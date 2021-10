Bianca Iordache nu dă moda numai pe plajă, ci și cu fiecare apariție din social media! Frumoasa șatenă și-a etalat pe Instagram o bijuterie de toată frumusețea, la care alte femei doar visează. Este vorba despre un superb Rolex GMT Master II „Batman”, o ediție limitată, la care nu oricine poate ajunge.

Pe plajă, în cluburi și în social media, Bianca Iordache pare să fie numărul 1! Nu o spunem noi, ci fanii săi, care o urmăresc la tot pasul.

Bianca Iordache poartă cele mai scumpe haine, pe care le alege întocmai pentru a-și pune în evidență formele de invidiat, dar nici la capitolul bijuterii nu stă deloc rău.

Recent, Bianca a postat pe contul său de Instagram o fotografie în care etalează o bijuterie de lux: un Rolex GMT Master II ”Batman”. Acesta este unul dintre cele mai căutate modele de la Rolex.

Ceasul Biancăi Iordache, o piesă rară și fină

Un model nou costă 8.100 de euro, dar lista de așteptare pentru un astfel de ceas se poate întinde și pe doi ani, iar numărul de astfel de ceasuri produse este foarte mic în comparație cu cererea. Astfel încât mulți pasionați preferă să cumpere ceasul de pe piața second hand.

La rebuy, modelul ”Batman” este mult mai scump decât în magazin, nou. Prețul minim este în jurul a 16.000 de euro și poate ajunge chiar la 20.000 de euro, în funcție de anul de fabricație al ceasului.

Conceput să arate timpul din două fusuri orare concomitent, modelul GMT-Master a fost lansat în 1955 și a fost gândit inițial ca un instrument de navigație pentru profesioniștii care colindau Pământul. Continuatorul tradiției, modelul GMT-Master II a fost prezentat prima oară în 1982, cu un nou mecanism.

Mecanismul Calibre 3285 este o generație nouă gândită și produsă integral de Rolex. Are o rezervă de aproximativ 70 de ore și, pe lângă precizia fără cusur, este rezistent la șocuri și unde magnetice.

Ce spune Bianca Iordache despre bărbați și lux

„CANCAN.RO: Care sunt calitățile pe care trebuie să le aibă un bărbat, ca să te cucerească? Ce te impresionează cel mai mult?

BIANCA IORDACHE: Calități – pentru mine contează enorm de mult ceea ce este pe cale de dispariție. Sinceritate, onestitate, caracter și coloană vertebrală. Ceea ce bărbații în ziua de azi nu mai au. Și este foarte dezamăgitor. Pentru că bărbații de fel nu mai sunt bărbați. Cred că asta este problema cea mai mare în România.

CANCAN.RO: Care crezi că sunt top 3 calități pe care le ai (inclusiv fizic) și top 3 defecte?

BIANCA IORDACHE: Îmi place să cred despre mine că sunt o femeie-cameleon. Îmi place să cred că mă descurc în orice situație. Știu să mănânc la stele Michelin, dar și pe bordură. Îmi place tot timpul să fac lucruri diferite. Să merg în locuri luxury, dar în același timp să fac și drumeții pe munte.

Nu sunt o femeie care să fie învățată doar cu bine și lux. Nu, îmi place să fac din toate câte ceva. Din absolut toate. Deși nu par, sunt o femeie care gătește, îmi place și să stau acasă la film. Să mă bucur de liniște. Defecte? Am devenit foarte scurtă și la obiect. Eu nu suport ipocrizia, iar dacă ai făcut un mic lucru pe care eu îl consider rău și prost, nu am cum să mai trec peste. Sunt foarte orgolioasă, ambițioasă – deși pare că în ziua de astăzi a devenit un defect – și sunt foarte directă”, a declarat șatena, recent, pentru CANCAN.RO.