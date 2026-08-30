Cătălin Măruță, mesaj emoționant pentru Andra și David de Sfântul Alexandru: „Vă iubesc!”

Astăzi, de sărbătoarea Sfântului Alexandru, Andra și fiul ei, David, au fost în centrul atenției, iar Cătălin Măruță le-a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, însoțit de mai multe fotografii cu cei doi.

„Astăzi e ziua Alexandrilor noștri. Pe Andra o cheamă, de fapt, Alexandra, iar David este și Alexandru. Doi dintre oamenii fără de care viața mea n-ar fi la fel și care, împreună cu Eva, înseamnă pentru mine «acasă». La mulți ani, dragii mei! Să fiți sănătoși, să aveți sufletul liniștit și să ne bucurăm cât mai mult unii de alții. Vă iubesc! La mulți ani tuturor celor care poartă numele Alexandru sau Alexandra! Să aveți parte de iubire, sănătate și oameni buni aproape!”, a scris prezentatorul.

Cătălin Măruță, mesaj emoționant pentru Andra și David de Sfântul Alexandru

Andra a împlinit 40 de ani pe 23 august, iar momentul a avut o dublă semnificație pentru familia Măruță. Artista și soțul ei au marcat și 20 de ani de relație, respectiv 18 ani de căsnicie, aniversări pe care le-au celebrat alături de familie și prieteni apropiați. Conform Libertatea, cei doi și-au reînnoit jurămintele în fața preotului care i-a botezat pe Eva și David, înainte de a continua cu o petrecere restrânsă, dar cu invitați cunoscuți.

Atmosfera a fost completată de recitalurile unor artiști îndrăgiți, printre care Holograf, 3rei Sud Est, Leo de la Roșiori și Mario Fresh. Meniul a fost unul variat, pregătit de Marius Gălan, producător recunoscut pentru preparatele realizate la ferma sa din Bistrița.

Printre produsele servite s-au numărat preparate tradiționale, dar și câteva opțiuni cu denumiri neobișnuite, care au atras atenția invitaților. Conform lui Marius Gălan, parizerul făcut după o rețetă de familie și cașul „Tom și Jerry” au fost printre cele mai apreciate. De asemenea, slănina „rază de soare”, servită alături de ouă de casă, s-a aflat în topul preferințelor celor prezenți.

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