story-uri și ce crezi, sunt și pe pagina lui. Pozele alea mie mi-au fost furate… Și nu doar acolo, am o grămadă de site-uri prin Italia, peste tot unde sunt pozele mele. Și vrei să postez și eu conversațiile cu tine? Eu înjur și te bălăcăresc și aici, ești nebună la cap?

M-ai dat la Poliție? De ce? Pentru că tu te autodistrugi, că spargi mașinile, că te dai cu capul de pereți prin casă și zici că te-am bătut eu? Îmi spui că m-a avut, că m-a dus… Nu o să rezolvi absolut nimic. Eu ți-am zis, doar, să-ți vezi de treaba ta. Uite unde s-a ajuns.

Revino-ți la realitate, fato, că nu ajungi nicăieri. Iar dacă vom continua războiul ăsta, singura care iese în pierdere ești tu. Că eu nu plec capul niciodată. Cer eu atenție de la presă? Păi, fă, tâmpito! Știi de ce nu vorbesc urât pe story-uri și nu te înjur? Pentru că se uită și mama, și frățiorii mei. Că nu vrei să știi ce ar fi la gura mea. Mie nu mi-e rușine. Te și scuip, te și înjur. Te și calc în picioare.

Îi transmit doamnei miss Allena să mă anunți data când ne vedem în instanță ca să-ți iau o coroană de flori… Măi, fată, eu sunt scursura societății? Tu, care plângeai și mă implorai să-ți dau sfaturi de viață să nu-și mai bată bărbații joc de tine”, a tunat Bianca Iordache.

