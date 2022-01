Capitala e atracția! „Crai” și „dive”, în locurile bineștiute de cei care încearcă distracția la scară mare. Ele se străduiesc să-și găsească alesul putred de bogat, chiar dacă nu reușesc mereu, iar ei, uneori, doar se ”joacă”, o noapte sau două… Dar sunt prinși, până la urmă, în „mreje”. Ce se întâmplă în spatele celor ”nenorocoși”, să le spunem așa? CANCAN.RO a intrat în posesia unor discuții halucinante, între două cunoscute „fete de oraș”. Iată cum ”lucrează” ele pentru un ban în plus!

Două fete de oraș s-au încins, într-o discuție, pe Instagram!. Nici pe departe nu e o ceartă între ele, e despre produs bani, într-o „breaslă” străveche! Ambele sexoase, cu magnet la bărbații doldora de finanțe, ba una dintre ele se plimbă pe la Mykonos, condusă de mândrul ei iubit, un potent om de afaceri, care-i satisface toate capriciile. Dar cum niciodată nu-i suficient, fetele se „întind”. Lasă impresia că ar face orice pentru ”ochiul dracului”, banul.

Culmea, cunoscuta blondă de 20 și un pic de ani provine dintr-o familie extrem de potentă din punct de vedere financiar, care activează în domeniul hotelier. Ca și cum banii de acasă nu ar fi de ajuns, aceasta este de ceva vreme într-o relație cu un bărbat care are serioase afaceri în zona de construcții. Nimic nu o oprește însă pe blondină să viseze la noi și noi cuceriri. Desigur, țintele masculine au mereu același ingredient comun – conturile bancare ticsite!

”Sper să se îmbete, să ne dea ca data trecută”

Cum acționează „divele” pentru ca ”visteria” să se simtă plină? Rețeta este în discuțiile savuroase pe care vi le prezentăm, în exclusivitate. Fetele vorbesc despre un cuplu care își expune fericirea pe rețelele de socializare.

Nimic nelalocul lui, doar că ”masculul” le este ”binefăcător”. Le livrează bani în schimbul serviciilor. ”Ce fericiți par, dar noi știm realitatea” / ”Atunci de ce ne mai plătește pe noi dacă e așa de fericit?”

Vorbele curg. Par să îi pună „gând rău” tipului, că tot e început de an. ”În an nou trebuie să fie mai darnic, se scumpesc toate, ne scumpim și noi”. / ”Te sun imediat când pleacă prostul ăsta, că se duce să ia fetele” / ”Scapi de prostul ăla ca să ne facem talentul?”/ ”Încerc să scap, promit, am și eu nevoie de bani, mai am două milioane în buzunar” / ”Sper să se îmbete, să ne dea ca data trecută, plus ce-i mai luăm noi, yuhuuu!” Și, probabil, la ora la care citiți articolul, bărbatul a fost, deja, ”devalizat”.

